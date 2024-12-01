Свята зі смаком: 3 рецепти дивовижних м'ясних страв на Різдво та Новий рік

Страви, які так само смачні, як і красиві, — гордість будь-якої господині. Час спробувати кілька нових і вишуканих рецептів, щоб зустрічати свята у всеозброєнні.

Без м'ясних страв не обходиться жодне різдвяне або новорічне застілля, і вже зараз саме час підшукати рецепти страв, які не тільки будуть смачними, а й здивують своїм ефектним виглядом і ароматом. Фокус пропонує спробувати три цікавих рецепти, які можна запропонувати своїм гостям, а заодно поповнити свою кулінарну книгу новими шедеврами.

М'ясо, запечене з хурмою та яблуками

Інгредієнти:

свинина (ошийок) – 1 кг;

яблука – 1/2 шт;

хурма велика – 1/2 шт;

цибуля – 2 шт;

мед – 2 ст. л;

сіль – 1/2 ст. л;

паприка солодка мелена – 1 ч. л;

кориця мелена – 1 ч. л;

перець чорний мелений — 1/2 ч. л.

олія рослинна – для смаження

Спосіб приготування:

Половину хурми і половину великого яблука, очищеного від серцевини, нарізати півкружечками. Цибулини почистити і нарізати кружечками.

Тепер черга м'яса. Свинину помити й добре обсушити, використовуючи для цього паперові рушники. Потім відправити м'ясо цільним шматком на добре розігріту сковорідку з рослинною олією. Щоб олія не розбризкувалася, сковорідку краще накрити кришкою, але не повністю.

Обсмажити м'ясо по 1-2 хвилині з кожного боку до рум'яної скоринки, яка й надасть йому аромату та збереже соки. Готове м'ясо зняти з вогню.

Для соусу в мисці змішати сіль, корицю, паприку та мед. Якщо мед густий, його можна розтопити в мікрохвильовці, щоб він став рідким. Додати туди ж чорний перець і все добре перемішати.

На обсмаженому м'ясі зробити надрізи, але не до самого кінця, формуючи ніші. Соусом змастити м'ясо повністю з усіх боків, а також у надрізах. У кожен із надрізів вставити по півкільцю яблука та хурми, а також цибулю. Так наповнити всі надрізи.

Деко застелити фольгою і викласти на нього м'ясо. Загорнути свинину у фольгу так акуратно і щільно, щоб рідина, яка виділятиметься з м'яса, не виливалася на деко.

Духовку розігріти до 180 градусів і запікати свинину приблизно 60 хвилин.

Готове м'ясо дістати з духовки, акуратно розкрити фольгу. Перекласти його на блюдо, вистелене листям салату. При подачі порізати на порційні шматки.

Кролик по-лігурійськи з кус-кусом

Рецептом цієї неймовірно апетитної та ситної страви поділилася кулінарна блогерка Сільвія Бронецька. Ця страва підкорить гостей новизною та дивовижним поєднанням смаків.

Інгредієнти:

стегна кролика – 3 шт;

цибуля синя – 1 шт

часник – 1 великий зубчик

вершкове масло – 50 г;

чебрець і розмарин – по 2 гілочки;

оливки великі зелені з кісточкою – 200 г;

розсіл від оливок – 2 столові ложки;

бульйон або окріп –300 мл;

кус-кус – 3 ст. л.

Якщо кількість стегенець збільшується, то, відповідно, зростає і кількість необхідних інгредієнтів.

Спосіб приготування:

Сковороду добре розігріти і розтопити в ній вершкове масло. Цибулю почистити, порізати півкільцями й обсмажити, після чого викласти на сковорідку кролика. Обсмажити м'ясо з усіх боків до золотистого кольору. Додати чебрець і розмарин (цільні гілочки).

Потім туди ж викласти оливки, влити трохи розсолу і бульйон (або воду), додати часник, пропущений через прес. Усе посолити й поперчити та готувати під кришкою на невеликому вогні 45 хвилин.

Якщо рідина википає, додати води.

Коли кролик буде повністю готовий, прибрати зі сковорідки гілочки чебрецю та розмарину і всипати кус-кус. Потрібно, щоб увесь кус-кус був у воді, і якщо її не вистачає, потрібно долити ще гарячої рідини. Накрити кришкою і дати настоятися 5-10 хвилин.

Соковите м'ясо "Навпаки"

На відміну від традиційних рецептів, де м'ясо спочатку маринують, а потім запікають, тут усе робиться в абсолютно протилежному порядку. Так можна готувати свинину, яловичину і телятину.

Інгредієнти:

м'ясо (свинина, яловичина або телятина) – від 500 г до 2 кг;

рослинна олія — 5 ст. л;

гранатовий сік (можна томатний сік або яблучний оцет) – 2 ст. л;

сівий соус або теріякі – 5 ст. л;

часник – 5 зубчиків;

гілочка розмарину.

Спосіб приготування:

Сік змішати з рослинною олією та соусом, додати розмарин. Потім розчавити зубчики часнику і додати в маринад. Залишити його настоятися.

М'ясо не солити і не перчити, просто обсмажити на сковороді з рослинною олією (2-3 ст. ложки). М'ясо потрібно обсмажити з усіх боків, щоб під час запікання не витікав сік.

Потім м'ясо потрібно відразу відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин. Готовність перевірити ножем: якщо під час проколювання сік витікає прозорий, без крові, значить, м'ясо готове.

Гарячим м'ясо покласти в маринад і залишити на ніч або навіть довше. За цей час раза 3-4 м'ясо необхідно перевернути, щоб соус увібрався.

Під час подачі на стіл порізати на порційні шматки, полив маринадом, у якому воно маринувалося.

Таке м'ясо виходить дуже ніжне, соковите і м'яке.

Фото: Getty Images

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