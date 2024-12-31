Місто, яке обожнюють туристи, очолило рейтинг місць із найбруднішим повітрям у світі

Показники забруднення повітря в столиці Єгипту майже в 14 разів перевищують допустимі норми. Однак це мало лякає туристів, які їдуть до Каїра подивитися на піраміди та інші визначні пам'ятки.

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Столиця Єгипту, 10-мільйонний Каїр, який щорічно приймає 14,9 мільйона туристів, посів перше місце в списку найбільш забруднених міст у світі. Індекс якості повітря (AQI) у Каїрі сягнув тривожних 160, що вказує на неідеальні умови повітря. Для порівняння, AQI, який вважається нормальним і здоровим, коливається на відмітці близько 36, повідомляє Express.

Рейтинг складений за результатами дослідження, проведеного DIPNDIVE у найбільш відвідуваних містах світу. Забруднення вимірювалося з використанням ключових показників, як-от індекс якості повітря, концентрація PM2.5 (найдрібніші частинки повітря, що можуть завдати шкоди здоров'ю людини), індекс якості води та рівень шуму.

Потім ці фактори об'єднали для створення оцінки забруднення, що ранжує міста за їхнім екологічним станом. Концентрація PM2.5 у Каїрі сягнула приголомшливих 68,4 г/м3, що значно перевищує безпечну межу ВООЗ у 5 г/м3.

Попри таку сумну картину із забрудненням повітря, Каїр притягує туристів, немов магнітом. Головна родзинка міста – піраміди Гізи, одне із семи чудес світу.

Піраміди Гізи – комплекс стародавніх пам'яток на плато Гіза в передмісті Каїра Фото: Скриншот

Крім них, місто може похвалитися найстарішим археологічним музеєм на Близькому Сході. У ньому зібрано понад 17 000 артефактів. Зокрема, там зберігається вражаюча колекція мумій і саркофагів.

Серед інших розваг для туристів – човнові прогулянки річкою Ніл, які іноді тривають по кілька годин.

Пам'ятки Каїра

Повертаючись до рейтингу, додамо, що найвідвідуванішим із першої десятки міст став Лос-Анджелес, куди на рік приїжджають у середньому 49,2 млн туристів. Рівень якості повітря в ньому трохи вищий, ніж у Каїрі, 116, а концентрація PM2.5 склала 41.5 г/м3.

Найчистішим виявився Канкун (Мексика) з показником індексу якості повітря в 15 і рівнем PM2.5 лише 2,8 г/м3.

Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, як забруднення повітря дедалі більше провокує рак грудей, і що світ може залишитися без технології, яка рятує життя й заощаджує мільйони.