Секонд-хенд и домашние животные: на каких вещах для питомца можно сэкономить и купить б/у

Владельцы кошек и собак прекрасно понимают, во сколько обходятся сопутствующие товары для их питомцев. Не обязательно все покупать в зоомагазине. Некоторые позиции можно смело искать в секонд-хендах.

Секонд-хенды – это магазины, где можно найти не только одежду, обувь, аксессуары, книги, посуду, но и товары для животных. Однако прежде, чем покупать бывшие в употреблении предметы для своих любимцев, стоит знать, на что обращать внимание при выборе таких товаров, чтобы не принести домой опасные бактерии или негодные к эксплуатации вещи. Ресурс Green Pet Project рассказывает, на чем можно сэкономить, организовывая быт своего четырехлапого питомца.

Миски для еды и воды

Решив купить в секонд-хенде посуду для кормления животных, внимательно осмотрите товар. Лучше всего покупать керамические или металические миски, без сколов, царапин и других видимых повреждений. После приобретения эта посуда, как любая другая вещь, бывшая в употреблении, нуждается в хорошей дезинфекции. Миски лучше прокипятить или хорошенько вымыть с безопасными дезинфицирующими средствами.

Металлические миски для еды более безопасны для животных, чем пластиковые Фото: Getty

Лежанки и кроватки

Покупая для котов или собак кроватки и лежанки, учтите, что "мягкая мебель" нуждается в тщательной обработке, чтобы удалить все потенциальные опасности в виде мелких паразитов, бактерий и микробов. Мягкие вещи обнюхивайте перед покупкой. Собаки и кошки, как правило, помечают свое спальное место собственным запахом. Если вы уловили хотя бы слабый запах предыдущего животного, нет никаких сомнений, что обостренное обоняние вашего питомца тоже это сможет выявить. Это часто может привести к тому, что животные начнут мочиться или метить новый предмет, чтобы "объявить" его своим.

Перед тем, как пойти с вещью на кассу, внимательно осмотрите лежаки также на предмет целостности. Если они "подуставшие", запачканные шерстью, то, возможно, стоит поискать что-то менее потрепанное.

Всегда стирайте предметы в стиральной машине, прежде чем отдавать их своему питомцу.

Лежанки и кроватки для животных должны быть чистыми и максимально целыми Фото: Getty Images

Когтеточки, кошачьи деревья и кошачьи домики

Если на этих вещах нет видимых следов износа, можно смело покупать их, чтобы сэкономить. Есть люди, которые покупают когтеточки с изрядно потрепанными основами, но, придя домой, просто убирают старую джутовую веревку, которой чаще всего обмотан ствол когтеточки, и закрепляют новую.

Одежда для домашних животных

Такие предметы одежды, как свитера, пальто, плащи и комбинезоны часто используются бережно и могут быть куплены в секонд-хенде. Это позволит сэкономить немалую часть бюджета, поскольку в специализированных магазинах собачьи и кошачьи вещи стоят довольно дорого. Главное – проверить их на предмет повреждений и износа, а после покупки – хорошо простирать.

Товары для путешествий и переноса

Товары, используемые в путешествиях, такие как переноски для домашних животных, складные ящики, складные дорожные миски и чехлы для автомобильных сидений, являются отличными покупками из вторых рук. При покупке переносок проверьте целостность всех креплений, решеток, замков и ручек. Разрывы пластика или ослабленные винты могут привести к травме. А если вы планируете загружать и выгружать своего питомца из транспортного средства, его вес может повлиять на структуру/целостность клетки. Обратите внимание, что для авиаперелетов многие авиакомпании требуют специально одобренную дорожную клетку для хранения в грузовом отсеке.

Если это переноска-рюкзак, убедитесь, что шлейки пришиты крепко и не протерлись, а все застежки-молнии не расходятся и не заедают.

Перед покупкой в секонд-хенде переноски нужно проверять на предмет надежности Фото: ГПСУ

Предметы для выгула собак: шлейки, поводки, ошейники, намордники.

Ошейники и намордники из кожи в секонд-хендах стоят значительно дешевле, но они требуют очень качественной очистки, даже если были в употреблении очень незначительное время. Поскольку и то, и другое максимально контактирует с кожей и физиологическими выделениями животного (пот, слюна), есть риск принести домой "бонус" от предыдущего владельца. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы максимально эффективно дезинфицировать покупку.

Шлейки и поводки, которые покупаете для своего животного, еще в магазине проверяйте на целостность. На них не должно быть потертостей. Если вы покупаете бывшую в употреблении рулетку-поводок, убедитесь, что она функционирует, как положено, а не заедает или клинит.

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Товары для животных, которых следует избегать в секонд-хенде

Как видим, существует множество товаров для домашних животных, которые идеально подходят для покупки из вторых рук. Однако лучше избегать таких покупок, как корм для собак, который был открыт или имеет неустановленный срок годности.

Кроме того, избегайте предметов из мягких и пластиковых материалов, которые имеют видимые следы износа, так как это может поставить под угрозу безопасность вашего питомца. В частности, будьте осторожны с изношенными пластиковыми мисками, так как в них гораздо больше бактерий, чем в тех, которые сделаны из нержавеющей стали. Также не рекомендуется покупать игрушки, которые раньше уже грызло другое животное.

Ранее Фокус писал, какие вещи не стоит покупать на секонд-хенде.