Хуже некуда: 9 фильмов с нулевым рейтингом на Rotten Tomatoes

Практически каждый из этих фильмов был номинирован и даже получил антипремию "Золотая малина".

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Ежегодно киноиндустрия выдает на-гора множество новых фильмов и сериалов, рассчитывая на успех у зрителей. Однако не всегда старания приносят должные плоды, и некоторые картины категорически не заходят. Фокус представляет 9 фильмов, которые набрали 0% свежести на популярном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Авторам пришлось хорошо постараться, чтобы сделать их настолько плохими, насколько это возможно, начиная от пошлых реплик и посредственных эффектов до совершенно несмешных и даже удручающих комедий.

"Баллистика: Экс против Сивер" (2002)

Снятый режиссером Вичом Каосаянандой, известным своими боевиками в Юго-Восточной Азии, фильм"Баллистика: Экс против Сивер" стал его американским дебютом. Однако его быстро раскритиковали, в результате чего картина признана одним из худших фильмов всех времен по версии Rotten Tomatoes и других критиков.

Лента рассказывает об агентах Эксе (Антонио Бандерас) и Сивер (Люси Лью). Они объединяются против бывшего сотрудника Агентства военной разведки. Дуэт пытается выследить его, где они затем могут спасти похищенного сына главы секретного международного комитета по безопасности.

Хотя предпосылка фильма не ужасна, он все равно остается довольно надуманным шпионским фильмом. Даже отличные актеры и приличный сценарист Алан МакЭлрой не могут спасти картину. Необъяснимые взрывы автомобилей только добавляют сложности к непростой серии второстепенных сюжетных линий, которые не вносят вклад в общее повествование. Некоторые рецензенты до сих пор не уверены, кто именно с кем сражался в боевике.

Помимо отсутствия оригинальности, основные компоненты кинопроизводства игнорируются, несмотря на большой бюджет. Плохое освещение и методы монтажа наблюдаются на протяжении всего фильма.

"Пиннокио" (2002)

"Пиноккио" — совместный американо-итальянский фильм Роберто Бениньи по книге Карло Коллоди. В ценьре истории – деревянная кукла Пиноккио в исполнении Бениньи. Несмотря на наставления Голубой Феи и любовь отца, любопытный дух главного героя вовлекает его в одно дикое приключение за другим.

Получив 0% на Rotten Tomatoes, "Пиноккио" – огорчительное дополнение к репертуару итальянского актера и режиссера Роберто Бениньи, ответственного за один из величайших фильмов всех времен "Жизнь прекрасна". Адаптация "Пиноккио" не оправдывает его собственной репутации.

Большинство критиков сходятся во мнении, что "Пиноккио" Роберто Бениньи — ужасно несмешная и тревожная адаптация известной истории. С мужчиной средних лет, играющим роль маленького мальчика, фильм сразу же создает пугающий тон, несмотря на все его попытки быть комедийным и живым. Одни считают его невыносимым, а другие находят странно ностальгическим. Однако отталкивающая натура "Пиноккио" приводит к тому, что лента становится одной из худших экранизаций всех времен.

Эта картина стала первым неанглоязычным фильмом, номинированным в главной категории на "Золотую малину". Многие связывают это с низким качеством шедшей в американском прокате дублированной версии.

"Золотоискатели" (2003)

"Золотоискатели" – американская черная комедия 2003 года, написанная и снятая Гэри Прейслером. В ней рассказывается о двух друзьях-неудачниках Коле и Ленни. Они мечтают о хорошей жизни, которая включает в себя, по их понятиям, много денег, крутые вечеринки, быстрые машины и красивых женщин. После двух неудачных ограблений богатых пожилых сестер, они решают жениться на них, чтобы унаследовать их состояние после смерти. Чего они не знают, так это того, что женщины разоряются, и они хотят жить за счет страховки жизни мужчин, убивая их.

У фильма довольно комичная и неожиданная предпосылка, но "Золотоискателям" не удается быть даже отдаленно смешным. Он чрезвычайно грубый, и это приводит к затянутым и в конечном итоге скучным попыткам комедии.

"Супердетки: Вундеркинды 2" (2004)

"Супердетки: Вундеркинды 2" – американский семейный комедийный боевик 2004 года режиссера Боба Кларка по сценарию Грегори Поппена по рассказу Стивена Пола. Продолжение фильма 1999 года "Дети-гении", в котором снимались Джон Войт, Скотт Байо и Ванесса Энджел. Малыш Арчи и его друзья Финкельман, Алекс и Розита оказываются втянутыми в гнусную схему, придуманную могущественным медиамагнатом Биллом Бискейном, который хочет разгадать код детского лепета. Однако на этот раз у детей есть союзник в их битве со злом: суперкрутой супергерой-шпион Кахуна. Когда он объединяет силы с командой малышей, начинается гонка со временем, чтобы помешать злодею Бискейну использовать его современную спутниковую систему для контроля над умами детей по всему миру.

По мнению критиков, фильм откровенно грубый и тревожный. Общий сюжет бессмысленный и непродуманный, а младенцы и озвучка лениво перекрывают друг друга. Нет никакой логической причины для того, чтобы этот фильм вообще существовал, о чем и говорилось в ряде обзоров. Боб Кларк даже получил премию "Золотая малина" за худшую режиссерскую работу.

"Один пропущенный звонок" (2008)

"Один пропущенный звонок" – американский ремейк одноименного японского фильма ужасов 2003 года, снятый Эриком Валеттом. После смерти подруги Шелли Лиэнн Коул получает голосовое сообщение из будущего о дате и времени ее смерти. В назначенный день Лиэнн видит странные вещи, и в точно указанный час на Лиэнн нападает сверхъестественная сила на пешеходном мосту над железнодорожной станцией во время разговора со своей подругой Бет Рэймонд. Бет встречает парня Лиэнн Брайана, которому также звонили, и становится свидетелем его смерти на улице. Когда ее соседке по комнате Тейлор Энтони звонят, Бет знакомится с детективом Джеком Эндрюсом, который сообщает ей, что его сестра была первой жертвой телефонного звонка. Они решают расследовать связи сестры Джека и найти имя Мари Лейтон, которая, по-видимому, издевалась над ее дочерьми. Джек и Бет пытаются уберечь Бет от ее участи.

Оригинал фильма и его ремейк предлагают отличную предпосылку, но последний не соответствует своему предшественнику, а также стандартам кино в целом. Картина получилась чрезвычайно скучной. Потенциал сюжета потрачен на унылые страхи и неуклюжие диалоги. Зрители и критики отмечают, что фильм — это просто еще один способ сделать японские хорроры более приемлемыми, и, как и другие, "Один пропущенный звонок" мгновенно вымывает всю суть оригинального фильма. Неудивительно, что он получил крайне негативные отзывы критики и премию "Заплесневелый помидор" на Rotten Tomatoes.

"Тысяча слов" (2012)

"Тысяча слов" – американская комедийная драма режиссера и гендиректора Nickelodeon Брайана Роббинса, рассказывающая историю болтливого Джека Макколла (Эдди Мерфи). Однажды у себя во дворе он находит необычное дерево с тысячей листьев после встречи с духовным гуру. Узнав, что с каждым произнесенным им словом с дерева падает лист, Джек отказывается говорить вообще, поскольку молчание сохранит дерево и его самого в живых.

Несмотря на то, что "Тысяча слов" имеют все предпосылки для комедии, он все равно не впечатлил зрителей, набрав 0% рейтинга. Виной всему – не смешные шутки. Некоторые рецензенты отмечают, что фильм так плох только из-за того, насколько великим может быть Эдди Мерфи. Хотя лента более приятна, чем другие в списке, она все равно не настолько смешная, и ограничение реплик Эдди Мерфи — не такая уж хорошая идея.

"Оставленные" (2014)

"Оставленные" – религиозный фантастический фильм, снятый режиссером Виком Армстронгом. Он рассказывает историю летчика Рэйфорда Стила, столкнувшегося во время рейса с исчезновением нескольких пассажиров прямо из салона самолета. Вскоре становится известно о случаях бесследного исчезновения и в других местах. Людей охватывает паника.

Этот фильм особенно разочаровывает, учитывая потенциал его актерского состава, в который входит Николас Кейдж. Вик Армстронг тоже неприятно удивил, учитывая, что он является одним из самых известных дублеров и координаторов трюков всех времен. Например, он был дублером Харрисона Форда во франшизе об Индиане Джонсе, а также дублером Бонда в фильме "На секретной службе Ее Величества".

Большая часть событий фильма происходит в самолете и на самом деле не затрагивает никаких религиозных идей, как было обещано. Более того, эффекты смехотворны на фоне плохого сценария. Из отзывов ясно, что картина разочаровала как верующих, так и атеистов своим неряшливым и скучным исполнением.

"Кодекс Готти" (2018)

"Кодекс Готти" – американская драма режиссера Кевина Коннолли. Главная фигура фильма – Джон Готти. Он начинал свою криминальную карьеру, выполняя самые простые поручения. Позже Джон по праву стал ключевым человеком в криминальном мире. Его семья является самой влиятельной и богатой в Нью-Йорке, финансовое благополучие и власть ставится выше моральных аспектов. Однажды дело Готти должно быть передано наследнику, однако неожиданно отец сталкивается с отказом сына иметь причастность к миру криминала.

Главную роль в картине сыграл Джон Траволта, однако от провала это не спасло. 22 декабря 2018 года эксперты журнала The Hollywood Reporter назвали "Кодекс Готти" худшим фильмом 2018 года.

По мнению обозревателей, лента представляет собой череду сложных, но слабых сюжетных моментов, а Джон Траволта играет Джона Траволту. Диалоги в картине либо стереотипны, либо бессмысленны, что делает биографический фильм о жизни гангстера откровенно слабым. Некоторые рецензенты также считают, что "Кодекс Готти" только способствует прославлению мафии.

"Последние дни американской преступности" (2020)

"Последние дни американской преступности" — американский боевик-триллер, снятый Оливье Мегатоном по сценарию Карла Гайдусека по мотивам одноименного комикса Рика Ремендера и Грега Токкини 2009 года.

В картине показано недалекое будущее. Правительство США объявляет о скором внедрении системы контроля разума, способной подавлять криминальные импульсы, следовательно, преступность исчезнет. Страна готовится к новому порядку и погрязает в хаосе, а грабитель банков Грэм Брик решает пойти на последнее дело с непроверенной командой, чтобы успеть провернуть ограбление до рокового дедлайна.

Антиутопическая предпосылка фильма многообещающая. Однако "Последние дни американской преступности" умудряются избегать всего, что достойно похвалы в провалившемся триллере и боевике. Фильм полон антиутопических клише, как визуально, так и в сценарии. Рецензенты назвали фильм скучным, даже с боевыми сценами. Он демонстрирует скучные, но чрезмерные эффекты и актерскую игру, которые делают его жалкой пародией на жанр.

В главных ролях снялись Эдгар Рамирес, Анна Брюстер, Майкл Питт, Патрик Бергин и Шарлто Копли.

Ранее Фокус писал о худших фильмах Netflix.