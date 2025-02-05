Для людей із міцними нервами: чому варто подивитися фільм "5 вересня"

Фільм заснований на реальних подіях і показує одну з найтрагічніших сторінок в історії Олімпійських ігор.

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Напередодні на Amazon відбулася прем'єра фільму 2024 року "5 вересня", рейтинг якого на агрегаторі Rotten Tomatoes становить 93%. Чому обов'язково варто подивитися цей фільм, розповів ресурс Tom's Guide.

"5 вересня" — історичний трилер режисера Тіма Фельбаума, що розповідає про трагічну Мюнхенську різанину, яка сталася на Олімпійських іграх 5 вересня 1972 року в Німеччині, і нещодавно номінований на премію "Оскар" 2025 року за найкращий оригінальний сценарій. У центрі сюжету – віддана своїй справі американська мовна група, що працює на ABC Sports, яка перебуває в Мюнхені, висвітлюючи поточні Олімпійські ігри.

Однак, коли лунають постріли, все стрімко змінюється. Спортивні мовники раптово опиняються в самому центрі активної ситуації із заручниками, оскільки швидко стає відомо, що терористична група увірвалася в апартаменти ізраїльських спортсменів і тримає їх під прицілом. Під пильною увагою всієї країни і традиційної новинної команди ABC, що бореться за контроль над висвітленням, знімальна група повинна об'єднатися, оскільки вони відчувають сильні емоції і труднощі, пов'язані з висвітленням того, що в кінцевому підсумку стане жахливою світовою трагедією.

На перший погляд картина здається звичайним трилером із дотриманням усіх вимог жанру. Однак родзинкою картини є те, що всі найнапруженіші моменти відбуваються в межах редакції.

Глядачі не бачать, що відбувається за стінами будівлі, де працюють репортери, але повністю залучені в розвиток історії через емоції, діалоги та поведінку героїв. Разом із журналістами вони намагаються скласти докупи поточні події та пробитися крізь шум.

Таке рішення режисера кратно збільшує загальну напругу оповідання і абсолютно точно передає відчуття контрольованого хаосу, яке можна виявити в редакції ЗМІ, коли розгорається важлива історія.

У фільмі багато використовуються архівні кадри з репортажів ABC про літні Олімпійські ігри 1972 року і кризу із заручниками. Фелбаум і його команда провели кілька місяців, вивчаючи події, і працювали з командою дизайнерів над створенням справжньої копії мовного центру, який використовували ABC Sports того дня.

Гідним виявився й акторський склад стрічки. Пітер Сарсгаард і Джон Магаро відіграли блискуче, але не менш добре впоралася зі своєю роллю Леоні Бенеш. Вона зіграла Маріанну, німецьку перекладачку. Її взаємодія з американським персоналом заворожує й іскриться геополітичною напруженістю. Вона також дуже правдоподібно передає жах від подій, що відбуваються, які наклалися на її травму покоління після Другої світової війни.

Критики високо оцінили картину. Ренді Маєрс із San Jose Mercury назвав фільм "захопливою історичною розповіддю від початку до кінця", а Кайл Сміт із Wall Street Journal вважає його "жорстким, грубим, безладним і суворим".

Елізабет Вайцман з Time Out присудила фільму чотири зірки і сказала, що він відчувається як чудовий трилер 1970-х років, який міг бути знятий тільки в 21 столітті.

""5 вересня" найбільш потужно працює як трилер за зачиненими дверима, в одній кімнаті, навіть незважаючи на те, що те, що ми бачимо на стіні моніторів, майже надто нереальне, щоб у це повірити", – зазначає Раян Латтанціо з IndieWire.

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