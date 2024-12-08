Увольняются и живут на деньги мужчины: среди шведских девушек появился новый тренд

Образ девушки-босса многим молодым шведкам становится неинтересен, потому что требует упорного труда и времени. Что касается мнения влестей на эту тенденцию, то оно разделилось, и первой тревогу забила партия феминисток.

В Швеции, имеющей репутацию страны-борца за гендерное равенство, все больше молодых женщин принимают решение уволится с работы и стать домохозяйками. Тренд из социальных сетей все больше захватывает тех, кто еще вчера мечтал о независимости, карьере и прочих атрибутах сильной и самодостаточной женщины, пишет BBC.

Одна из тех, кто так поступил, – 25-летняя Вильма Ларссон. Она успела поработать продавцом в магазине продуктов, на фабрике и в доме престарелых, но в итоге уволилась и теперь, по ее словам, "никогда не была счастливее". Вильма объясняет, что в ее жизни стало гораздо меньше стресса и борьбы.

Пока ее бойфренд удаленно работает в сфере финансов, все дни проводя за ноутбуком, она ходит в спортзал, встречается с подругами или готовит. Пара выросла в маленьких городках в центральной Швеции, но теперь много путешествует и проводит зиму на Кипре.

Вильма Ларссон показывает подписчикам будни "мягкой девушки"

"Каждый месяц он дает мне зарплату из своих заработанных денег. Но если мне нужно больше, я прошу его. Или если мне нужно меньше, я не прошу – я просто откладываю остаток", – говорит девушка.

О своем опыте она рассказывает в соцсетях, и некоторые из ее постов собирают сотни тысяч лайков. При этом, уточняет, она не получает никакого дохода от своего контента.

Делая публикации, Вильма использует хэштеги "hemmaflickvän" и "hemmafru" (по-шведски "домохозяйка и девушка, которая сидит дома") и описывает себя как "мягкую девушку" — идентичность, подразумевающая более мягкий, женственный образ жизни, а не сосредоточенность на карьере.

Образ жизни мягкой девушки стал микротрендом в социальных сетях в разных частях мира с конца 2010-х годов. Но в Швеции — с пятью десятилетиями политики, направленной на поощрение домохозяйств с двойным доходом — недавняя популярность этой концепции вызвала как удивление, так и разногласия.

Ungdomsbarometern — крупнейший в Швеции ежегодный опрос молодежи — впервые привлек внимание всей страны к шведам, принявшим тренд на "мягких девушек", год назад, после того как он стал популярным выбором, когда 15–24-летним было предложено предсказать тенденции на 2024 год. Другое исследование, опубликованное Ungdomsbaromatern в августе этого года, показало, что это даже становится стремлением среди младших школьниц. 14% из 7-14-летних идентифицируют себя как "мягких девушек".

Йоханна Йоранссон, исследователь Ungdomsbarometern, констатирует, что идеал девушки-босса, который был примером много лет, уходит в прошлое. Многие представительницы более молодого поколения не готовы на те усилия, которые нужны для его достижения.

Что думают власти?

Точное количество тех, кто решил податься в домохозяйки и жить за счет мужей или партнеров, неизвестно, однако некоторые партии уже обеспокоились этим явлением.

Гудрун Шиман, соучредитель и бывший лидер шведской феминистской партии Feministiskt initiativ, принимала участие в недавних дебатах по данному вопросу. Она считает, что женщины, живущие на деньги своих партнеров, "очень опасны" и их решение – "шаг назад" для гендерного равенства. По ее словам, молодые шведки попали под влияние правого коалиционного правительства страны, которое сотрудничает с националистической партией "Шведские демократы", а также "более широкого развития" популизма в Европе и Соединенных Штатах.

А вот партия "Шведские демократы" наоборот очень позитивно относится к тенденции "мягких девушек".

"Я думаю, что люди должны сами решать, как им жить. И если у вас есть такая экономическая возможность делать это [жить за счет партнера], то это хорошо для вас. Мы по-прежнему живем в стране со всеми возможностями для карьеры. У нас по-прежнему есть все права, но у нас есть право выбирать более традиционный образ жизни", – заявил Денис Вестерберг, национальный представитель молодежного крыла партии.

Ранее Фокус писал о женщине, которой муж платит $100 в неделю за услуги домохозяйки.