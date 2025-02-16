Вижити незважаючи ні на що: 5 найкращих фільмів-катастроф за останні 25 років

Картини, де герої змушені протистояти стихії або пандемії, розбурхують уяву глядачів.

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Фільми-катастрофи — жанр, у якого шанувальників у всі часи було і залишається дуже багато. Людям цікаво спостерігати за розгулом руйнівної стихії, зомбі-апокаліпсисом та іншими жахами, а також за тим, як головні герої ціною немислимих зусиль долають випробування. Особливо популярним таке кіно стало в останні десятиліття. Фокус пропонує п'ять найкращих фільмів-катастроф за останні 25 років.

"Зараження" (2011)

"Зараження" – американський науково-фантастичний фільм-катастрофа режисера Стівена Содерберга, де багато глядачів побачили новий сенс у період пандемії коронавірусу, оскільки він точно передбачив події, які почали відбуватися в реальному світі дев'ять років потому.

Історія починається з того, що незабаром після повернення з відрядження до Гонконгу Бет Емхофф помирає від грипу або якоїсь іншої інфекції. Її маленький син помирає того ж дня. Однак її чоловік Мітч, схоже, має імунітет. Так починається поширення смертельної інфекції. Для лікарів та адміністраторів Центрів з контролю та профілактики захворювань США минає кілька днів, перш ніж будь-хто усвідомлює масштаб або серйозність цієї нової інфекції. Спочатку вони мають визначити тип вірусу, про який ідеться, а потім знайти засоби боротьби з ним. Цей процес, імовірно, займе кілька місяців. У міру того як зараза поширюється на мільйони людей по всьому світу, громадський порядок починає руйнуватися, оскільки люди панікують. Це страшно, напружено і нервує, але це абсолютно блискуче зображений фільм-катастрофа, де природа не є джерелом жаху.

Акторський склад картини — вище всяких похвал. У ньому знялися Маріон Котійяр, Метт Деймон, Джуд Лоу, Гвінет Пелтроу, Кейт Вінслет, Лоренс Фішберн і багато інших. Вони майстерно передали емоції безвиході, напруги, боротьби та надії.

"Неможливе" (2012)

"Неможливе" – іспанський художній фільм-катастрофа 2012 року на основі реальної історії про землетрус в Індійському океані 2004 року режисера Хуана Антоніо Байони.

У центрі оповіді – сімейство Белон: батько Генрі, мати Марія і троє синів, які приїхали до Таїланду на різдвяні канікули. Вони заселяються в комфортну віллу на узбережжі. Після того як сім'я облаштувалася й обмінялася подарунками, всі йдуть до басейну, як і багато інших туристів. Ідеальний райський відпочинок, поки далекий шум не перетворюється на рев. Стихія розділяє Генрі, Марію та дітей, і перед глядачами розгортається трагічна і сповнена напруги картина виживання. Переказ цієї історії про сім'ю, яка опинилася в епіцентрі цунамі, став одним із найбільш емоційно вражаючих фільмів-катастроф, коли-небудь знятих. Він грубий, несамовитий і невимушено показує чисту жорстокість і спустошення, які слідують за стихією.

Візуальні ефекти міцно тримають від початку до кінця, і деякі моменти можуть бути просто важкими для перегляду. Але те, що стрічка справила такий емоційний вплив на своїх глядачів, тільки доводить, наскільки добре була зображена ця історія. Додамо, що Марія Белен Альварес, прототип головної героїні, постійно була присутня на знімальному майданчику та стежила за дотриманням правдивості подій, які пережила.

У картині знялися Наомі Воттс, Юен МакГрегор, Том Голланд, Семюел Джослін, Оклі Пендергаст, Марта Етура, Шенке Мерінг, Джеральдін Чаплін та інші. До речі, для 14-річного Тома Голланда цей фільм став повнометражним дебютом.

"Хвиля" (2015)

"Хвиля" – норвезький фільм-катастрофа режисера Роара Утгауга, який показує трагічні події, спричинені обваленням гірського перевалу Окнессет, що розташований у Гейрангер-фіорді в Норвегії.

У центрі історії – Крістіан Айкьорд багато часу приділив вивченню геології. Він досвідчений фахівець, якому не пощастило опинитися в самому центрі найбільшого жаху в житті після того, як відомство, що відповідає за лавинну безпеку, подає сигнал тривоги. Те, чого боялися сейсмологи, збулося — найсильніший тектонічний зсув спричиняє обвалення гірського масиву. Тепер гігантське смертоносне цунамі заввишки 80 метрів рухається просто на людей. Воно може розтрощити все на своєму шляху, перш ніж досягне суші в Гренландії. Айкйорд починає смертельні перегони з часом.

У ролях Томас Бо Ларсен, Крістоффер Йонер, Ені Даль Торп, Фрідтьов Сохейм, Йонас Гофф Офтебро, Артур Бернінг, Едіт Хогенруд-Сенд, Еллі Харбоа, Метта Агнета Хорн.

"Глибоководний горизонт" (2016)

"Глибоководний горизонт" – американський біографічний фільм-катастрофа 2016 року Пітера Берга, який показує реальні події — масштабну аварію на нафтовій платформі Deepwater Horizon у Мексиканській затоці 2010 року. Вона стала найстрашнішою екологічною катастрофою в історії Сполучених Штатів. Те, що сталося, призвело до загибелі 11 осіб і травм ще 17 працівників. Картина Берга показує ці події прямо з епіцентру катастрофи, демонструючи неймовірну мужність дійових героїв.

У центрі сюжету – генеральний операційний керівник Джиммі Гаррелл і його головний інженер-електрик Майк Вільямс, які занепокоєні потенційно небезпечною проблемою, пов'язаною з функціонуванням платформи, що насувається. Однак керівники нафтовидобувної компанії BP, які приїхали, розчаровані тривалими затримками проєкту, наказали скоротити інспекції на місці та провести похилі випробування системи, щоб надолужити згаяний час, тоді як Гаррелл, Вільямс і його команда безпомічно протестували заради забезпечення належної безпеки. 20 квітня побоювання робітників виправдалися найгіршим чином, коли різні структурні та системні недоліки бурової установки спричинили катастрофічний каскад відмов.

У фільмі знімалися Марк Волберг, Курт Рассел, Джина Родігес, Ділан О'Браєн, Кейт Гадсон та інші.

"Смерчі" (2024)

"Смерчі" – американський фільм-катастрофа режисера Лі Айзека Чуна. Це сиквел фільму "Смерч" 1996 року.

Картина оповідає про Кейт Картер, яка вивчає метеорологію в Нью-Йорку. Вона зустрічається з Хаві через п'ять років після інциденту, що стався з її групою, в якій загинули всі, крім Кейт і Хаві. Хаві хоче протестувати нову систему передбачення ураганів у польових тестах в Оклахомі за допомогою нових військових радарів. На місці вони знайомляться з іншим персонажем, якого також цікавить передбачення погоди, але з іншої причини. Тайлер Оунс, який називає себе "об'їждчиком торнадо" — зірка YouTube, який полює на урагани і веде небезпечні стрім безпосередньо з центру небезпечного природного явища. На нього працює ціла команда і є спеціально підготовлений автомобіль. Герої об'єднують свої інтереси в полюванні за черговим потужним смерчем.

Це один із найрейтинговіших фільмів-катастроф за останні два десятиліття, із загальним рейтингом Tomato і Popcornmeter у 165%, що є вражаючим досягненням для фільму такого роду. Захопливі візуальні ефекти і персонажі, з якими легко співвіднестися, роблять бурхливу погоду 2024 року справжньою силою природи, на яку потрібно зважати, і гідною даниною поваги тому, що стало класичним блокбастером 90-х.

У ньому знімалися Дейзі Едгар-Джонс, Глен Пауелл, Ентоні Рамос, Мора Тірні, Брендон Переа та інші.

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