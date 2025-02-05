Для людей с крепкими нервами: почему стоит посмотреть фильм "5 сентября"

Фильм основан на реальных событиях и показывает одну из самых трагичных страниц в истории Олимпийских игр.

Related video

Накануне на Amazon состоялась премьера фильма 2024 года "5 сентября", рейтинг которого на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 93%. Почему обязательно стоит посмотреть этот фильм, рассказал ресурс Tom's Guide.

"5 сентября" — исторический триллер режиссера Тима Фельбаума, рассказывающий о трагической Мюнхенской резне, произошедшей на Олимпийских играх 5 сентября 1972 года в Германии, и недавно номинированный на премию "Оскар" 2025 года за лучший оригинальный сценарий. В центре сюжета – преданная своему делу американская вещательная группа, работающая на ABC Sports, которая находится в Мюнхене, освещая текущие Олимпийские игры.

Однако, когда раздаются выстрелы, все стремительно меняется. Спортивные вещатели внезапно оказываются в самом центре активной ситуации с заложниками, поскольку быстро становится известно, что террористическая группа ворвалась в апартаменты израильских спортсменов и держит их под прицелом. Под пристальным вниманием всей страны и традиционной новостной команды ABC, борющейся за контроль над освещением, съемочная группа должна объединиться, поскольку они испытывают сильные эмоции и трудности, связанные с освещением того, что в конечном итоге станет ужасающей мировой трагедией.

На первый взгляд картина кажется обычным триллером с соблюдением всех требований жанра. Однако изюминкой картины является то, что все самые напряженные моменты происходят в пределах редакции.

Зрители не видят, что происходит за стенами здания, где работают репортеры, но полностью вовлечены в развитие истории через эмоции, диалоги и поведение героев. Вместе с журналистами они пытаются сложить воедино текущие события и пробиться сквозь шум.

Такое решение режиссера кратно увеличивает общее напряжение повествование и абсолютно точно передает ощущение контролируемого хаоса, которое можно обнаружить в редакции СМИ, когда разгорается важная история.

В фильме много используются архивные кадры из репортажей ABC о летних Олимпийских играх 1972 года и кризисе с заложниками. Фелбаум и его команда провели несколько месяцев, изучая события, и работали с командой дизайнеров над созданием подлинной копии вещательного центра, который использовался ABC Sports в тот день

Достойным оказался и актерский состав ленты. Питер Сарсгаард и Джон Магаро отыграли блестяще, но не менее хорошо справилась со своей ролью Леони Бенеш. Она сыграла Марианну, немецкую переводчицу. Ее взаимодействие с американским персоналом завораживает и искрится геополитической напряженностью. Она также очень правдоподобно передает ужас от происходящих событий, которые наложились на ее травму поколения после Второй мировой войны.

Критики высоко оценили картину. Рэнди Майерс из San Jose Mercury назвал фильм "захватывающим историческим повествованием от начала до конца", а Кайл Смит из Wall Street Journal считает его "жестким, грубым, беспорядочным и суровым".

Элизабет Вайцман из Time Out присудила фильму четыре звезды и сказала:, что он ощущается как отличный триллер 1970-х годов, который мог быть снят только в 21 веке.

""5 сентября" наиболее мощно работает как триллер за закрытыми дверями, в одной комнате, даже несмотря на то, что то, что мы видим на стене мониторов, почти слишком нереально, чтобы в это поверить", – отмечает Райан Латтанцио из IndieWire.

Ранее Фокус писал, почему самый успешный фильм Netflix разнесли критики.