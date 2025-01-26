Не стоит тратить время: топ-7 худших фильмов Netflix 2024

Бюджеты, лихо закрученный сюжет и наличие знаменитых актеров не спасло фильмы от провала. Критики отнеслись к ним скептически, а зрители дали свою оценку количеством просмотров.

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Стриминговая платформа Netflix уже девять лет радует сотни миллионов подписчиков по всему миру самым разнообразным контентом, начиная от детских шоу и заканчивая триллерами и блокбастерами с многомиллионными бюджетами. Однако даже такие гиганты не застрахованы от того, что какой-то контент зрителю не зайдет или откровенно его разочарует. Ресурс Screen Crush представил подборку фильмов, которые, несмотря на промо и захватывающие трейлеры, на деле оказались так себе. Если не знаете, на какие картины не стоит тратить время, то вот подборка худших лент 2024.

"Воздушное ограбление" (Lift)

"Воздушное ограбление" – американский комедийный боевик режиссера Ф. Гэри Грея. Бывшая девушка иагенты Интерпола обращаются к профессиональному вору и просят его совершить самое грандиозное ограбление, чтобы предотвратить террористический акт. Нужно украсть слитки золота стоимостью $100 миллионов, которые перевозятся пассажирским рейсом Boeing 777 из Лондона в Цюрих.

В фильме снялись Кевин Харт, Гугу Мбата-Роу, Винсент Д’Онофрио, Урсула Корберо, Билли Магнуссен, Джейкоб Баталон, Жан Рено и Сэм Уортингтон

По мнени критиков, это – "один из худших фильмов, движимый шаблонными сюжетами Mad Libs и смущающе несмешными остроумными диалогами".

"Даже ансамбль, включающий Гугу Мбата-Роу, Винсента Д'Онофрио и Джейкоба Баталона, не может спасти его от самого себя", – резюмируют они.

На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 30%.

"Дева и дракон" (Damsel)

"Дева и дракон" – художественный фильм в жанре темного фэнтези режиссера Хуана Карлоса Фреснадильо по сценарию Дэна Мазо. Главную роль в нем сыграла звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун, которая попыталась вывести свою карьеру после успеха в культовом сериале на новый уровень. На экране актриса предстала в образе Элоди, молодой принцессы, дочери среднестатистической фэнтези-страны, которая страдает от холода и голода. Единственный шанс для ее правителя – выгодно выдать дочь замуж за принца процветающего королевства. Девушка с радостью соглашается, но ее предают в первую брачную ночь и приносят в жертву кровожадному дракону. Однако обманутая принцесса так просто сдаваться не собирается и не горит желанием быть съеденной раздобревшим на королевских невестах монстром. В итоге получается сюжет "дама в беде", только наоборот.

"Сюжет достаточно предсказуем, но такой истории нужны убедительные спецэффекты, чтобы донести ее до зрителя, а у "Девы и дракона" просто нет соуса. Браун была бы достаточно способной героиней боевика, возможно, даже отличной, в фильме, который позволяет ей делать гораздо больше, чем этот", – уверены обозреватели. Добавьте сюда еще и бюджет в $70 миллионов.

Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes – 56%.

"Ирландская мечта"

"Ирландская мечта" – американская романтическая комедия в жанре фэнтези 2024 года, снятая Джанин Дамиан по сценарию Кирстен Хансен. Главная героиня фильма – редактор рукописей Мэдди (Линдси Лохан), которая летит на свадьбу к своей лучшей подруге. В далекой Ирландии с Мэдди происходит нечто ужасное – она умудряется влюбиться в жениха, довольно посредственного автора, чьи работы она не раз делала куда качественнее, чем они были. Девушка во что бы то ни стало хочет оказаться на месте невесты, и, кажется, высшие силы услышали ее. Главная героиня вселяется в тело подруги. Очень быстро Мэди выясняет, что на самом деле она не так сильно влюблена в этого парня.

"Это прекрасный сюжет, но благодаря действительно деревянной актерской игре и блеску рекламы автомобиля в романтических комедиях Netflix, он становится едва ли смотрибельным", – резюмируют критики.

Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes – 42%.

"Мятежная Луна: Дарующая шрамы"

"Мятежная Луна: Дарующая шрамы" – фантастический фильм Зака Снайдера, вторая часть цикла "Мятежная Луна". Это прямое продолжение фильма "Мятежная Луна: Дитя огня". Кора, главная героиня фильма, дезертировала из армий Мира-Матери и теперь находится на вершине списка самых разыскиваемых преступников империи. К ней присоединяются воины, которых она встретила в первой части. Им противостоят их новые и старые враги. Но им всем неведомы планы Балисария, вновь назначенного правителя Материнского мира, который приходится приемным отцом сбежавшей воительницы.

"По крайней мере, первая часть "Мятежной Луны" позволила нам взглянуть на несколько классных научно-фантастических планет, пока мы дремали из-за ее невероятно скучной истории. Вторая часть сбрасывает наш эклектичный ансамбль персонажей обратно на самую унылую планету в галактике и заставляет их воевать за, в буквальном смысле, поле пшеницы. Империя зла забирает зерно у скромных фермеров!" – гласит отзыв. Авторы добавляют, что эта часть также отталкивает прерывистыми монтажами и непоследовательными сценами.

Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes – 16%.

"Без глазури"

"Без глазури" – американский комедийный фильм 2024 года, снятый Джерри Сейнфельдом по сценарию, который он написал в соавторстве со своей командой сценаристов, состоящей из Спайка Ферестена, Барри Мардера и Энди Робина.

Сюжет переносит зрителей в 1963 год, когда зеоновая компания Kellogg's из Баттл-Крик, штат Мичиган, пытается победить своего конкурента Post на рынке с помощью революционной выпечки для завтрака.

Фильм, в котором снимались Сайнфелд, Мелисса Маккарти, Хью Грант и Эми Шумер, основанный на захватывающей истории создания печенья Pop-Tart, звучит как победитель.

"К сожалению, шутки оказываются такими же плоскими, как и выпечка, которую можно разогревать в тостере. Кажется, они втиснули все короткие и слегка смешные моменты, которые только могли придумать, в 90 минут, не имея при этом практически никакого содержания. Грандиозное разочарование для поклонников Pop-Tart по всему миру", – отмечается в рецензии.

Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes – 40%.

"Уродина"

"Уродина" — американский научно-фантастический фильм 2024 года, снятый режиссером Макджи по сценарию Джейкоба Формана, Ванессы Тейлор и Уита Андерсона. Сюжет фильма основан на одноименном романе 2005 года Скотта Вестерфельда, действие которого разворачивается в постапокалиптическом будущем.

В центре повествования – Талли, девушку-подростка, которая живет в мире, после исчерпания ископаемых ресурсов погрузившемся в хаос. Чтобы сохранить человечество, ученые сначала создали генетически модифицированные орхидеи, которые являются новым источником энергии, а затем разработали хирургическую процедуру по улучшению внешности и физической формы людей, чтобы предотвратить дискриминацию из-за внешности. Подросткам-"уродцам" делают операцию, когда им исполняется 16 лет, прежде чем позволить стать частью города "красавчиков", погруженного в непрерывное празднество.

"Как бы глупо это ни было, "Уродина" напомнит вам, почему Голливуд прекратил экранизировать подростковую антиутопию в середине 2010-х годов… После очаровательно глупого первого часа куча подростковых антиутопических тропов начинает утомлять, заставляя вас тосковать по залитой кровью арене "Голодных игр" или крутым татуированным детям-воинам из "Дивергента"", – предупреждают киноманы.

Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes – 16%.

"Избавление"

"Избавление" – американский фильм ужасов, снятый Ли Дэниелсом по сценарию Дэвида Коггешолла и Элайджи Байнума. Основанная на реальной истории о призраках Эммонс в Гэри, штат Индиана, картина повествует о сидевшей матери-алкоголичке, которая утверждает, что стала одержимой демонами после переезда в новый дом со своими тремя детьми и пожилой матерью. Семья еле сводит концы с концами, мать проходит химиотерапию, поэтому Эбони старается не пить, хоть иногда и срывается. Вскоре к существующим проблемам добавляются новые — в доме начинают происходить странные вещи, и сотрудницу соцслужбы очень заинтересовывает происхождение странных синяков у детей.

"Стоит посмотреть его хотя бы ради того, чтобы увидеть, как Гленн Клоуз с тонкими бровями видает реплики, которые заставили бы Пазузу покраснеть", – коротко резюмирует автор обзора.

Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes – 34%.

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