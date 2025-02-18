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Стиль жизни

Анна Неплях, Даша Астафьева и Вадим Олейник появились на премии Ukrainian Fashion Week (фоторепортаж)

Даша Квиткова, Даша Астафьева
Даша Квиткова, Даша Астафьева

Ukrainian Fashion Week собрали знаменитостей на церемонию награждения The Culture of Design.

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В рамках официальной программы Ukrainian Fashion Week 16 февраля в пространстве NewGen Lab в Художественном Арсенале был объявлен победитель премии The Culture of Design, начатый Ukrainian Fashion Week в партнерстве с украинским fashion-ритейлером.

Событие отметили посещением украинские артисты, медийные личности и представители СМИ. Фокус побывал на событии.

В числе известных гостей были замечены Даша Астафьева, Даша Квиткова, Анна Неплях, Вадим Олейник, Алена Омаргалиева, Оксана Гутцайт и многие другие.

Анна Неплях Fullscreen
Анна Неплях
Даша Квиткова Fullscreen
Даша Квиткова
Даша Астафьева Fullscreen
Даша Астафьева

Премию в размере 150 000 гривен и заказ на разработку и реализацию коллекции, которая будет представлена ​​в сети, получила дизайнер Лилия Олейник.

Владимир Подолян, Лилия Олейник, Сергей Бадтридинов, Ирина Данилевская Fullscreen
Владимир Подолян, Лилия Олейник, Сергей Бадтридинов, Ирина Данилевская
Алена Омаргалиева Fullscreen
Алена Омаргалиева
Вадим Олейник Fullscreen
Вадим Олейник

Полученную премию дизайнер сможет потратить на развитие своего бренда: приобретение профессионального программного обеспечения, увеличение производственных возможностей, маркетинг, образовательные программы и т.д. А свою коллекцию в течение 6 месяцев доработает и адаптирует к масштабному производству и продаже с ментором, креативным директором бренда PDLN Владимиром Подоляном.

Ирина Данилевская Fullscreen
Ирина Данилевская
Оксана Гутцайт Fullscreen
Оксана Гутцайт

В состав жюри, которое определило победителя, вошли: СЕО INTERTOP Ukraine Сергей Бадритдинов, соучредительница и СЕО Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская и дизайнер и креативный директор бренда POUSTOVIT Лилия Пустовит.

Ранее Фокус писал о презентации четвертого альбома MONATIK в КВЦ "Парковый".