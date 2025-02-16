Выжить несмотря ни на что: 5 лучших фильмов-катастроф за последние 25 лет

Картины, где герои вынуждены противостоять стихии или пандемии, будоражат воображение зрителей.

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Фильмы-катастрофы – жанр, у которого поклонников во все времена было и остается очень много. Людям интересно наблюдать за разгулом разрушительной стихии, зомби-апокалипсисом и прочих ужасах, а также за тем, как главные герои ценой немыслимых усилий преодолевают испытания. Особенно популярным такое кино стало в последние десятилетия. Фокус предлагает пять лучших фильмов-катастроф за последние 25 лет.

"Заражение" (2011)

"Заражение" – американский научно-фантастический фильм-катастрофа режиссера Стивена Содерберга, где многие зрители увидели новый смысл в период пандемии коронавируса, поскольку он в точности предсказал события, которые начали происходить в реальном мире девять лет спустя.

История начинается с того, что вскоре после возвращения из командировки в Гонконг Бет Эмхофф умирает от гриппа или какой-то другой инфекции. Ее маленький сын умирает в тот же день. Однако ее муж Митч, похоже, имеет иммунитет. Так начинается распространение смертельной инфекции. Для врачей и администраторов Центров по контролю и профилактике заболеваний США проходит несколько дней, прежде чем кто-либо осознает масштаб или серьезность этой новой инфекции. Сначала они должны определить тип вируса, о котором идет речь, а затем найти средства борьбы с ним. Этот процесс, вероятно, займет несколько месяцев. По мере того как зараза распространяется на миллионы людей по всему миру, общественный порядок начинает рушиться, поскольку люди паникуют. Это страшно, напряженно и нервирует, но это абсолютно блестяще изображенный фильм-катастрофа, где природа не является источником ужаса.

Актерский состав картины – выше всяких похвал. В нем снялись Марион Котийяр, Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Лоренс Фишберн и многие другие. Они мастерски передали эмоции безысходности, напряжения, борьбы и надежды.

"Невозможное" (2012)

"Невозможное" – испанский художественный фильм-катастрофа 2012 года на основе реальной истории о землетрясении в Индийском океане 2004 года режиссера Хуана Антонио Байоны.

В центре повествования – семейство Белон: отец Генри, мать Мария и трое сыновей, которые приехали в Таиланд на рождественские каникулы. Они заселяются в комфортную виллу на побережье. После того как семья обустроилась и обменялась подарками, все идут к бассейну, как и многие другие туристы. Идеальный райский отдых, пока далекий шум не превращается в рев. Стихия разделяет Генри, Марию и детей, и перед зрителями разворачивается трагическая и преисполненная напряжения картина выживания. Пересказ этой истории о семье, оказавшейся в эпицентре цунами, стал одним из самых эмоционально впечатляющих фильмов-катастроф, когда-либо снятых. Он грубый, душераздирающий и непринужденно показывает чистую жестокость и опустошение, которые следуют за стихией.

Визуальные эффекты крепко держат от начала до конца, и некоторые моменты могут быть просто трудными для просмотра. Но то, что лента оказала такое эмоциональное воздействие на своих зрителей, только доказывает, насколько хорошо была изображена эта история. Добавим, что Мария Белен Альварес, прототип главной героини, постоянно присутствовала на съемочной площадке и следила за соблюдением правдивости событий, которые пережила.

В картине снялись Наоми Уоттс, Юэн МакГрегор, Том Холланд, Сэмюэл Джослин, Окли Пендергаст, Марта Этура, Шенке Меринг, Джеральдин Чаплин и другие. Кстати, для 14-летнего Тома Холланда этот фильм стал полнометражным дебютом.

"Волна" (2015)

"Волна" – норвежский фильм-катастрофа режиссера Роара Утхауга, который показывает трагические события, вызванные обрушением горного перевала Окнесет, расположенного в Гейрангер-фьорде в Норвегии.

В центре истории – Кристиан Айкьорд много времени уделил изучению геологии. Он опытный специалист, которому не повезло оказаться в самом центре наибольшего ужаса в жизни после того, как ведомство, отвечающее за лавинную безопасность, подает сигнал тревоги. То, боялись сейсмологи, сбылось – сильнейший тектонический сдвиг вызывает обрушение горного массива. Теперь гигантское смертоносное цунами высотой 80 метров движется прямо на людей. Оно может сокрушить все на своем пути, прежде чем достигнет суши в Гренландии. Айкьорд начинает смертельную гонку со временем.

В ролях Томас Бо Ларсен, Кристоффер Йонер, Эни Даль Торп, Фридтьов Сохейм, Йонас Хофф Офтебро, Артур Бернинг, Эдит Хогенруд-Сэнд, Элли Харбоа, Метта Агнета Хорн.

"Глубоководный горизонт" (2016)

"Глубоководный горизонт" – американский биографический фильм-катастрофа 2016 года Питера Берга, который показывает реальные события – масштабную аварию на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году. Она стала самой страшной экологической катастрофой в истории Соединенных Штатов. Произошедшее привело к гибели 11 человек и травмам еще 17 работников. Картина Берга показывает эти события прямо из эпицентра катастрофы, демонстрируя невероятное мужество действующих героев.

В центре сюжета – генеральный операционный руководитель Джимми Харрелл и его главный инженер-электрик Майк Уильямс, которые обеспокоены надвигающейся потенциально опасной проблемой, связанной с функционированием платформы. Однако приехавшие руководители нефтедобывающей компании BP, разочарованные длительными задержками проекта, приказали сократить инспекции на месте и провести наклонные испытания системы, чтобы наверстать упущенное время, в то время как Харрелл, Уильямс и его команда беспомощно протестовали ради обеспечения надлежащей безопасности. 20 апреля опасения рабочих оправдались самым худшим образом, когда различные структурные и системные недостатки буровой установки вызвали катастрофический каскад отказов.

В фильме снимались Марк Уолберг, Курт Рассел, Джина Родигес, Дилан О'Брайен, Кейт Хадсон и другие.

"Смерчи" (2024)

"Смерчи" – американский фильм-катастрофа режиссера Ли Айзека Чуна. Это сиквел фильма "Смерч" 1996 года.

Картина повествует о Кейт Картер, которая изучает метеорологию в Нью-Йорке. Она встречается с Хави спустя пять лет после инцидента, случившегося с ее группой, в которой погибли все, кроме Кейт и Хави. Хави хочет протестировать новую систему предсказания ураганов в полевых тестах в Оклахоме с помощью новых военных радаров. На месте они знакомятся с другим персонажем, которого также интересует предсказание погоды, но по другой причине. Тайлер Оунс, называющий себя "объездчиком торнадо" — звезда YouTube, который охотится на ураганы и ведет опасные стримы непосредственно из центра опасного природного явления. На него работает целая команда и есть специально подготовленный автомобиль. Герои объединяют свои интересы в охоте за очередным мощным смерчем.

Это один из самых рейтинговых фильмов-катастроф за последние два десятилетия, с общим рейтингом Tomato и Popcornmeter в 165%, что является впечатляющим достижением для фильма такого рода. Захватывающие визуальные эффекты и персонажи, с которыми легко соотнестись, делают бурную погоду 2024 года настоящей силой природы, с которой нужно считаться, и достойной данью уважения тому, что стало классическим блокбастером 90-х.

В нем снимались Дейзи Эдгар-Джонс, Глен Пауэлл, Энтони Рамос, Мора Тирни, Брэндон Переа и другие.

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