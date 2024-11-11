Учені з'ясували, який вигляд має ідеальна жіноча фігура

Вчені провели два експерименти, показавши, що незалежно від типу фігури, плавні та красиві вигини тіла незмінно приваблюють більше, ніж їхня відсутність.

Професор Рональд Хюбнер і Емілі Софі Уфкен з університету Констанца (Німеччина) вивели параметри ідеального жіночого тіла. Т його краса залежить не в горезвісних "90/60/90". Звіт про дослідження і результати вчені опублікували в науковому журналі Scientific Reports.

Однією з конкретних пропорцій, на якій дослідники часто наголошують у дослідженнях жіночої краси, є співвідношення талії та стегон. Воно розраховується шляхом ділення окружності талії на окружність стегон. Нижче співвідношення талії та стегон, зазвичай близько 0,7, часто пов'язане з вищими оцінками привабливості. Еволюційні психологи припускають, що це співвідношення може слугувати сигналом для здоров'я і фертильності, сигналізуючи потенційним партнерам про те, що жінка може бути репродуктивно придатною.

Однак Хюбнер і Уфкен задалися питанням, чи справді тільки в талії і стегнах справа. Вони хотіли з'ясувати, чи може вигин форми тіла — характеристика, яка охоплює більше, ніж просто виміри талії та стегон — запропонувати кращий предиктор привабливості. У підсумку вони дійшли висновку, що хоча вигини фігури можуть забезпечити більш повне розуміння форми тіла, особливо при розгляді загальних контурів тулуба.

Щоб вивчити це питання, дослідники провели два експерименти, в обох з яких учасники оцінювали привабливість лінійних малюнків, що представляють різні фігури жіночого тіла.

Спочатку професор Хюбнер показав 80 учасникам чоловічої та жіночої статі прості лінійні малюнки жінок. У першому експерименті взяли участь переважно студенти з Університету Констанца, середній вік яких становив близько 28-29 років. Учасникам показали набір із 12 лінійних малюнків жіночих тіл і попросили оцінити кожну фігуру за шкалою від 1 до 100, вказавши, наскільки привабливим вони вважають кожне тіло. Важливо зазначити, що в цьому експерименті вигини кожного малюнка ідеально відповідали співвідношенню талії до стегон, тобто ці дві риси були вирівняні і, таким чином, не могли бути оцінені незалежно.

Як і передбачалося, малюнки зі співвідношенням стегон і талії, близьким до 0,7, незмінно оцінювалися як більш привабливі. Це відповідає ідеї про те, що окружність талії приблизно на 30% менша за окружність стегон вважається найпривабливішою. Отримані результати відповідають загальному розумінню того, що більш низьке співвідношення талії до стегон пов'язане з більш високою привабливістю.

У практично модельних фігурах респонденти реагували на співвідношення талії та стегон Фото: nature.com

У середньому малюнок "нормальної ваги" з цим ідеальним співвідношенням мав оцінку привабливості 74, тоді як тіло тієї самої ваги зі співвідношенням один до одного отримало оцінку тільки 54.

У другому експерименті дослідники створили набір малюнків, де вигини і співвідношення талії до стегон не були ідеально узгоджені. Це дало б їм змогу побачити, який із двох чинників краще пророкує, наскільки привабливими будуть оцінені малюнки.

Малюнки були зроблені з використанням вигинів, знайдених на фотографіях реальних жінок, які носять дуже тісні корсети. Потім групі з 98 учасників чоловічої та жіночої статі показали набір зображень і знову попросили оцінити їх за шкалою від одного до 100.

У жінок з неідеальними фігурами на перше місце виходили правильні вигини тіла Фото: nature.com

Як і раніше, співвідношення талії до стегон 0,7 було оцінено як найбільш привабливе для найменших типів статури. Але коли справа дійшла до ширших тіл, менше співвідношення талії до стегон перестало бути єдиним показником привабливості.

Фактично, найбільша ширина тіла зі співвідношенням 0,7 була оцінена як найменш привабливий тип статури з оцінкою всього 17.

Загалом, фігури з рівнем вигинів у формі літери S були оцінені як найпривабливіші, незалежно від співвідношення їхніх стегон до ваги.

Щодо того, чому це так, вчені вкотре припускають, що вигини можуть бути зовнішньою ознакою еволюційно бажаних рис. Жінка з великими грудьми і широкими стегнами могла виносити і народити здорову дитину і довго годувати її своїм молоком.

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