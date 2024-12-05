Уперше за 25 років: Інститут кольору Pantone оголосив головний відтінок 2025 року

Колір 2025 року частково натхненний "культурою маленьких частувань".

Інститут кольору Pantone, який прогнозує глобальні колірні тренди і консультує компанії з питань кольору в галузі айдентики бренду і розробки продуктів, назвав головний колір 2025 року. Ним став Mocha Mousse (шоколадний мус).

Перед тим, як назвати колір, прогнозисти тенденцій Pantone опитали безліч стилістів і дизайнерів, щоб зупинитися на кольорі Pantone 17-1230, "м'якому коричневому, пронизаному тонкою елегантністю і землистою витонченістю", пояснила Літріс Айсман, виконавча директорка Інституту кольору Pantone.

Віцепрезидентка Pantone Лорі Прессман зазначила, що колір має задіювати кілька почуттів і викликати бажання занурити в нього ложку. Частково він натхненний "культурою маленьких частувань" — зростаючою тенденцією, в якій люди перемежовують свій день маленькими задоволеннями, такими як куплена в магазині кава. Прессман закликає людей "знайти свій момент мокко".

За словами Ванесси Фрідман з The New York Times, це перший раз за 25-річну історію кольору року Pantone, коли вони вибрали відтінок коричневого, що є свого роду великою подією.

Оскільки коричневий колір був у тренді як у моді, так і в дизайні інтер'єрів торік, Mocha Mousse відчувається рівною мірою актуальним і вічним одночасно. М'який ніжний відтінок більш доступний, ніж деякі з насичених, глибоких коричневих відтінків, які також у тренді. Залежно від застосування, оздоблення та освітлення колір може сприйматися як більш м'який, з теплими рожевими відтінками, або він може мати більш насичений, землистий відтінок.

У той час як вибір кольору року часто слідує за припливами і відливами типових циклів трендів (що було в минулому році, то протилежне буде в наступному році), вибір кольору Pantone — це скоріше еволюція торішнього вибору, а не повний відхід. Минулого року було обрано Peach Fuzz, м'який персиковий колір, який було обрано, щоб передати почуття умиротворення, доброти і спільності.

Поряд з оголошенням кольору року Pantone співпрацювала з кількома брендами для створення споживчих товарів у відтінках Mocha Mousse.

Раніше Фокус писав, який колір очей найпоширеніший.