Застилать постель по утрам — вредная привычка: ученые объяснили, чем это грозит человеку

Как показывают исследования, во время сна наш организм теряет от 0,5 до одного литра воды через поры, и вся эта влага пропитывает постельное белье.

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Застилать кровать сразу после пробуждения — вредная привычка, которая может привести к возникновению аллергии или астмы. К такому выводу пришли ученые, пишет tomsguide.

Во время сна наш организм теряет от 0,5 до одного литра воды через поры. Эта влага пропитывает постельное белье и создает идеальные условия для размножения пылевых клещей — микроскопических существ, которые питаются отмершими клетками кожи.

Когда человек заправляет постель сразу после пробуждения, то влага удерживается внутри постельного белья, способствуя созданию теплой и влажной среды, идеальной для бактерий и клещей.

Таким образом, застилание постели утром, препятствует испарению влаги, что увеличивает риск накопления аллергенов. Пылевые клещи могут стать причиной астмы, аллергий и других респираторных заболеваний.

Даже гипоаллергенные матрасы и постельное белье не полностью защищают от их размножения, если постель застилается слишком рано.

Как правильно ухаживать за постелью?

Чтобы минимизировать риски, ученые советуют:

оставить постель открытой на 1-2 часа после пробуждения, чтобы влага испарилась;

регулярно стирать постельное белье при высокой температуре;

использовать наматрасники и чехлы для подушек, которые моются;

проветривать спальню ежедневно, чтобы снизить влажность.

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