7 лучших фильмов и сериалов по романам Джейн Остин

Всем, кто подбирает хороший фильм ко Дню святого Валентина, чтобы наполниться романтикой и позитивными чувствами — наша подборка фильмов по произведениям одной из самых любимых писательниц в жанре романтической прозы.

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Писательница XIX века Джейн Остин, во многом определила литературу, ориентированную на женщин. Учитывая, что английская писательница опубликовала такие романы, как "Гордость и предубеждение" и "Эмма", в эпоху Регентства, они были весьма феминистскими и новаторскими для того времени. Остин не только часто выступает против классовых понятий, но также исследует темы любви, подвергая сомнению гендерные нормы,и то, как женщины по сути были вынуждены вступать в стратегически выгодные отношения из-за необходимости, а также неравенство между полами. Об этом пишет tomsguide.

Ее романы выдержали испытание временем, породив бесчисленные адаптации и даже вдохновив на создание некоторых из самых знаковых фильмов поп-культуры. От подлинных адаптаций, таких как "Эмма" и "Гордость и предубеждение", до свободных художественных переосмыслений, таких как "Дневник Бриджит Джонс", вот семь лучших фильмов и сериалов Джейн Остин, ранжированных по привлекательности, актерской игре, аутентичности, креативности и, самое главное, влиянию на поп-культуру.

"Менсфилд-парк" (1999 года)

Сам по себе роман является одним из самых противоречивых произведений Джейн Остин (особенно по сегодняшним меркам).

Все потому что, одна из самых сложных составляющих адаптации "Мэнсфилд-парка" связана с тем, что главная героиня Фанни невероятно замкнута и, если честно, скучна. Книгу с таким внутренними монологами сложно превратить в успешный и интересный фильм или телешоу. Во многих отношениях эти темы прямо контрастируют с феминистскими настроениями ее предыдущих романов, что может объяснить, почему ее основная аудитория не всегда воспринимает роман или его экранизации.

Из экранизаций "Мэнсфилд-парка" фанаты обычно выделяют фильм 1999 года как лучший, хотя, честно говоря, это мало что говорит, учитывая количество мнений в формате: "Думаю, это лучший, но…".

"Затерянные в Остин" (2008 год)

За прошедшие годы было немало творческих адаптивных экранизаций произведений Остин — одни потрясающие, другие — не особенно.

Мини-сериал 2008 года "Затерянные в Остин" находится где-то посередине. "Затерянные в Остин" рассказывает о современной, измученной работающей девушке по имени Аманда. Она попадает в ловушку, которую Тейлор Свифт прекрасно описывает в песне "I Hate It Here" со словами:

Как и многие поклонники Джейн Остин, Аманда мечтает об эпохе Регентства. В отличие от большинства фанатов, она оказывается прямо в середине "Гордости и предубеждения", когда меняется местами с вымышленной Элизабет Беннет. Элизабет знакомится с современным миром и ее нежелание возвращаться в свое время, пожалуй, самый захватывающий аспект сериала.

Учитывая, что большинство персонажей Остин уже довольно феминистские для своего времени, наблюдать за тем, как Элизабет участвует себя в современном обществе, гораздо интереснее, чем за персонажем 21-го века, существующим в эпоху Регентства.

"Дневник Бриджит Джонс" (2001 год)

Когда дело доходит до книг и фильмов, вдохновленных Джейн Остин, фильм Хелен Филдинг "Дневник Бриджит Джонс", ставший книгой, является одним из самых узнаваемых. Роман не только помог сформировать современный жанр "цыпочек", но и стал одним из первых любимых ром-комов начала нулевых вместе с одноименным фильмом 2001 года.

Бриджит (Рене Зеллвегер), 30-летняя жительница Лондона, рассказывает об одном годе из своей жизни. Она даже обращается напрямую к зрителям. Бриджит занимается множеством вопросов самопознания, секса, динамики отношений, карьерного роста и дружбы (так же, как Элизабет в "Гордости и предубеждении"). И даже ее любимого зовут мистер Дарси.

Такие фильмы, как "Дневник Бриджит Джонс", — отличный способ познакомить современную аудиторию с произведениями Остин без сеттинга и языка эпохи Регентства. Многие поклонники Остин впервые познакомились с ее романами и более аутентичными экранизациями после просмотра таких фильмов, как "Дневник Бриджит Джонс" и "Бестолковые".

Хотя в фильме много явных отсылок и образов, вдохновляющих персонажей, звезда "Гордости и предубеждения" 1995 года Колин Ферт и Хью Грант из "Разума и чувства" стали забавными "пасхалками" для поклонников Остин.

"Эмма" (2020 год)

"Эмма", пожалуй, одно из самых любимых и известных произведений Джейн Остин в среде поклонников литературы и даже знатоков поп-культуры, не особенно знакомых с творчеством писательницы. Хотя действие всех произведений Остин происходит в эпоху Регентства, когда они были опубликованы, история отличается универсальностью и вневременностью, что позволяет создавать аутентичные адаптации, модернизированные версии и даже элементы поп-культуры, вдохновленные историей, без точного копирования персонажей.

Проще говоря, Эмма — молодая, красивая и богатая назойливая девушка, которая вмешивается в личную жизнь своих друзей и окружающих, чтобы "улучшить" их жизнь. В процессе она в конечном итоге улучшает свои собственные способности.

Хотя фильм "Эмма" 1996 года с Гвинет Пэлтроу является любимой классикой, его версия 2020 года также зарекомендовала себя как мощная и популярная адаптация.

Что касается фильма "Эмма" 2020 года, поклонники обычно сходятся во мнении, что он гораздо более аутентичен истории Джейн Остин. Мало того, что персонажи кажутся несовершенными и объемными, как в оригинале, так еще и весь фильм кажется более верным исходному материалу. Аня Тейлор-Джой (Эмма) проделывает феноменальную работу, изображая многослойную и часто с любовью ошибочную личность Эммы.

"Чувство и чувствительность" (1995 года)

1995 год действительно стал годом Джейн Остин в Голливуде Киноадаптация "Чувства и чувствительности" не только получила награды за лучший фильм (драма) и лучший сценарий (кинофильм) на "Золотом глобусе", но и получила награду BAFTA за лучший фильм. Актерский состав также получил несколько крупных наград. Достаточно сказать, что не только поклонники Остин увидели достоинства "Чувства и чувствительности".

Для тех, кому нужно немного освежить в памяти информацию, "Чувство и чувствительность" посвящены сестрам Дэшвуд Элинор (Эмма Томпсон) и Марианне (Кейт Уинслет), чьи тонкие чувства подвергаются испытанию, когда умирает их отец, а их истощающиеся финансы вынуждают семью переехать в коттедж в Девоншире.

"Гордость и предубеждение" (1995 год)

Если вы спросите большинства поклонников Остин, какой проект "Гордость и предубеждение" занимает первое место, они, вероятно, скажут, что это одноименный мини-сериал BBC 1995 года. Ключевым компонентом этого рейтинга является тот факт, что диалоги и сюжетные линии персонажей настолько аутентичны исходному материалу, насколько это возможно в адаптации к живому действию.

И, конечно, вы могли бы ожидать, что в мини-сериале BBC будет поверхностная игра, но это определенно не относится к "Гордости и предубеждению".

Мы также не можем сбрасывать со счетов игру Дженнифер Эль в роли Элизабет Беннет. Несмотря на то, что мини-сериалы телевещания иногда подвергаются критике, этот шестисерийный проект дал создателям пространство для маневра и качественной работы.

"Бестолковые" (1995 год)

"Бестолковые" — лучшая современная адаптация Джейн Остин всех времен. Это не только самый известный и любимый фильм, вдохновленный Остин, но он определил поколение и сформировал поп-культуру 90-х — с некоторыми тенденциями и сленгом, возвращающимися даже сегодня:

Шер Горовиц основана на героине Остин Эмме, модернизированной как богатая и популярная светская львица из Лос-Анджелеса, которая учится заботиться о других, заставляя "невежественных" людей, таких как ее учительница и неуклюжая новенькая, найти им любовь в этом жестоком, жестоком мире. То, что по большей части начинается как эгоистичное стремление получить более высокие оценки и показаться филантропом, помогает Шер учиться и расти как личность, становясь доброй и менее поверхностной.

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