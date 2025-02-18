Анна Неплях, Даша Астафьева и Вадим Олейник появились на премии Ukrainian Fashion Week (фоторепортаж)

Ukrainian Fashion Week собрали знаменитостей на церемонию награждения The Culture of Design.

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В рамках официальной программы Ukrainian Fashion Week 16 февраля в пространстве NewGen Lab в Художественном Арсенале был объявлен победитель премии The Culture of Design, начатый Ukrainian Fashion Week в партнерстве с украинским fashion-ритейлером.

Событие отметили посещением украинские артисты, медийные личности и представители СМИ. Фокус побывал на событии.

В числе известных гостей были замечены Даша Астафьева, Даша Квиткова, Анна Неплях, Вадим Олейник, Алена Омаргалиева, Оксана Гутцайт и многие другие.

Анна Неплях

Даша Квиткова

Даша Астафьева

Премию в размере 150 000 гривен и заказ на разработку и реализацию коллекции, которая будет представлена ​​в сети, получила дизайнер Лилия Олейник.

Владимир Подолян, Лилия Олейник, Сергей Бадтридинов, Ирина Данилевская

Алена Омаргалиева

Вадим Олейник

Полученную премию дизайнер сможет потратить на развитие своего бренда: приобретение профессионального программного обеспечения, увеличение производственных возможностей, маркетинг, образовательные программы и т.д. А свою коллекцию в течение 6 месяцев доработает и адаптирует к масштабному производству и продаже с ментором, креативным директором бренда PDLN Владимиром Подоляном.

Ирина Данилевская

Оксана Гутцайт

В состав жюри, которое определило победителя, вошли: СЕО INTERTOP Ukraine Сергей Бадритдинов, соучредительница и СЕО Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская и дизайнер и креативный директор бренда POUSTOVIT Лилия Пустовит.

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