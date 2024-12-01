Праздники со вкусом: 3 рецепта изумительных мясных блюд на Рождество и Новый год

Блюда, которые так же вкусны. как и красивы, – гордость любой хозяйки. Пора попробовать несколько новых и изысканных рецептов, чтобы встречать праздники во всеоружии.

Без мясных блюд не обходится ни одно рождественское или новогоднее застолье, и уже сейчас самое время подыскать рецепты блюд, которые не только будут вкусными, но и удивят своим эффектным видом и ароматом. Фокус предлагает попробовать три интересных рецепта, которые можно предложить своим гостям, а заодно пополнить свою кулинарную книгу новыми шедеврами.

Мясо, запеченное с хурмой и яблоками

Ингредиенты:

свинина (ошеек) – 1 кг;

яблоки – 1/2 шт;

хурма крупная – 1/2 шт;

лук – 2 шт;

мед – 2 ст. л;

соль – 1/2 ст. л;

паприка сладкая молотая – 1 ч. л;

корица молотая – 1 ч. л;

перец черный молотый – 1/2 ч. л.

масло растительное – для жарки

Способ приготовления:

Половину хурмы и половину большого яблока, очищенного от сердцевины нарезать полукружочками. Луковицы почистить и нарезать кружочками.

Теперь очередь мяса. Свинину помыть и хорошо обсушить, используя для этого бумажные полотенца. Затем отправить мясо цельным куском на хорошо разогретую сковородку с растительным маслом. Чтобы масло не разбрызгивалось, сковородку лучше накрыть крышкой, но не полностью.

Обжарить мясо по 1-2 минуте с каждой стороны до румяной корочки, которая и придаст ему аромат и сохранит соки. Готовое мясо снять с огня.

Для соуса в миске смешать соль, корицу, паприку и мед. Если мед густой, его можно растопить в микроволновке, чтобы он стал жидким. Добавить туда же черный перец и все хорошо перемешать.

На обжаренном мясе сделать надрезы, но не до самого конца, формируя ниши. Соусом смазать мясо полностью со всех сторон, а также в надрезах. В каждый из надрезов вставить по полукольцу яблока и хурма, а также лук. Так наполнить все надрезы.

Противень застелить фольгой и выложить на него мясо. Завернуть свинину в фольгу так аккуратно и плотно, чтобы жидкость, которая будет выделяться с мяса, не выливалась на противень.

Духовку разогреть до 180 градусов и запекать свинину примерно 60 минут.

Готовое мясо достать из духовки, аккуратно раскрыть фольгу. Переложить его на блюдо, выстеленное листьями салата. При подаче порезать на порционные куски.

Кролик по-лигурийски с кус-кусом

Рецептом этого невероятно аппетитного и сытного блюда поделилась кулинарный блогер Сильвия Бронецкая. Это кушанье покорит гостей новизной и удивительным сочетанием вкусов.

Ингредиенты:

бедра кролика – 3 шт;

лук синий – 1 шт;

чеснок – 1 крупный зубчик

сливочное масло – 50 гр;

тимьян и розмарин – по 2 веточки;

оливки крупные зеленые с косточкой – 200 гр;

рассол от оливок – 2 ст. л;

бульон или кипяток – 300 мл;

кус-кус – 3 ст. л.

Если количество бедрышек увеличивается, то, соответственно растет и количество необходимых ингредиентов.

Способ приготовления:

Сковороду хорошо разогреть и растопить в ней сливочное масло. Лук почистить, порезать полукольцами и обжарить, после чего выложить на сковородку кролика. Обжарить мясо со всех сторон до золотистого цвета. Добавить тимьян и розмарин (цельные веточки).

Затем туда же выложить оливки, влить немного рассола и бульон (или воду), добавить чеснок, пропущенный через пресс. Все посолить и поперчить и готовить под крышкой на небольшом огне 45 минут.

Если жидкость выкипает, добавить воды.

Когда кролик будет полностью готов, убрать со сковороды веточки тимьяна и розмарина и всыпать кус-кус. Нужно, чтобы весь кус-кус был в воде, и если ее не хватает, нужно долить еще горячей жидкости. Накрыть крышкой и дать настояться 5-10 минут.

Сочное мясо "Наоборот"

В отличие от традиционных рецептов, где мясо сначала маринуется, а потом запекается, тут все делается в абсолютно противоположном порядке. Так можно готовить свинину, говядину и телятину.

Ингредиенты:

мясо (свинина, говядина или телятина) – от 500 гр до 2 кг;

растительное масло – 5 ст. л;

гранатовый сок (можно томатный сок или яблочный уксус) – 2 ст. л;

севый соус или терияки – 5 ст. л;

чеснок – 5 зубчиков;

веточка розмарина.

Способ приготовления:

Сок смешать с растительным маслом и соусом, добавить розмарин. Затем раздавить зубчики чеснока и добавить в маринад. Оставить его настояться.

Мясо не солить и не перчить, просто обжарить на сковороде с растительным маслом (2–3 ст. ложки). Мясо нужно обжарить со всех сторон, чтобы во время запекания не вытекал сок.

Затем мясо нужно сразу отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40–50 минут. Готовность проверить ножом: если при прокалывании сок вытекает прозрачный, без крови, значит, мясо готово.

Горячим мясо положить в маринад и оставить на ночь или даже подольше. За это время раза 3-4 мясо необходимо перевернуть, чтобы соус впитался.

При подаче на стол порезать на порционные куски, полив маринадом, в котором оно мариновалось.

Такое мясо получается очень нежное, сочное и мягкое.

Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, как в домашних условиях приготовить вкусную ветчину.