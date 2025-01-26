Не варто витрачати час: топ-7 найгірших фільмів Netflix 2024 року

Бюджети, хвацько закручений сюжет і наявність знаменитих акторів не врятували фільми від провалу. Критики поставилися до них скептично, а глядачі дали свою оцінку кількістю переглядів.

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Стримінгова платформа Netflix уже дев'ять років радує сотні мільйонів передплатників по всьому світу найрізноманітнішим контентом, починаючи від дитячих шоу і закінчуючи трилерами та блокбастерами з багатомільйонними бюджетами. Однак навіть такі гіганти не застраховані від того, що якийсь контент глядачеві не зайде або відверто його розчарує. Ресурс Screen Crush представив добірку фільмів, які, незважаючи на промо та захопливі трейлери, на ділі виявилися так собі. Якщо не знаєте, на які картини не варто витрачати час, то ось добірка найгірших стрічок 2024 року.

"Повітряне пограбування" (Lift)

"Повітряне пограбування" – американський комедійний бойовик режисера Ф. Гері Грея. Колишня дівчина та агенти Інтерполу звертаються до професійного злодія і просять його здійснити найграндіозніше пограбування, щоб запобігти терористичному акту. Потрібно вкрасти злитки золота вартістю $100 мільйонів, які перевозять пасажирським рейсом Boeing 777 з Лондона до Цюриха.

У фільмі знялися Кевін Гарт, Гугу Мбата-Роу, Вінсент Д'Онофріо, Урсула Корберо, Біллі Магнуссен, Джейкоб Баталон, Жан Рено і Сем Вортінгтон.

На думку критиків, це — "один із найгірших фільмів, рухомий шаблонними сюжетами Mad Libs і бентежно-несмішними дотепними діалогами".

"Навіть ансамбль, до якого входять Гугу Мбата-Роу, Вінсент Д'Онофріо і Джейкоб Баталон, не може врятувати його від самого себе", – резюмують вони.

На сайті-агрегаторі Rotten Tomatoes фільм має рейтинг 30%.

"Діва і дракон" (Damsel)

"Діва і дракон" – художній фільм у жанрі темного фентезі режисера Хуана Карлоса Фреснадільо за сценарієм Дена Мазо. Головну роль у ньому зіграла зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун, яка спробувала вивести свою кар'єру після успіху в культовому серіалі на новий рівень. На екрані акторка постала в образі Елоді, молодої принцеси, доньки середньостатистичної фентезі-країни, що потерпає від холоду та голоду. Єдиний шанс для її правителя – вигідно видати доньку заміж за принца процвітаючого королівства. Дівчина з радістю погоджується, але її зраджують у першу шлюбну ніч і приносять у жертву кровожерливому дракону. Однак обдурена принцеса так просто здаватися не збирається і не горить бажанням бути з'їденою монстром, що роздобрів на королівських наречених. У підсумку виходить сюжет "дама в біді", тільки навпаки.

"Сюжет досить передбачуваний, але такій історії потрібні переконливі спецефекти, щоб донести її до глядача, а у "Діви і дракона" просто немає соусу. Браун була б досить здібною героїнею бойовика, можливо, навіть чудової, у фільмі, який дає їй змогу робити набагато більше, ніж цей", – упевнені оглядачі. Додайте сюди ще й бюджет у $70 мільйонів.

Рейтинг фільму на Rotten Tomatoes – 56%.

"Ірландська мрія"

"Ірландська мрія" – американська романтична комедія в жанрі фентезі 2024 року, знята Джанін Даміан за сценарієм Кірстен Гансен. Головна героїня фільму – редактор рукописів Медді (Ліндсі Лохан), яка летить на весілля до своєї найкращої подруги. У далекій Ірландії з Медді відбувається щось жахливе — вона примудряється закохатися в нареченого, доволі посереднього автора, чиї роботи вона не раз робила набагато якіснішими, ніж вони були. Дівчина будь-що-будь хоче опинитися на місці нареченої, і, здається, вищі сили почули її. Головна героїня вселяється в тіло подруги. Дуже швидко Меді з'ясовує, що насправді вона не так сильно закохана в цього хлопця.

"Це прекрасний сюжет, але завдяки справді дерев'яній акторській грі та блиску реклами автомобіля в романтичних комедіях Netflix, він стає ледь придатним для перегляду", – резюмують критики.

Рейтинг фільму на Rotten Tomatoes – 42%.

"Бунтівний Місяць: Частина 2 – Та, що лишає шрами"

"Бунтівний Місяць: Частина 2 – Та, що лишає шрами" – фантастичний фільм Зака Снайдера, друга частина циклу "Бунтівний Місяць". Це пряме продовження фільму "Бунтівний Місяць: Дитя вогню". Кора, головна героїня фільму, дезертирувала з армій Миру-Матері і тепер перебуває на вершині списку найбільш розшукуваних злочинців імперії. До неї приєднуються воїни, яких вона зустріла в першій частині. Їм протистоять їхні нові та старі вороги. Але їм усім невідомі плани Балісарія, новопризначеного правителя Материнського світу, який є названим батьком воїтельки, що втекла.

"Принаймні, перша частина "Бунтівного Місяця" дозволила нам поглянути на кілька класних науково-фантастичних планет, поки ми дрімали через її неймовірно нудну історію. Друга частина скидає наш еклектичний ансамбль персонажів назад на найпохмурішу планету в галактиці і змушує їх воювати за, в буквальному сенсі, поле пшениці. Імперія зла забирає зерно у скромних фермерів!" – свідчить відгук. Автори додають, що ця частина також відштовхує переривчастими монтажами і непослідовними сценами.

Рейтинг фільму на Rotten Tomatoes – 16%.

"Без глазурі"

"Без глазурі" – американський комедійний фільм 2024 року, знятий Джеррі Сейнфельдом за сценарієм, який він написав у співавторстві зі своєю командою сценаристів, що складалася зі Спайка Ферестена, Баррі Мардера та Енді Робіна.

Сюжет переносить глядачів у 1963 рік, коли зеонова компанія Kellogg's з Баттл-Крік, штат Мічиган, намагається перемогти свого конкурента Post на ринку за допомогою революційної випічки для сніданку.

Фільм, у якому знімалися Сайнфелд, Мелісса Маккарті, Г'ю Ґрант і Емі Шумер, заснований на захопливій історії створення печива Pop-Tart, звучить як переможець.

"На жаль, жарти виявляються такими ж пласкими, як і випічка, яку можна розігрівати в тостері. Здається, вони втиснули всі короткі та злегка кумедні моменти, які тільки могли придумати, в 90 хвилин, не маючи при цьому практично ніякого змісту. Грандіозне розчарування для шанувальників Pop-Tart по всьому світу", – зазначається в рецензії.

Рейтинг фільму на Rotten Tomatoes – 40%.

"Потвора"

"Потвора" – американський науково-фантастичний фільм 2024 року, знятий режисером Макджі за сценарієм Джейкоба Формана, Ванесси Тейлор і Віта Андерсона. Сюжет фільму заснований на однойменному романі 2005 року Скотта Вестерфельда, дія якого розгортається в постапокаліптичному майбутньому.

У центрі оповіді — Таллі, дівчина-підліток, яка живе у світі, що після вичерпання викопних ресурсів занурився в хаос. Щоб зберегти людство, вчені спочатку створили генетично модифіковані орхідеї, які є новим джерелом енергії, а потім розробили хірургічну процедуру з поліпшення зовнішності та фізичної форми людей, щоб запобігти дискримінації через зовнішність. Підліткам-"виродкам" роблять операцію, коли їм виповнюється 16 років, перш ніж дозволити стати частиною міста "красенів", зануреного в безперервне свято.

"Хоч би як нерозумно це було, "Потвора" нагадає вам, чому Голлівуд припинив екранізувати підліткову антиутопію в середині 2010-х років… Після чарівно нерозумної першої години купа підліткових антиутопічних тропів починає стомлювати, змушуючи вас тужити за залитою кров'ю ареною "Голодних ігор" або крутими татуйованими дітьми-воїнами з "Дивергента"", — попереджають кіномани.

Рейтинг фільму на Rotten Tomatoes — 16%.

"Спасіння"

"Спасіння" – американський фільм жахів, знятий Лі Деніелсом за сценарієм Девіда Коггешолла та Елайджі Байнума. Заснована на реальній історії про привидів Еммонс у Гері, штат Індіана, картина оповідає про матір-алкоголічку, що сиділа в лікарні, і яка стверджує, що стала одержимою демонами після переїзду в новий дім зі своїми трьома дітьми та літньою матір'ю. Сім'я ледве зводить кінці з кінцями, мати проходить хіміотерапію, тому Ебоні намагається не пити, хоч іноді й зривається. Незабаром до наявних проблем додаються нові – у будинку починають відбуватися дивні речі, і працівницю соцслужби дуже зацікавлює походження дивних синців у дітей.

"Варто подивитися його хоча б заради того, щоб побачити, як Гленн Клоуз із тонкими бровами видає репліки, які змусили б Пазузу почервоніти", – коротко резюмує автор огляду.

Рейтинг фільму на Rotten Tomatoes – 34%.

Раніше Фокус писав про найкращі трилери Netflix про виживання.