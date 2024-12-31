Город, обожаемый туристами, возглавил рейтинг мест с самым грязным воздухом в мире

Показатели загрязнения воздуха в столице Египта почти в 14 раз превышают допустимые нормы. Однако это мало пугает туристов, которые едут в Каир посмотреть на пирамиды и другие достопримечательности.

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Столица Египта, 10-миллионный Каир, который ежегодно привлекает 14,9 миллиона туристов, занял первое место в списке самых загрязненных городов в мире. Индекс качества воздуха (AQI) в Каире достиг тревожных 160, что указывает на неидеальные условия воздуха. Для сравнения, AQI, который считается нормальным и здоровым, колеблется на отметке около 36, сообщает Express.

Рейтинг был составлен по результатам исследования, проведенного DIPNDIVE по самым посещаемым городам мира. Загрязнение измерялось с использованием ключевых показателей, таких как индекс качества воздуха, концентрация PM2.5 (мельчайшие частицы воздуха, которые могут нанести вред здоровью человека), индекс качества воды и уровень шума.

Затем эти факторы объединили для создания оценки загрязнения, ранжирующей города по их экологическому состоянию. Концентрация PM2.5 в Каире достигла ошеломляющих 68,4 г/м3, что значительно превышает безопасный предел ВОЗ в 5 г/м3.

Несмотря на такую печальную картину с загрязнением воздуха, Каир притягивает туристов, словно магнитом. Главная изюминка города – пирамиды Гизы, одно из семи чудес света.

Пирамиды Гизы – комплекс древних памятников на плато Гиза в пригороде Каира Фото: Скриншот

Кроме них, город может похвастаться старейшим археологическим музеем на Ближнем Востоке. В нем собрано более 17 000 артефактов. В частности, там хранится впечатляющая коллекция мумий и саркофагов.

Среди других развлечений для туристов – лодочные прогулки по реке Нил, которые иногда длятся по несколько часов.

Достопримечательности Каира

Возвращаясь к рейтингу, добавим, что самым посещаемым из первой десятки городов стал Лос-Анджелес, куда в год приезжают в среднем 49,2 млн туристов. Уровень качества воздуха в нем немногим выше, чем в Каире, 116, а концентрация PM2.5 составила 41.5 г/м3.

Самым чистым оказался Канкун (Мексика) с показателем индекса качества воздуха в 15 и уровнем PM2.5 всего 2,8 г/м3.

Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, как загрязнение воздуха все больше провоцирует рак груди, и что мир может остаться без технологии, спасающей жизни и экономящей миллионы.