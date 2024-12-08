Секонд-хенд і домашні тварини: на яких речах для улюбленця можна заощадити і купити б/в

Власники кішок і собак прекрасно розуміють, у скільки обходяться супутні товари для їхніх вихованців. Не обов'язково все купувати в зоомагазині. Деякі позиції можна сміливо шукати в секонд-хендах.

Секонд-хенди — це магазини, де можна знайти не лише одяг, взуття, аксесуари, книги, посуд, а й товари для тварин. Однак перш ніж купувати вживані предмети для своїх улюбленців, варто знати, на що звертати увагу під час вибору таких товарів, щоб не принести додому небезпечні бактерії чи непридатні до експлуатації речі. Ресурс Green Pet Project розповідає, на чому можна заощадити, організовуючи побут свого чотирилапого улюбленця.

Миски для їжі та води

Вирішивши купити в секонд-хенді посуд для годування тварин, уважно огляньте товар. Найкраще купувати керамічні або металеві миски, без сколів, подряпин та інших видимих пошкоджень. Після придбання цей посуд, як будь-яка інша річ, що була у вжитку, потребує хорошої дезінфекції. Миски краще прокип'ятити або гарненько вимити з безпечними дезінфекційними засобами.

Металеві миски для їжі безпечніші для тварин, ніж пластикові Фото: Getty

Лежанки та ліжечка

Купуючи для котів або собак ліжечка і лежанки, врахуйте, що "м'які меблі" потребують ретельної обробки, щоб видалити всі потенційні небезпеки у вигляді дрібних паразитів, бактерій і мікробів. М'які речі обнюхуйте перед покупкою. Собаки і кішки, як правило, позначають своє спальне місце власним запахом. Якщо ви вловили хоча б слабкий запах попередньої тварини, немає жодних сумнівів, що загострений нюх вашого вихованця теж це зможе виявити. Це часто може призвести до того, що тварини почнуть мочитися або мітити новий предмет, щоб "оголосити" його своїм.

Перед тим, як піти з річчю на касу, уважно огляньте лежаки також на предмет цілісності. Якщо вони "втомлені", забруднені шерстю, то, можливо, варто пошукати щось менш пошарпане.

Завжди періть предмети в пральній машині, перш ніж віддавати їх своєму улюбленцю.

Лежанки та ліжечка для тварин мають бути чистими та максимально цілими Фото: Getty Images

Дряпки, котячі дерева та котячі будиночки

Якщо на цих речах немає видимих слідів зносу, можна сміливо купувати їх, щоб заощадити. Є люди, які купують кігтеточки з неабияк пошарпаними основами, але, прийшовши додому, просто прибирають стару джутову мотузку, якою найчастіше обмотаний стовбур кігтеточки, і закріплюють нову.

Одяг для домашніх тварин

Такі предмети одягу, як светри, пальта, плащі та комбінезони часто використовуються дбайливо і можуть бути куплені в секонд-хенді. Це дасть змогу заощадити чималу частину бюджету, оскільки в спеціалізованих магазинах собачі та котячі речі коштують досить дорого. Головне — перевірити їх на предмет пошкоджень і зносу, а після покупки — добре випрати.

Товари для подорожей і перенесення

Товари, які використовуються в подорожах, такі як переноски для домашніх тварин, складні ящики, складні дорожні миски та чохли для автомобільних сидінь, є чудовими покупками з других рук. Під час купівлі переносок перевірте цілісність усіх кріплень, решіток, замків і ручок. Розриви пластику або ослаблені гвинти можуть призвести до травми. А якщо ви плануєте завантажувати і вивантажувати свого вихованця з транспортного засобу, його вага може вплинути на структуру/цілісність клітки. Зверніть увагу, що для авіаперельотів багато авіакомпаній вимагають спеціально схвалену дорожню клітку для зберігання у вантажному відсіку.

Якщо це переноска-рюкзак, переконайтеся, що шлейки пришиті міцно і не протерлися, а всі застібки-блискавки не розходяться і не заїдають.

Перед покупкою в секонд-хенді переноски потрібно перевіряти на предмет надійності Фото: ДПСУ

Предмети для вигулу собак: шлейки, повідці, нашийники, намордники.

Нашийники та намордники зі шкіри в секонд-хендах коштують значно дешевше, але вони потребують дуже якісного очищення, навіть якщо були у вжитку дуже незначний час. Оскільки і те, й інше максимально контактує зі шкірою та фізіологічними виділеннями тварини (піт, слина), є ризик принести додому "бонус" від попереднього власника. Тому подбайте про те, щоб максимально ефективно дезінфікувати покупку.

Шлейки та повідці, які купуєте для своєї тварини, ще в магазині перевіряйте на цілісність. На них не повинно бути потертостей. Якщо ви купуєте вживану рулетку-поводок, переконайтеся, що вона функціонує, як годиться, а не заїдає або клинить.

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Товари для тварин, яких слід уникати в секонд-хенді

Як бачимо, існує безліч товарів для домашніх тварин, які ідеально підходять для покупки з других рук. Однак краще уникати таких покупок, як корм для собак, який був відкритий або має невстановлений термін придатності.

Крім того, уникайте предметів з м'яких і пластикових матеріалів, які мають видимі сліди зносу, оскільки це може поставити під загрозу безпеку вашого вихованця. Зокрема, будьте обережні зі зношеними пластиковими мисками, оскільки в них набагато більше бактерій, ніж у тих, які зроблені з нержавіючої сталі. Також не рекомендується купувати іграшки, які раніше вже гризла інша тварина.

Раніше Фокус писав, які речі не варто купувати на секонд-хенді.