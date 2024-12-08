Звільняються і живуть на гроші чоловіка: серед шведських дівчат з'явився новий тренд

Образ дівчини-боса багатьом молодим шведкам стає нецікавим, бо потребує наполегливої праці та часу. Щодо думки прихильників на цю тенденцію, то вона розділилася, і першою на сполох забила партія феміністок.

У Швеції, що має репутацію країни-борця за гендерну рівність, дедалі більше молодих жінок вирішують звільниться з роботи і стати домогосподарками. Тренд із соціальних мереж дедалі більше захоплює тих, хто ще вчора мріяв про незалежність, кар'єру та інші атрибути сильної і самодостатньої жінки, пише BBC.

Одна з тих, хто так вчинив, – 25-річна Вільма Ларссон. Вона встигла попрацювати продавцем у магазині продуктів, на фабриці і в будинку для літніх людей, але в підсумку звільнилася і тепер, за її словами, "ніколи не була щасливішою". Вільма пояснює, що в її житті стало набагато менше стресу і боротьби.

Поки її бойфренд віддалено працює у сфері фінансів, усі дні проводячи за ноутбуком, вона ходить до спортзалу, зустрічається з подругами або готує. Пара виросла в маленьких містечках у центральній Швеції, але тепер багато подорожує і проводить зиму на Кіпрі.

Вільма Ларссон показує підписникам будні "м'якої дівчини"

"Щомісяця він дає мені зарплату зі своїх зароблених грошей. Але якщо мені потрібно більше, я прошу його. Або якщо мені потрібно менше, я не прошу — я просто відкладаю залишок", — каже дівчина.

Про свій досвід вона розповідає в соцмережах, і деякі з її постів збирають сотні тисяч лайків. При цьому, уточнює, вона не отримує жодного доходу від свого контенту.

Роблячи публікації, Вільма використовує хештеги "hemmaflickvän" і "hemmafru" (шведською "домогосподарка і дівчина, яка сидить удома") та описує себе як "м'яку дівчину" — ідентичність, яка має на увазі м'якший, жіночніший спосіб життя, а не зосередженість на кар'єрі.

Спосіб життя м'якої дівчини став мікротрендом у соціальних мережах у різних частинах світу з кінця 2010-х років. Але у Швеції — з п'ятьма десятиліттями політики, спрямованої на заохочення домогосподарств із подвійним доходом — нещодавня популярність цієї концепції викликала як подив, так і розбіжності.

Ungdomsbarometern — найбільше у Швеції щорічне опитування молоді — вперше привернуло увагу всієї країни до шведів, які прийняли тренд на "м'яких дівчат", рік тому, після того, як він став популярним вибором, коли 15-24-річним було запропоновано передбачити тенденції на 2024 рік. Інше дослідження, опубліковане Ungdomsbaromatern у серпні цього року, показало, що це навіть стає прагненням серед молодших школярок. 14% із 7-14-річних ідентифікують себе як "м'яких дівчат".

Йоганна Йоранссон, дослідниця Ungdomsbarometern, констатує, що ідеал дівчини-боса, який був прикладом багато років, відходить у минуле. Багато представниць молодшого покоління не готові на ті зусилля, які потрібні для його досягнення.

Що думає влада?

Точна кількість тих, хто вирішив податися в домогосподарки і жити коштом чоловіків чи партнерів, невідома, проте деякі партії вже занепокоїлися цим явищем.

Гудрун Шиман, співзасновниця і колишня лідерка шведської феміністської партії Feministiskt initiativ, брала участь у нещодавніх дебатах з цього питання. Вона вважає, що жінки, які живуть на гроші своїх партнерів, "дуже небезпечні" і їхнє рішення — "крок назад" для гендерної рівності. За її словами, молоді шведки потрапили під вплив правого коаліційного уряду країни, який співпрацює з націоналістичною партією "Шведські демократи", а також "ширшого розвитку" популізму в Європі та Сполучених Штатах.

А ось партія "Шведські демократи" навпаки дуже позитивно ставиться до тенденції "м'яких дівчат".

"Я думаю, що люди повинні самі вирішувати, як їм жити. І якщо у вас є така економічна можливість робити це [жити за рахунок партнера], то це добре для вас. Ми, як і раніше, живемо в країні з усіма можливостями для кар'єри. У нас, як і раніше, є всі права, але у нас є право обирати більш традиційний спосіб життя", — заявив Денис Вестерберг, національний представник молодіжного крила партії.

Раніше Фокус писав про жінку, якій чоловік платить $100 на тиждень за послуги домогосподарки.