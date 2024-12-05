Впервые за 25 лет: Институт цвета Pantone объявил главный оттенок 2025 года

Цвет 2025 года отчасти вдохновлен "культурой маленьких угощений".

Институт цвета Pantone, который прогнозирует глобальные цветовые тренды и консультирует компании по вопросам цвета в области айдентики бренда и разработки продуктов, назвал главный цвет 2025 года. Им стал Mocha Mousse (шоколадный мусс).

Перед тем, как назвать цвет, прогнозисты тенденций Pantone опросили множество стилистов и дизайнеров, чтобы остановиться на цвете Pantone 17-1230, "мягком коричневом, пронизанным тонкой элегантностью и землистой утонченностью", объяснила Литрис Айсман, исполнительный директор Института цвета Pantone.

Вице-президент Pantone Лори Прессман отметила, что цвет должен задействовать несколько чувств и вызывать желание окунуть в него ложку. Отчасти он вдохновлен "культурой маленьких угощений" – растущей тенденцией, в которой люди перемежают свой день маленькими удовольствиями, такими как купленный в магазине кофе. Прессман призывает людей "найти свой момент мокко".

По словам Ванессы Фридман из The New York Times, это первый раз за 25-летнюю историю цвета года Pantone, когда они выбрали оттенок коричневого, что является своего рода большим событием.

Поскольку коричневый цвет был в тренде как в моде, так и в дизайне интерьеров в прошлом году, Mocha Mousse ощущается в равной степени актуальным и вечным одновременно. Мягкий нежный оттенок более доступен, чем некоторые из насыщенных, глубоких коричневых оттенков, которые также в тренде. В зависимости от применения, отделки и освещения цвет может восприниматься как более мягкий, с теплыми розовыми оттенками, или он может иметь более насыщенный, землистый оттенок.

В то время как выбор цвета года часто следует за приливами и отливами типичных циклов трендов (что было в прошлом году, то противоположное будет в следующем году), выбор цвета Pantone — это скорее эволюция прошлогоднего выбора, а не полный отход. В прошлом году был выбран Peach Fuzz, мягкий персиковый цвет, который был выбран, чтобы передать чувство умиротворенности, доброты и общности.

Наряду с объявлением цвета года Pantone сотрудничала с несколькими брендами для создания потребительских товаров в оттенках Mocha Mousse.

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