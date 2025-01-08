Застеляти постіль вранці — шкідлива звичка: вчені пояснили, чим це загрожує людині

Як показують дослідження, під час сну наш організм втрачає від 0,5 до одного літра води через пори, і вся ця волога просочує постільну білизну.

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Застеляти ліжко одразу після пробудження — шкідлива звичка, яка може призвести до виникнення алергії або астми. Такого висновку дійшли вчені, пише tomsguide.

Під час сну наш організм втрачає від 0,5 до одного літра води через пори. Ця волога просочує постільну білизну і створює ідеальні умови для розмноження пилових кліщів — мікроскопічних істот, які харчуються відмерлими клітинами шкіри.

Коли людина заправляє постіль одразу після пробудження, то волога утримується всередині постільної білизни, сприяючи створенню теплого і вологого середовища, ідеального для бактерій і кліщів.

Таким чином, застеляння постілі вранці, перешкоджає випаровуванню вологи, що збільшує ризик накопичення алергенів. Пилові кліщі можуть стати причиною астми, алергій та інших респіраторних захворювань.

Навіть гіпоалергенні матраци та постільна білизна не повністю захищають від їхнього розмноження, якщо постіль застеляється занадто рано.

Як правильно доглядати за постіллю?

Щоб мінімізувати ризики, вчені радять:

залишити постіль відкритою на 1-2 години після пробудження, щоб волога випарувалася;

регулярно прати постільну білизну при високій температурі;

використовувати наматрацники та чохли для подушок, що миються;

провітрювати спальню щодня, щоб знизити вологість.

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