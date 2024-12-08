Мировой рекордсмен рассказал, что помогло ему вылечить астму, аллергию и помолодеть

Стиг Северинсен не советует радикально подходить к задержке дыхания под водой. По его словам, это требует длительных тренировок и соблюдения правил безопасности.

51-летний Стиг Северинсен получил прозвище "человек, который не дышит" после того, как установил мировой рекорд по самому длительному пребыванию под водой без всплытия на поверхность – 22 минуты. К этому достижению он шел десятилетиями, а теперь, находясь на пенсии, считает, что его метод экстремальной задержки дыхания, который он называет "Дыхательная терапия", может стать ключом к более долгой жизни и лечению множества заболеваний. Об этом он рассказал в беседе с Daily Mail.

"Есть много очевидных причин, по которым задержка дыхания может помочь увеличить продолжительность жизни — и более здоровую жизнь в целом. Например, меня никогда не госпитализировали, а детская астма и аллергии, которые я страдал годами, исчезли, когда я начал экстремальную задержку дыхания", – отметил Стиг.

Стиг Северинсен с летства увлекается подводным плаванием Фото: Y-40 The Deep Joy

По словам врачей, в этих словах есть определенная правда. Так, доктор Леонард А. Джейсон, профессор психологии в Университете Де Поля в Чикаго, подтвердил, что "есть научные доказательства пользы контролируемого дыхания для активации парасимпатической нервной системы (сети нервов, которая расслабляет тело после периодов стресса или опасности), улучшения функции легких и содействия ясности ума". Однако прямые связи с увеличением продолжительности жизни он называет "спекулятивными".

Джейсон перечислил и потенциальные риски, которые может нести длительная или экстремальная задержка дыхания: головокружение, обморок и в крайних случаях гипоксия. Последняя даже может привести к смерти из-за опасно низкого уровня кислорода в крови. Поэтому доктор не советует экспериментировать с задержкой дыхания под водой тем, кто только начинает.

Полезно, но опасно

Северинсен говорит, что простая задержка дыхания, если практиковать ее безопасно в течение длительного времени, может творить чудеса для здоровья. По его словам, преимущества таких дыхательных техник заключаются в том, что организм становится более эффективным в использовании кислорода. Задерживая желание вдохнуть и вдыхать больше кислорода, организм вынужден адаптироваться.

Чем лучше организм доставляет кислород клеткам вашего тела, тем лучше он восстанавливает повреждения и очищает отходы. Это снижает риск всего: от вирусов до депрессии и мышечного напряжения.

С возрастом легкие естественным образом ослабевают и теряют часть своей эластичности, из-за чего клеткам становится сложнее получать необходимый им кислород.

"Когда вы сохраняете гибкость грудной клетки и диафрагмы, вы также можете вдыхать больше кислорода и лучше выдыхать углекислый газ и другие "отходы" организма. С задержкой дыхания естественным образом связана работа с дыханием — поэтому ежедневные тренировки поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы", – говорит Стиг. Правда, мужчина просит тех, кто хочет поэкспериментировать с задержкой дыхания, не быть такими же экстремальными, как он.

Северинсен говорит, что задержка дыхания не только увеличивает емкость легких и снимает стресс, но и может увеличить выброс эритропоэтина (ЭПО), который является естественным гормоном, вырабатываемым почками и стимулирующим выработку эритроцитов.

Стиг плывет под водой

Исследования подтверждают его заявления, и некоторые спортсмены даже практикуют упражнения на задержку дыхания, чтобы потенциально повысить свою аэробную способность и выносливость. По этой Стиг называет задержку дыхания формой "естественного допинга".

Другим важным преимуществом контролируемого дыхания является научно доказанное снижение уровня гормонов стресса в крови.

"Конечно, я также могу чувствовать стресс, грусть, расстройство — но я научился справляться со стрессом более продуктивно, и это то, чему может научиться каждый", – подчеркивает Северинсен.

Путь к рекордам

Плаванием и дайвингом мужчина увлекся еще в детстве, поскольку на заднем дворе виллы, где он рос, был большой бассейн. Родители хотели, чтобы оба их сына научились плавать.

"Поэтому я научился плавать еще младенцем и был отобран в "команду талантов" в моей группе плавания в возрасте пяти лет. "Моя карьера в задержке дыхания, можно сказать, началась с ныряния в бассейн за пластиковыми животными на одном вдохе – это была наша любимая игра в детстве. На тренировках по плаванию я тоже был немного непослушным и любил сидеть под водой, пока мои друзья проплывали два круга – это приводило моего тренера в ярость, когда он меня ловил!" – вспоминает Стиг.

Северинсен начал играть в подводное регби в старшей школе, в конечном итоге став членом датской национальной сборной. Несколько лет спустя, во время учебы в Университете Барселоны, он присоединился к испанской национальной сборной по подводному хоккею.

По рекомендации своего тренера по подводному регби Северинсен начал заниматься фридайвингом в 2003 году. К концу первого года тренировок он уже побил три рекорда и потратил почти десять лет на совершенствование техники медитации, прежде чем побил рекорд 22-минутного погружения.

На его счету рекорд по самому длительному времени задержки дыхания среди мужчин (22 минуты) и рекорд по самому длительному подводному плаванию. Он проплыл 152,4 метра всего за две минуты и 11 секунд. В 2021 году Стиг Северинсен побил мировой рекорд по дальности плавания в ластах на одном вдохе, проплыв 202 метра под водой

Стиг Северинсен побил мировой рекорд по дальности плавания в ластах

Теперь он проводит время, путешествуя по миру, обучая своим приемам всех, от детских плавательных клубов до военных. Стиг также поддерживает школу в Камбодже, надеясь, что однажды все дети в школе научатся технике дыхания в раннем возрасте.

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