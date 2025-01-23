Сюжет острее бритвы: 3 лучших триллера Netflix о выживании

Триллеры о смертельной схватке человека с обстоятельствами захватывают с первой минуты и держат в напряжении до конца.

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Триллеры о выживании – жанр, который щекочет нервы, заставляет сопереживать героям и представлять себя на их месте. Такие фильмы затрагивают большой спектр эмоций и держат в напряжении до последней минуты. Фокус предлагает посмотреть несколько фильмов от Netflix, которые не разочаруют любителей жанра и утолят жажду приключений.

"В никуда"

"В никуда" – остросюжетный триллер испанского режиссера, мастера жанра Альберта Пинто, на счету которого "Бумажный дом", "Заклятье. Дом 32", "Берлин".

Фильм рассказывает о супружеской паре Нико и Миа, которые пытаются сбежать из некогда процветающей Испании, где разразилась кровопролитная война. С каждым днем продовольствия, медикаментов и средств первой необходимости становится все меньше, и для мирных граждан наступает настоящий апокалипсис. Беременные, дети и старики находятся в большой опасности и страдают первыми, поскольку солдаты, пришедшие в испанские города, отличаются особой жестокостью и безжалостностью.

Беременная Миа с мужем пытаются добраться к спасительному морскому контейнеру, чтобы переждать кровавую бурю. Однако на берегу супруги оказываются разлученными. Пара опасается, что их нерожденный ребенок находится под угрозой, и умудряется сесть на грузовое судно, направляющееся в одну из немногих оставшихся безопасных стран. В последний момент Миа остается одна. Она оказывается в одном из контейнеров, и когда он выпадает в океан в бушующий шторм, главная героиня борется за выживание в одиночку. После шторма она рожает ребенка, и теперь ее задача еще больше усложняется.

В триллере снимались Тамар Новас, Анна Кастильо, Антонио Буиль, Мари Руиз, Mary Ruiz, Виктория Тейжейро, Эду Булнес и другие.

Учитывая, что большая часть фильма сосредоточена на героиню Кастильо в контейнере, она отлично справляется с тем, чтобы держать зрителей в напряжении.

"Пропавшая"

"Пропавшая" – триллер 2020 года американского режиссера Джона Хайамса, который является ремейком шведского фильма "Потерянная".

В центре истории недавно овдовевшая Джессика (Джулз Уилкокс), которая собрала вещи и отправилась в дальнюю дорогу, чтобы как-то пережить свое горе. Все идет хорошо, пока она не пытается обогнать мужчину на дороге, и они почти сталкиваются друг с другом. К сожалению, он не готов упустить момент и похищает Джессику. Далее зрители увидят попытки главной героини сбежать от своего похитителя, выжить одной в лесу и пережить дикий страх, снова столкнувшись с ним.

Марк Менчака играет неназванного нападавшего с жутким совершенством, и в картине есть тонкие отсылки к Теду Банди, одному из самых известных серийных убийц в истории США/

"Платформа"

"Платформа" – испанский научно-фантастический фильм с элементами ужасов и триллера режиссера Гальдера Гастелу-Уррутии.

Место действия картины – многоэтажная тюрьма с ярусами. На каждом "этаже" находятся по двое "заключенных". Через центр башни проходит прямоугольная шахта, по которой раз в день спускается платформа с едой. Еды, которая изначально поступает на верхний уровень, могло бы хватить на всех заключенных, однако обитатели нижних этажей умирают от голода, совершают самоубийства или становятся каннибалами, в то время как те, кто оказался наверху, пируют, имея возможность есть столько, сколько хотят.

Персонаж Ивана Массаге Горенг просыпается на 48-м уровне и узнает больше о том, как все работает, понимая, что это настоящая борьба за выживание. Он полон решимости дать отпор системе в тюрьме, хотя по пути он принимает несколько довольно плачевных решений. Это не тот фильм, который вы хотите смотреть за ужином, однако он оставит резонирующее сообщение.

Если коротко, то эта картина как нельзя ярко показывает общество и готовность людей помогать другим.

Ранее Фокус писал о лучших фильмах Netflix в истории.