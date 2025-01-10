Даша Трегубова о домогательствах в кино, экстремальных хобби и бойфренде — эксклюзивно для Фокуса

"Я не вижу смысла самоутверждаться за счет других. Важно быть хорошим человеком, даже если это трудно", — говорит Даша Трегубова в эксклюзивном интервью для "Фокуса". Как актриса реагирует на критику и какие принципы для нее важны в профессии? Читайте далее.

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Даша Трегубова, известная актриса и режиссер, открыто поделилась своими взглядами на публичную жизнь, критику и взаимодействие с аудиторией. В интервью специально для Фокуса она рассказала о важности самоуважения, избегании конфликтов и стремлении создавать комфортную атмосферу в творческой среде.

Интервью с Дашей Трегубовой — о проекте "Даша Читает", экстремальных хобби и с кем мечтает поработать

Даша Трегубова — актриса, телеведущая, режиссер. Кем вы сегодня себя позиционируете и чувствуете?

Дело в том, что я с начала своей карьеры работала сразу на многих работах и занималась многими делами. Училась я на режиссуре, но сразу же пошла с первого курса работать телеведущей. И очень долго моя работа была связана с телевидением. Но я всегда очень хотела в кино попасть, всегда очень хотела заниматься кино, потому что это мое любимое дело и любимая сфера. И после того, как я уже побыла и редактором главным редактором канала, и поработала в рекламе, в сетевых рекламных агентствах, я наконец-то попала в кино в качестве актрисы. Сначала — маленькие роли, потом — большие. Но я всегда делала очень много вещей параллельно, поэтому трудно идентифицировать. Скажем так, я — человек кино. Я — человек кино и телевидения. Я очень люблю обе эти сферы, очень сильно. И рекламу люблю. И для компьютерных игр сценарии писать люблю.

В 2024 году я сняла свой первый режиссерский проект, который выйдет весной 2025 года. Это четырехсерийная драма, реально драма, не мелодрама, о работе врачей-трансплантологов во время войны. И я довольно долго шла к тому, чтобы сделать свой первый проект режиссерский. Правда, это должен был быть другой проект, который я буду снимать в следующем году. Полный метр, триллер, но мы его как раз готовим к съемкам. То есть, в 2024 году я уже сложилась и состоялась как режиссер. И, насколько я понимаю, все проектом довольны. Я попробовала с той стороны поработать, еще больше для себя поняла.

Все, что мы делаем новое, оно становится большим шагом вперед для нас, как для личности. Не просто для меня, как для актрисы или для режиссера. Я просто стала себя чувствовать интереснее как личность. И теперь на площадке как актриса я уже тоже смотрю еще глубже. Уже немножечко с режиссерским этим взглядом могу что-то предложить режиссеру с режиссерской точки зрения. И это получается очень прикольно. Поэтому в 2024 году ко всем регалиям актриса, сценаристка, продюсер. Как продюсер я сделала 6 или 7 проектов. И теперь уже первый был режиссерский. И на самом деле это очень круто. Но скажу, что это было настолько изнурительно для меня, что это тот случай, когда я, человек с кучей энергии, восстанавливалась.

Расскажите о проекте "Даша Читает". По какому принципу выбираете стихи? Могут ли их предлагать ваши читатели?

"Даша читает" я придумала на самом деле очень-очень давно этот проект. Я очень люблю поэзию с детства. Вот четко помню, что лет уже с 11-12 я ее читала. А до этого даже писала сама стихи, очень маленькой девочкой. Короче, поэзия мне всегда очень нравилась. И много лет уже во взрослом возрасте я себе планировала, что я сделаю такой проект, всех позову читать. А потом пришло, видимо, время, и у меня попалась прекрасная команда, с которой мы записали первый сет стихов. Их было, кажется, четыре или пять. И это было настолько феерично. Это был, если не ошибаюсь, или 2016, или 2017 год.

Я сразу выбрала для себя современную поэзию. Я думаю, что это такая визитная карточка "Даша читает", что это современная украинская поэзия, украинских поэтов. Там было пару стихов неукраинских поэтов, просто хороших. Но если до этого я читала поэзию украинских поэтов, которые пишут и на русском, и на украинском, то после 2022 года я читаю исключительно украинских поэтов, которые пишут на украинском. Очень надеюсь, что наши классные украинские поэты, которые всю жизнь писали на русском, тоже смогут переформатироваться.

Я вам скажу, что за последние два года вышла такая плеяда новых поэтов, и такое количество невероятных стихов. И меня очень радует, что сейчас голос современных поэтов стал более заметным. Возможно, в какой-то степени и благодаря мне, и меня это греет. И сейчас они уже сами собирают большие залы, большое количество поклонников. А о многих из них, о многих вообще из украинских поэтов, судя по комментариям на Ютюбе, если их почитать, у меня там уже где-то 140 стихов за это время, даже об очень известных поэтах люди узнают. Даже об очень известных, о которых мы уже уверены, что там Бабкина уже ну точно все знают. Но не все знают их поэзию. Кто-то раньше там в комментариях считал, что Жадан — это певец. А про Бабкина тоже впервые слышали, что для меня удивительно. И много новых имен. И они появляются.

Относительно того, предлагают ли мне читатели, ну мне сами поэты очень много высылают. Читатели иногда предлагают, часто предлагают свои. Иногда предлагают какие-то новые имена, которые я не слышала до этого. И я очень практиковала читать такую поэзию. Там поэзию более, скажем, любительскую, любительскую. Или поэзию, которую мне предлагали и о которой я раньше не слышала в проекте "Даша читает карантин", когда у нас был карантин, я проводила прямые эфиры, на которые собирались люди. До этого они мне высылали, какие стихи они хотят, чтобы я почитала. Я читала не только то, что подготовила сама, но и то, что мне высылали зрители, слушатели. Иногда там были жемчужины, прям настоящие жемчужины. Но обычно это происходит так, что я вижу это стихотворение где-то в соцсетях, или в какой-то группе, или в каком-то онлайн-издании, или где-то оно мне, это стихотворение, попадается случайно. И я понимаю, что... Ну, или даже у тех же, кстати, поэтов уже, поскольку мы все дружим, в соцсетях, в их пабликах. И если я понимаю, что меня очень сильно затронуло это стихотворение, это значит, что я его собираю в свою такую тоже онлайн-папочку стихов, где их тоже миллион там уже, наверное. И в какой-то из дней я его читаю. Иногда стихотворение лежит у меня несколько лет, прежде чем зазвучит. Иногда, вот сразу, я настолько влюбилась, что я его уже читаю в следующую съемку. Все абсолютно непредсказуемо. Это все идет от эмоций, потому что для того, чтобы стихотворение прозвучало эмоционально и вызвало кучу эмоций у зрителя, оно должно в этот момент времени трогать меня саму.

Даша Трегубова Фото: Юлія Нікітова

Был ли в вашей карьере момент, когда вы сомневались в выборе профессии? Расскажите, как вы выбираете роли, которые хотите сыграть? Что для вас важнее: интересный сюжет или персонаж, с которым вы можете себя ассоциировать?

В моей карьере никогда не было момента сомнений, именно потому, что я для себя выбрала очень широкое поле деятельности. Когда у меня было какое-то зажатие, возможно, в актерской работе, я занималась сценарной, продюсерской, телевизионной. У меня всегда есть, что делать, и иногда это меня даже накрывает, потому что отказаться от чего-то очень трудно, если все это очень интересно. И именно вот в такой круговерти мне очень нравится находиться. Я чувствую полноту жизни.

Роли не я выбираю, они сами меня выбирают. У меня очень редко было такое, что я отказывалась от проб, потому что даже если мне на первый взгляд не очень, кажется, я не знаю, что это за персонаж, как я его буду играть, то все равно я попробую, я все равно выйду и, возможно, это будет очень интересно. И мне, конечно, каждый актер мечтает увидеть и хочет увидеть хорошие сценарии. Все мы мечтаем о хороших сценариях. И хорошие сценарии видно фактически сразу. Иногда бывает так, что сценарий, который казался таким, неплохим, нормальный сценарий, вдруг выстреливает невероятно. И это уже магия кино, когда над ним работает классный режиссер, классная команда, классные актеры, и вдруг то, что казалось не таким уж и ярким, превращается в жемчужину.

У вас за спиной уже большой багаж опыта. Что было самым важным в карьере Даши Трегубовой?

Тут очень прикольно, что, пожалуй, самым важным было не сдаться, ну, собственно, в актерской карьере было не сдаться, потому что у меня был очень долгий период, когда меня или не утверждали, или давали только какие-то крошечные роли. И я фигурально сидела там в машине, билась об руль, говорила "Боже, какое позорище, как я ужасно все это сделала". Сейчас я понимаю, почему это было. У меня действительно не было на тот момент уверенности в себе. У меня был синдром самозванца. Я думала, что ну да, я уже там ведущая, которая сложилась, я уже давно работаю на телевидении, но вот в кино, как актриса, я себя еще не чувствую актрисой. Сейчас таких проблем нет.

Как только я стала немножечко меньше хотеть. Я думаю, что это опыт плюс уверенность в себе пришла какая-то со временем, плюс действительно я немножко изменила парадигму своих ожиданий. Я перестала так сильно хотеть чего-то получить, потому что понимала в тот момент, что у меня еще очень много есть разной работы, которой я в тот момент могу заниматься. Реально могу и сценарии писать, что я и делала, и продюсировать. Сейчас уже режиссировать. Поэтому, когда нет вот этой... Мне кажется, что ты не передавливаешь вселенную, что ты ее не пережимаешь своей такой... Потому что у меня сильная энергия, я когда чего-то хочу, мне кажется, что здесь даже авария какая-то может произойти. Поэтому немножечко спокойнее ко всему стала относиться и тогда все пошло как должно было идти.

Есть ли режиссеры, с которыми вы мечтаете поработать? Почему именно они?

У меня очень классный, реально послужной список. Я думаю, что у меня уже где-то под 100 проектов, в которых я снималась. Конечно, среди них есть и маленькие роли, и, конечно, большие. И я, пожалуй, поработала с большинством режиссеров нашей страны. Забавно то, что пока что, мне не удалось поработать только с теми режиссерами, с которыми я действительно в очень хороших отношениях фактически нас можно назвать или друзьями, или приятелями. Я бы очень хотела поработать с Денисом Тарасовым. Это мой очень давний приятель. Но ни разу я у него не снималась. Хотя в этом году он звал, но у меня уже был проект. Я не смогла даже попробовать. И, конечно, с Антонио Лукичем, с которым мы очень давно знакомы, еще с момента, когда Антонио только учился в режиссуре, и я считаю его незаурядным творцом, очень классным режиссером, ну, как, собственно, и большое количество наших украинских зрителей. Поэтому с Антонио я поработала с удовольствием. А на самом деле сейчас такая, мне кажется, идет волна новых режиссеров в кино. Такая волна, такое количество людей, что тут, безусловно, нужно успеть поработать с классными.

Ну, и я очень довольна, что в этом году у меня были два больших проекта с режиссерами. Один из режиссеров, с которым я люблю работать, это Олег Туранский. Мы уже когда-то работали, я была в маленькой роли, а в этом году работала с ним в проекте "Реванш" в одной из главных. И это был невероятный опыт, и нам очень круто работалось, и проект получился очень крутым. А сейчас работаю с Владимиром Янущуком в длинном проекте под названием "Сокровища". И с Владимиром я очень давно хотела поработать. И, видимо, когда я это стала говорить и Вселенной, и всем вокруг, говорю "Боже, как я хочу поработать с Янущуком!". Так получилось, что я сейчас у него в проекте, и счастлива этому факту, потому что это действительно очень-очень-очень хороший режиссер. А каждый актер всегда чувствует хорошего режиссера рядом, который может и направить, и создать действительно классное кино. Поэтому прямо счастлива. Ну, и вообще, честно скажу, что наши украинские режиссеры очень достойные. У всех свои фишки. Режиссер — это как писатель, или как начальник. Они все разные. Но когда они работают, у каждого есть свой метод, у каждого есть свой опыт, у каждого есть своя манера. И с ними со всеми классно. У меня нет ни одного режиссера, о котором я хочу сказать "ой, нет". Вот с этим я больше работать не буду. Среди украинских режиссеров, мне кажется, таких фактически нет.

Даша Трегубова Фото: Юлія Нікітова

Как ваша семья относится к вашей профессии и графикам? Трудно ли совмещать актерскую деятельность с личной жизнью?

Честно говоря, да, это очень тяжело. Графики карколовные. Самая главная проблема в жизни — это то, что съемки не решают у тебя выходные или не выходные. У нас такого нет. Выходные — это суббота и воскресенье. Когда мне говорят выходные, у меня в голове совершенно другая картинка. Выходные — это когда у меня нет съемок. Вот это мои выходные. Это может быть вторник, может быть среда, может быть любой другой день. И поэтому у меня такого классического представления о неделе, как рабочие дни и выходные, никогда, никогда за всю мою жизнь не было.

Моя семья очень давно к этому привыкла. Моя дочь тоже актриса. Она со мной вообще не площадке с детства. Еще когда я работала на канале СТБ и Поля со мной появлялась со своих первых недель в проекте "Все буде добре". Нет, ну не первые недели, первые месяцы, давайте так. И она там пошла в студии впервые, о чем помнят очень многие зрители.

Сейчас она сама актриса и прекрасно все понимает, что такое графики, что такое съемки до ночи или ночные смены. Я счастлива, что вся моя семья всегда меня поддерживала. Я абсолютно смогла за эти годы организовать свой жизненный график так, чтобы иметь возможность делать еще больше. У меня есть помощница, у меня есть все люди вокруг, которые это понимают. И все прекрасно понимают, что, например, когда надо покормить животных или забрать их к себе, или что-то сделать, чем-то помочь, все охотно идут на контакт. Поэтому, ну нет, сейчас таких вопросов у меня не возникает. И я рада, что они все вокруг понимают, потому что это очень крутая работа. И очень хочется, чтобы рядом с тобой были люди, которые тебя поддерживают. У меня все рядом. Именно такие.

Есть ли у вас хобби или занятия, о которых мало кто знает?

Не знаю, мало кто знает или многие знают. У меня долгое время были увлечения связанные с достаточно экстремальными видами спорта. Я ездила на байке. Ездила на байке 5 лет. Еще в то время, когда девушек на байках в Киеве почти не было. Но потом родилась Полина. И я как-то немножечко перестала ездить за рулем сама. Или просто, я, честно говоря, накаталась. Я много путешествовала по Украине на байке. Даже немножко поездила на байке по Америке. Там на Харлее, здесь на своей Хонде Шеду. И покорила Килиманджаро. Кстати, будучи беременной, как позже выяснилось. Прыгала с парашютом. Любила очень дайвинг. Дайвинг прямо, мне кажется, очень красивые места мира. Я обныряла все. Мальдивы, Сейшелы, в Индии, в Египте. Но там больше на севере, где очень красиво. У меня все увлечения связаны с проверкой себя на прочность. Такие увлечения экстремальные. Мне всегда нравится открывать для себя что-то новое, связанное со своим телом. Я бы никогда не могла подумать, что я человек ленивый до просто капец, который в Киеве километр пройти, для меня это уже было большое дело. Я вдруг покорю Килиманджаро. Первое в жизни. Реально, первая гора моя — Килиманджаро. И я все сделала.

Так же, как с байками. Байк — это такое очень интересное ощущение свободы. Это что-то невероятное. Когда ты на нем едешь, у меня реально были моменты. Тогда я ездила еще до того, как Россия на нас напала. И моя самая длинная поездка была в Крым, в наш украинский Крым, в Ялту. И я помню эту дорогу. Я еду за рулем и пою громко. Потому что меня просто переполняют ощущения. От этой дороги, от этого ветра, от этих запахов, от этой трассы, от этих фур вокруг. От красоты. Это очень дорого стоит. Прыжок с парашютом — это было интересно. Мне вообще кажется, что я там и на лошадях, и на каких-то ослах ездила. Я всегда за любой кипиш в этом плане.

Мне всегда очень интересно пробовать новое. Из таких более, возможно менее очевидных вещей. Я когда-то очень неплохо играла в Counter-Strike. И какая-то часть Киева знает меня именно по этому. Это очень смешно, когда где-то мне в комментариях приходит "Привет из прошлого", кто-то пишет "Привет, добрая". А я была "Добра", у меня был такой ник. Но при этом валила всех как злая. И это был очень хороший момент.

Сейчас я бы сказала, что хобби стали более спокойными. И самое классное, что я люблю делать, это смотреть кино с близким человеком. Это может быть либо Поля, либо мой парень. Мы смотрим кино. И это для меня, как говорят поляки, ревеляция. То есть это такой кайф. Я очень люблю путешествовать, но это не особая история. И сейчас у меня появилось новое хобби, возможно, связанное с работой. Я уже упомянула его в первом ответе этого года я впервые написала сценарий демки компьютерной игры и это для меня был и вызов, и новая интересная штука. И, Боже, мне так понравилось. Я очень хочу заниматься компьютерными играми.

Даша Трегубова Фото: Юлія Нікітова

Есть ли у вас домашние любимцы?

Из новинок про 2024 год. У меня была кошка, после того я началась полномасштабной, мы поехали в Польшу, у нас появился песик. А теперь моя дочь: она снималась в проекте "Ключи от счастья". Кстати, у того же Дениса Тарасова, у которого не снялась я, у друга, снималась моя дочь. И она мне принесла со съемки, предварительно спросив, маленького облезлого котенка. И теперь у меня есть дома кинокот. Пес мог бы тоже быть кинопсом, но он посольский пес. Потому что Полинию подарил посол Украины в Польше за Полинины выступления, за работу с нашим посольством Украины.

Случались ли на съемках курьезные или незабываемые моменты, возможно, есть такие моменты, о которых стыдно вспоминать?

На съемках все интересные моменты у меня связаны с каким-то, опять же, экстремальным моментом. Во-первых, я тот самый человек, которого на съемках закапывали под землю и я сама должна была оттуда выкапываться. То есть, мою героиню якобы хоронили, хоронили, но она там приходила в себя и выкапывалась из могилы. И это было интересно, это интересный опыт. Второе, это я тонула, причем тонула дважды в двух разных фильмах. Один раз это был очень глубокий бассейн, несколько метров, и моя задача была, это была подводная съемка, я должна была опуститься на дно, а потом так же медленно подняться. И это ловко мне удалось сделать. А еще был проект, в котором я тонула, но уже в Днепре, причем в городе Днепр. Мы в Днепре должны были тонуть и с моими партнерами мы это тоже это делали. Вообще, я скажу, что на съемках очень важно, чтобы у вас сложилась такая гармоничная история с командой, чтобы ты приходил на съемки как на праздник. И у меня это сейчас фактически всегда происходит. То есть да, наша работа очень классная, она очень энергозатратная, потому что наш рабочий день длится от 12 до 14 часов. Но понятно, что нам есть с чем сравнивать сейчас нашу энергозатратность и энергозатратность людей, например, которые воюют. Много из наших друзей и коллег пошли воевать. То есть мы точно не жалуемся. Мы просто делаем то, что можем в лучшем виде для того, чтобы украинское кино жило несмотря на все, что происходит. И я очень этим горжусь и радуюсь. Вообще радуюсь смотреть на то, как живет, а не выживает, например, тот же украинский бизнес. Так же происходит с кино, потому что кино — это очень важный столб для страны. И я верю, что несмотря ни на что, оно будет просто лететь вперед.

По вашему мнению, какие перспективы развития имеет украинское кино? Чего ему не хватает сейчас?

Я думаю, что перспективы прекрасные, потому что об Украине сейчас больше, гораздо больше говорят в мире. И украинские зрители сейчас гораздо более повернуты именно к украинскому. Поэтому все ждут классные украинские проекты и для подростков, и в разных жанрах, и хоррорах, и детективах, и политических, возможно, триллерах. У нас пока что кино не очень богато на жанры, и не очень богато на хорошие истории, но они есть. Они есть в наших украинских книгах. Они есть среди наших художников. То есть осталось только все это собрать воедино и начать работать как индустрия. И я очень часто об этом говорю.

Украинская киноиндустрия станет такой с многообразием и с разнообразием жанров, со звездными лицами всюду. Тогда, когда украинские зрители научатся за кино платить. То есть не смотреть его на пиратских сайтах, а ходить в кино и платить за это деньги.

Индустрия начинается там, где появляется зритель, который готов за нее заплатить. Если в интернете, то на тех платформах, которые потом платят производителям этого продукта. Кино — это очень дорогой бизнес. И он должен окупаться, как каждый другой бизнес. Если вам нравится бренд, который отшивает нижнее белье, и вы будете брать это нижнее белье бесплатно, то со временем этот бренд закроется, и не будет ни нижнего белья, ни этого бренда. Так же с украинским кино.

Поэтому я думаю, что самое первое — это выстраивать какую-то систему. Во-первых, систему воспитания наших детей и подростков, и вообще нас всех и взрослых тоже, не смотреть пиратский контент. А во-вторых — ходить в кино. В-третьих — сейчас, пока идет война, максимально вкладываться в саморазвитие, читать, смотреть, знакомиться с американскими сценариями, которые получали Оскар. Я читала "The Good Will Hunting". Это гениально, это очень крутой сценарий.

Сразу понятно, почему два пацана еще тогда написали этот сценарий. Ясно, что он прошел какой-то круг, но он получил Оскар за лучший оригинальный сценарий. Потому что это очень талантливо. И у нас таких талантливых людей много. Просто индустрия загнется без тех людей, которые готовы их поддерживать.

Чего не хватает украинскому кино? Я сейчас очень много вижу за последние годы реально классных актеров. Молодых актеров, талантливых. Они реально очень высокого уровня. И они очень классно играют, очень классно работают. Я вижу очень много классных режиссеров, операторов. И новых, и уже не очень новых. Здесь у нас с этим достаточно сильно всегда было. Денег стало меньше, немного. То есть, после того, как уже в окончательном 2022-м началась полномасштабная, очень снизились и гонорары, и очень снизились вообще бюджеты на кинопроизводство. И поэтому сейчас это делается в большем темпе и за меньшие деньги. И это тоже надо понимать.

Надо немножко может добавить более профессиональный язык. Перспективы — это co-production. Это когда украинские продюсеры, украинские кинематографисты ищут еще часть бюджета в других странах и делают совместное кино. Это очень хорошая перспектива. И к этому сейчас очень много украинских кинематографистов пришли. Перспектива — это, как и было, государственное финансирование. Перспектива — это тот проект возвращения. Перспектива — это, если западные кинематографисты по окончанию войны начнут снимать в Украине, потому что у нас очень много классных локаций. Мы в 2021 году ездили в нескольких направлениях. Собственно, я очень хорошо помню Хмельницкую и Тернопольскую области. Там очень много локаций, где можно снимать. И, в принципе, мы можем стать абсолютно большой мировой киноиндустрией, потому что украинцы любят кино, украинцы умеют его понимать, снимать и смотреть. Конечно, сейчас волна документального кино, и она будет долгой, потому что нам есть о чем рассказывать миру. Но в то же время всегда есть потребность в художественном, и эта потребность должна удовлетворяться. Если не будет удовлетворяться украинское кино, то украинцы будут обращаться к кинематографам других стран. И дай Бог, чтобы не к враждебному кинематографу.

Есть ли в украинском кинематографе актеры или актрисы, которых вы считаете своими конкурентами? Можете назвать ваш личный рейтинг украинских актеров и актрис сегодняшнего дня?

Я не думаю, что в моем случае есть конкуренция. Хотя, конечно, каждый продакшн, когда зовет на роль, на пробы, или каждый режиссер, у него в голове есть своя картинка. Иногда это актрисы, которые очень не похожи внешне, но их часто ставят вместе на какие-то пробы. Но, к счастью, мы уже все дошли до уровня и статуса, и уровня профессионализма, когда мы не считаем друг друга конкурентами. Просто кто-то получает эту роль, а кто-то получает следующую. И это очень прикольно.

Назвать ваш личный рейтинг? Ой-ой-ой-ой, ну не знаю, я не буду, наверное, обсуждать своих коллег, потому что я реально в очень дружеских отношениях с абсолютным большинством нашей киноиндустрии. Если я сейчас кого-то забуду, он на меня обидится. Но есть очень классные актеры. Давайте я вам скажу просто, мужчин-партнеров, с которыми мне очень хорошо работается уже не первый раз и не в первом проекте, или просто с которыми мне было бы интересно. Я очень благодарна Диме Суржикову за работу в "Копе", "Коп" из прошлого. Это проект, который уже четвертый сезон, кажется, вышел или выходит. И Дима — невероятный партнер. И это тот случай, когда я, я такая вся, думаю, что я уже все умею, все это, я реально у него поучилась. С ним круто работать. Вообще круто работать с партнером, у которого ты можешь еще чему-то поучиться, как-то стать глубже, круче, правильнее, точнее. С Димой это произошло.

Мне очень нравится Виталик Салий. Он реально величина. И я надеюсь, что он найдет свои невероятные роли. В проекте "Первые ласточки", в очень крутом проекте, от очень-очень крутого шоураннера Туника Жени. Он потом сделал "Перевозку", и вообще все, что делает Женя — это высокий класс. Так вот там я играла с нашим актером Сашей Рудинским. И он тоже величина, он тоже мощь. И это сразу видно. Ты когда попадаешь на площадку, ты сразу видишь человека, который крутой. И это определяется не столько тем, насколько он сам крут, сколько тем, насколько он крутой партнер. Например, так со Славой Довженко было. Мы когда-то познакомились на каких-то парных пробах. И с первых уже секунд ты начинаешь с человеком работать, и ты сразу чувствуешь это партнерство, и что да, он действительно очень сильный актер. И знаете, когда я, например, очень уважаю, люблю Стаса Боклена, мы с ним еще позже, в начале нулевых, вели "Погоду", которую я тогда и писала. Мы знакомы очень давно. Так вот со Стасом, во-первых, очень круто работать, очень интересно, и только когда-то, когда я на него смотрела, я поняла, в чем фишка быть хорошим актером. Это быть уверенным в себе. У тебя могут быть любые рефлексии, связанные с персонажем, с ролью, но ты должен все равно быть уверен. Не любить себя. Это не о том, чтобы обожать себя. Хотя, конечно, они все немножечко себя обожают. А это, в первую очередь, о том, чтобы быть уверенным в том, что ты делаешь. Не бояться предлагать и пробовать новое. Я была когда начинающей, боялась что-то предложить, мне казалось, что я буду выглядеть дурой. А сейчас не боюсь. И бывает такое, что я что-то предложила, сделала, оно не пошло, я такое говорю — сорри, не пошло, нет, это была плохая идея. И это очень круто, когда ты такое начинаешь делать, это действительно улучшает потом финальный результат. Просто не бояться экспериментировать.

Даша Трегубова Фото: Юлія Нікітова

Как вы относитесь к публичному обсуждению вашей личной жизни? Есть ли то, что вы намеренно скрываете от зрителей?

Я отношусь, как это ни странно, абсолютно нормально. Я вообще экстраверт по натуре. И мне трудно что-то скрывать. Я очень откровенна со всеми и даже с новыми людьми в компаниях. Возможно, это такой немножечко манифестирующий персонаж во мне есть, который прямо любит о себе рассказывать. Мне нормально.

У меня в жизни нет ничего супер глобального, что я бы хотела скрыть. Но, с другой стороны, я и не блогер, который готов просто пошагово всю свою жизнь рассказывать аудитории. Если кто-то о чем-то узнает и спрашивает, мне нечего скрывать. Ни об отношениях, ни о любом аспекте своей жизни я могу рассказать. Мне так кажется. Но и делать из этого инфоповод мне как-то в голову не приходит, если честно.

Но здесь важно добавить, что я люблю и уважаю зрителей. И моя аудитория, та, которая у меня в соцсетях, я уже априори понимаю, что она интеллектуальная, потому что большинство пришло на стихи. Или я выкладываю иногда обзоры книг новых, или, конечно, фоточки. Окей, на фоточки разная аудитория могла прийти, но я свою аудиторию уважаю. У меня нет фактически людей, которые бы вызывали у меня испанский стыд своими комментариями. Такого почти не случается. И если такое случается, я смотрю, они на меня не подписаны, это какие-то залетные. Поэтому мне очень комфортно в этом пузыре, который у меня создался. Возможно, достаточно большом пузыре.

Что вас больше всего раздражает в современной публичности?

Меня раздражает, что люди, которые никогда тебя не знали, не интересовались твоей жизнью, возможно, видят тебя впервые, могут зайти в соцсети и написать какую-то удивительную ф*гню. Это у меня случается крайне редко. Иногда бывает такое, что я думаю, что каждый, кто ведет соцсети, знает, что пост какой-то залетел, у него уже куча лайков, просмотров и всего остального. И вдруг начинают появляться люди из другого мира, которые никогда с тобой не сталкивались. Я в принципе очень не люблю осуждения как такового. Я в своей жизни сама стараюсь никого не осуждать, потому что прекрасно помню о понятии психологии, которое называется фундаментальная ошибка атрибуции. Это очень важная вещь. Когда ты ее понимаешь, ты перестаешь осуждать других уже на 99%.

Фундаментальная ошибка атрибуции — это доказанный уже факт, что все люди считают, что их действия вызваны обстоятельствами. То есть, если я опоздал, то бляха, там такси не ехало, там трамвай сломался, а там вообще двери закрылись. А всех остальных людей, они оценивают с точки зрения того, что это их черта характера. То есть, если я опоздал, то это обстоятельства, а если ты опоздал, то ты просто непунктуальный человек. И так происходит в каждой сфере и всегда. И поэтому каждый раз, когда у меня возникает желание о ком-то подумать что-то плохое, я сначала думаю, а не обстоятельства ли это сделали с этим конкретным человеком. Особенно, если ничего ужасного он не сделал. Плюс я приучилась не судить тех людей, которых я не знаю. Вообще, не думать и не обсуждать тех людей. Да и, в принципе, я за всю свою жизнь, пожалуй, в соцсетях не написала ни одного дерм*вого комментария никому, потому что я считаю, что в мире такое количество всего ниже пояса, что просто есть ли смысл увеличивать эту энтропию во вселенной? Есть ли смысл делать вселенную хуже, если я могу сделать ее лучше. Честно, я так со своей Полей об этом говорю. Просто не вижу смысла. Если у тебя есть выбор быть хорошим человеком, быть плохим человеком, то ты в своем уме не побежишь быть плохим человеком, который делает кому-то больно. Ну, и плюс тут еще важный момент. Я за всю свою жизнь почти, ну, возможно, где-то там в детстве утверждалась, за счет, может, других, или за счет того, что я в школе была певицей и ведущей, и я самоутверждалась. Но мое самоутверждение так и закончилось там где-то, в 15 лет, в подростковом возрасте. После этого я не утверждаюсь в отношении других людей.

Я не самоутверждаюсь о других людей. Так, как делает очень много людей, которые нас окружают. Я думаю, что их надо останавливать на этом этапе. Поэтому моя история такова, я когда вижу какие-то, ну, прям говняные комментарии, я их или удаляю, или отвечаю. Но если я уже отвечаю, то человек сидит как... Я не знаю, как это сказать интеллигентно. Человек сидит очень-очень расстроенный после моих комментариев, потому что, ну, у меня есть и чувство юмора, и достаточно таких резких словечек я могу подобрать, так, чтобы человека очень сильно ввести в состояние грусти.

Очень частый момент, когда после того люди сами удаляют свои комментарии. Потому что просто надо думать прежде чем что-то делать. И это еще одна наука для наших детей. Уважение к другим, не самоутверждаться о других людей. И иметь какой-то ум, чтобы хотя бы немножечко подумать прежде чем сделать что-то. Один вопрос.

Случалось ли вам отказываться от ролей из-за конфликтов с режиссерами или продюсерами?

Нет, у меня такого несчастья не было. Я только помню, что был один очень-очень сложный проект, из которого прям хотелось бежать, потому что он был намного сложнее, чем должен был бы быть из-за организационных моментов. Но там я просто с продюсерами разговаривала. То есть я просто звонила, я очень редко это делаю, а там я звонила и говорила, что это невозможно, и эти условия надо менять, потому что мы все просто умрем.

Я вообще считаю, что обо всем можно договариваться, если люди адекватные и все хотят получить на выходе нормальный продукт, то договориться можно и нужно. Но на самом деле кинорынок у нас не капец какой большой, мы все друг друга знаем, и поэтому мы как-то... Ну, я очень в дружеских отношениях с большинством коллег, очень дружеских. От продюсеров и режиссеров до актеров, и звукорежиссеров, и гримеров. Ну, короче, мне просто очень нравится моя сфера, и мне очень хочется, чтобы там максимально царила какая-то правильная атмосфера.

Бывает, что тебя не берут на роль из-за чего-то, потому что кто-то что-то там о тебе думает. Когда-то давно так было, когда меня не брали на какую-то роль, и продюсеры не взяли на роль, и сказали, ну, нет, нет. У нее, у нее, как это говорят, отрицательное обаяние. Но знаете, ну, когда ты спокойно это переживаешь, не входишь в конфликты, занимаешься дальше своим делом, то со временем все смотрят и думают, ой, нет, не такое уж оно и негативное. И ты уже начинаешь сниматься у этих продюсеров. Так тоже было.

Даша Трегубова Фото: Юлія Нікітова

Как вы реагируете на критические отзывы о своей игре? Были ли отзывы, которые вас задели лично?

В принципе, я человек, который прислушивается иногда к конструктивной критике. Я могу там что-то услышать. Хотя, конечно, мне критика неприятна, как и всем нормальным людям. Но я реально могу прочитать что-то, что заставит меня задуматься. Но я абсолютно не воспринимаю любые просто попытки самоутвердиться за мой счет. Со мной это не срабатывает, потому что я достаточно себя уважаю.

У меня в этом первом режиссерском моем проекте снимались прекрасные актеры. И среди них был Алексей Горбунов. Наш очень-очень крутой актер украинский. Очень известный, с большой аудиторией. Очень с характером, известным характером, о котором все знают. Так вот мне, меня он хвалил. Ко мне относился, спасибо ему с уважением. Очень хвалил каст, очень хвалил актеров, которых мы выбрали. Он ко мне подходит и говорит, Даша, как ты собрала такой каст? Я говорю, ну тут совместная работа. Это я к чему, что я всегда концентрируюсь на хорошем. Я буду вспоминать то, что мне сказал Горбунов, а не то, что мне написала какая-то женщина в соцсети.

Вы когда-нибудь сталкивались с предложениями, которые можно назвать "неэтичными" в вашей профессии?

Нет, никто такого предлагать в наглую не будет, потому что это будет большой скандал. Когда я была начинающей ведущей, мне было 17 лет, мне что-то неприличное предложил режиссер монтажа, ну не помню, на том канале, на маленьком канале, на котором я тогда начинала вести свою первую в жизни программу.

Я очень сильно растерялась, но и мне было очень неприятно. И видите, я даже это помню. Но я ни этого чувака не помню, ни того, как он выглядел. То есть теперь ну как бы вдвое мы попасть с ним не сможем, потому что я даже его не вспомню. Я была такая притрушенная, что просто ничего не ответила, я на него в шоке посмотрела и вышла. С тех пор никто себе такого не позволял. И вообще я хочу развеять эту историю о том, что в кино только через постель.

Я такого не видела. Конечно, есть романы там, у актеров, режиссеров, других, ну я... Во-первых, мы пашем сейчас... Реально пашем на площадке так, что я когда вечером вижу своих коллег уже полумертвых (смеется)... Я на них посмотрю и подумаю, вот кто сейчас вообще готов заводить какие-то отношения? Ну, конечно, без шуток. Я бы очень не хотела, чтобы такое происходило у нас. Чтобы таких же, как я когда-то молодых актрис или ведущих кто-то ставил в такое неудобное положение. Но мне кажется, что эта схема в Украине никогда, особенно в украинском кино, так и не работала. Не знаю как в театрах, я не буду говорить, не знаю как в других сферах. В кино просто, ну, там, в кино современном, у нас очень много сильных женщин и я себе могу представить, как она повела бы себя, если бы кто-то из мужчин попытался бы как-то ее захарасить, вот честно. Я надеюсь, что таких ситуаций не было, или если были, то их пресекли и закончили. В моей жизни — нет, такого не случалось.

Напомним, ранее мы писали, что актер Евгений Олейник эксклюзивно Фокусу рассказал об участии в "Холостяке" и театральной деятельности во время войны.