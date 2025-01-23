Сюжет гостріший за бритву: 3 найкращі трилери Netflix про виживання

Трилери про смертельну сутичку людини з обставинами захоплюють з першої хвилини і тримають у напрузі до кінця.

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Трилери про виживання – жанр, який лоскоче нерви, змушує співпереживати героям і уявляти себе на їхньому місці. Такі фільми зачіпають великий спектр емоцій і тримають у напрузі до останньої хвилини. Фокус пропонує переглянути кілька фільмів від Netflix, які не розчарують любителів жанру і вгамують спрагу до пригод.

"У нікуди"

"У нікуди" – гостросюжетний трилер іспанського режисера, майстра жанру Альберта Пінто, на рахунку якого "Паперовий будинок", "Закляття. Будинок 32", "Берлін".

Фільм розповідає про подружню пару Ніко і Міа, які намагаються втекти з колись процвітаючої Іспанії, де вибухнула кровопролитна війна. З кожним днем продовольства, медикаментів і засобів першої необхідності стає все менше, і для мирних громадян настає справжній апокаліпсис. Вагітні, діти і люди похилого віку перебувають у великій небезпеці і страждають першими, оскільки солдати, які прийшли в іспанські міста, вирізняються особливою жорстокістю і безжальністю.

Вагітна Міа з чоловіком намагаються дістатися до рятівного морського контейнера, щоб перечекати криваву бурю. Пара побоюється, що їхня ненароджена дитина перебуває під загрозою, і примудряється сісти на вантажне судно, що прямує в одну з небагатьох безпечних країн, що залишилися. В останній момент Міа залишається одна. Вона опиняється в одному з контейнерів, і коли він випадає в океан під час бурхливого шторму, головна героїня бореться за виживання самотужки. Після шторму вона народжує дитину, і тепер її завдання ще більше ускладнюється.

У трилері знімалися Тамар Новас, Анна Кастільо, Антоніо Буіль, Марі Руїз, Mary Ruiz, Вікторія Тейжейро, Еду Булнес та інші.

З огляду на те, що більша частина фільму зосереджена на героїні Кастільо в контейнері, вона чудово справляється з тим, щоб тримати глядачів у напрузі.

"Зникла"

"Зникла" – трилер 2020 року американського режисера Джона Гаямса, який є римейком шведського фільму "Загублена".

У центрі історії – нещодавно овдовіла Джессіка (Джулз Вілкокс), яка зібрала речі і вирушила в далеку дорогу, щоб якось пережити своє горе. Усе йде добре, поки вона не намагається обігнати чоловіка на дорозі, і вони майже стикаються один з одним. На жаль, він не готовий змарнувати момент і викрадає Джесіку. Далі глядачі побачать спроби головної героїні втекти від свого викрадача, вижити самій у лісі та пережити дикий страх, знову зіткнувшись із ним.

Марк Менчака грає неназваного нападника з моторошною досконалістю, і в картині є тонкі відсилання до Теда Банді, одного з найвідоміших серійних убивць в історії США.

"Платформа"

"Платформа" – іспанський науково-фантастичний фільм з елементами жахів і трилера режисера Гальдера Гастелу-Уррутії.

Місце дії картини – багатоповерхова в'язниця з ярусами. На кожному "поверсі" перебувають по двоє "ув'язнених". Через центр вежі проходить прямокутна шахта, якою раз на день спускається платформа з їжею. Їжі, яка спочатку надходить на верхній рівень, могло б вистачити на всіх ув'язнених, проте мешканці нижніх поверхів помирають від голоду, скоюють самогубства або стають канібалами, в той час як ті, хто опинився нагорі, бенкетують, маючи можливість їсти стільки, скільки хочуть.

Персонаж Івана Массаге Горенг прокидається на 48-му рівні й дізнається більше про те, як усе працює, розуміючи, що це справжня боротьба за виживання. Він сповнений рішучості дати відсіч системі у в'язниці, хоча дорогою він ухвалює кілька доволі плачевних рішень. Це не той фільм, який ви хочете дивитися за вечерею, проте він залишить резонуюче повідомлення.

Якщо коротко, то ця картина якнайяскравіше показує суспільство і готовність людей допомагати іншим.

Раніше Фокус писав про найкращі фільми Netflix в історії.