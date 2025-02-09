Тайна, драма и саспенс: топ-6 испанских психологических триллеров на Netflix

Испанские фильмы отличаются не только неожиданными поворотами сюжета, но и превосходной игрой как главных, так и второстепенных актеров.

Related video

Испания славится своими остросюжетными и очень популярными сериалами вроде "Бумажного дома", "Харлан Кобен. Невиновен", "Берлин" и многими другими. Однако не хуже кинематографистам этой страны удаются и полнометражные фильмы. Особенно хороши психологические триллеры, которые, как правило, отличаются очень закрученным сюжетом, превосходной игрой главных и второстепенных героев и интригой до последних минут. Фокус собрал шесть лучших испанских психологических триллеров, которые можно посмотреть на Netflix. Если вы поклонник этого жанра, рекомендуем включить каждый из них.

"Парамедик"

"Парамедик" – психологический триллер 2020 года режиссера Карлеса Торраса по сценарию Дэвида Десолы и Эктора Эрнандеса Висенса. В центре сюжета – Анхель Эрнандес, беспринципный и эгоистичный врач скорой помощи, который не гнушается воровать у пациентов и продавать ценные вещи скупщику краденного. У него есть девушка Ваннеса, которую он постоянно ревнует и истязает придирками. Однажды, везя очередного больного в больницу, машина скорой помощи попадает в аварию, и Анхель оказывается прикованным к инвалидному креслу. Он становится параноиком и продолжает еще сильнее изводить свою девушку. Она уходит от него, и тогда Эрнандес решает превратить ее жизнь в настоящий ад. Кроме того, главный герой собирается призвать к ответу всех, кого считает предателями.

В фильме снимались Марио Касас, Дебора Франсуа, Селсо Бугалло, Рауль Хименес и другие.

"Кривые линии Бога"

"Кривые линии Бога" – психологический триллер 2022 года режиссера Ориола Пауло, сценарий к которому написали Ориол Пауло и Гиллем Клуа в сотрудничестве с Ларой Сендим. Это адаптация одноименного романа 1979 года Торкуато Лука де Тена.

История переносит зрителей в март 1979 года. Частный детектив Элис Гульд проникает в психиатрическую клинику под видом пациентки, чтобы для своего клиента, доктора Раймундо Гарсиа дель Ольмо, выяснить обстоятельства загадочной смерти его сына Дамиана, который содержался в этом учреждении. В процессе расследования женщина понимает, что пациенты явно что-то знают о произошедшем, а персоналу есть что скрывать.

В картине снимались Барбара Ленни, Эдуард Фернандес, Лорето Маулеон, Хавьер Бельтран и другие.

Мировая премьера фильма состоялась на 70-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне 24 сентября 2022 года перед его театральной премьерой в Испании 6 октября 2023 года. Фильм получил шесть номинаций на 37-й премии "Гойя", включая "Лучшая ведущая актриса" (Ленни) и "Адаптированный сценарий".

"Клетка"

"Клетка" – психологический триллер с погружением в глубокую драму с неожиданной развязкой испанского режиссера Игнасио Татаи. История начинается с того, что Паула и ее муж возвращаются с ужина, когда внезапно находят маленькую девочку, бродящую по главной дороге. Две недели спустя, увидев, что никто ищет ее, они решают временно позволить ей остаться у них дома. Но это будет не так просто, поскольку ребенок одержим фантазией о том, что монстр выйдет и накажет ее, если она когда-нибудь выйдет за пределы нарисованного мелом квадрата на полу. После того как между ними возникла прочная связь, Паула начинает пробовать узнать загадочное прошлое девочки по имени Клара.

В картине снимались Карлос Сантос, Эва Льорач, Элой Асорин, Eva Tennear, Елена Анайя, Эстер Асебо, Рэйчел Ласкар.

"Платформа"

"Платформа" – испанский научно-фантастический фильм с элементами ужасов и триллера режиссера Гальдера Гастелу-Уррутии.

Место действия картины – многоэтажная тюрьма с ярусами. На каждом "этаже" находятся по двое "заключенных". Через центр башни проходит прямоугольная шахта, по которой раз в день спускается платформа с едой. Еды, которая изначально поступает на верхний уровень, могло бы хватить на всех заключенных, однако обитатели нижних этажей умирают от голода, совершают самоубийства или становятся каннибалами, в то время как те, кто оказался наверху, пируют, имея возможность есть столько, сколько хотят.

Горенг просыпается на 48-м уровне и узнает больше о том, как все работает, понимая, что это настоящая борьба за выживание. Он полон решимости дать отпор системе в тюрьме, хотя по пути он принимает несколько довольно плачевных решений. Это не тот фильм, который вы хотите смотреть за ужином, однако он оставит резонирующее сообщение. Если коротко, то эта картина как нельзя ярко показывает общество и готовность людей помогать другим.

В триллере снимались Иван Массаге, Антония Сан Хуан, Зорион Эгилеор, Эмилио Буале Кока и Александра Масангкай.

"Тишина белого города"

"Тишина белого города" – психологический детективный триллер Даниэля Кальпарсоро, экранизация романа Евы Гарсиа Саенс де Уртури "Убийства близнецов: Молчание Белого города". События разворачиваются в 2016 году в городе Витория-Гастейс, в Стране басков. В склепе Старого собора найдены обнаженные тела 20-летних парня и девушки. Эксперт профайлер Унай Лопес де Айала должен поймать ритуального убийцу, который терроризировал город на протяжении двух десятилетий. Непрерывная серия преступлений и осложненное социальными сетями полицейское расследование затребуют у Унаи максимального напряжения сил и приведет к противостоянию с безжалостным убийцей, который окажется куда ближе, чем он думал.

В триллере снимались Белен Руэда, Хавьер Рей, Аура Гарридо, Маноло Соло, Алекс Брендемюль, Рамон Бареа, Серджо Дорадо, Альенде Бланко, Рубен Очандиано, Педро Касабланк.

"Оккупант"

"Оккупант" – еще один захватывающий психологический триллер, который будет держать вас прикованным к экрану часами. Сценаристами и режиссерами фильма стали Дэвид Пастор и Алекс Пастор. Картина рассказывает историю рекламного менеджера Хавьера Муньоса, который после потери работы вынужден переехать в более дешевое жилье вместе с семьей. Одержимый желанием вернуть прежнюю жизнь, главный герой начинает следить за новыми жильцами своего бывшего дома. Вскоре его навязчивые наблюдения перерастают в страшную игру, в которой границы морали стираются. По мере развития сюжета зрителя ждут неожиданные повороты и мрачное напряжение, характерное для лучших работ в жанре психологического триллера.

В фильме снялись Хавьер Гутьеррес, Марио Касас и Бруна Куси.

Ранее Фокус писал, почему стоит посмотреть фильм "5 сентября".