Весеннее равноденствие 20 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года — время обновления и баланса, когда важно избегать ссор, негатива и разрушительных действий, чтобы не нарушить гармонию этого дня.

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Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года — это особенный день, когда природа пробуждается, энергия обновления достигает пика, а мысли и поступки могут повлиять на будущее. Что можно и нельзя делать в этот день, чтобы привлечь удачу и гармонию — Фокус собрал в материале.

Что такое весеннее равноденствие?

Весеннее равноденствие — это астрономическое явление, которое происходит, когда Солнце пересекает небесный экватор и начинает движение в северном полушарии. В этот момент день и ночь становятся практически равными по продолжительности. В 2025 году весеннее равноденствие наступит сегодня, 20 марта, в 11:01 по киевскому времени.

Этот день символизирует начало астрономической весны, возрождение природы и баланс между светом и тьмой. С древних времен он считался особенным и отмечался многими народами как время очищения, обновления и новых начинаний.

Что можно делать в день весеннего равноденствия?

Начинать новые дела. Это идеальное время для того, чтобы запустить важные проекты, ставить цели и планировать будущее. Считается, что начинания, сделанные в этот день, будут успешными.

Очищать пространство. Наведение порядка в доме, избавление от ненужных вещей и энергетическая чистка привлекают в жизнь гармонию и удачу.

Проводить ритуалы на обновление. В этот день полезно медитировать, загадывать желания и мысленно отпускать все, что мешает развитию.

Встречать рассвет и проводить время на природе. Контакт с природой помогает ощутить единение с миром и зарядиться энергией весны.

Заниматься творчеством и самопознанием. В равноденствие особенно важны процессы, связанные с самовыражением, внутренним балансом и развитием.

Заниматься благотворительностью. Помощь нуждающимся в этот день принесет вам удачу и добро в ответ.

Что нельзя делать в день весеннего равноденствия?

Ссориться и проявлять негативные эмоции. Этот день связан с равновесием, и любые конфликты могут надолго нарушить гармонию в жизни.

Грубо вмешиваться в природные процессы. В древности люди верили, что нельзя рубить деревья, уничтожать растения или вредить животным в этот день.

Жаловаться и думать о плохом. Время равноденствия — это момент, когда энергия обновления особенно сильна, и мысли материальны. Лучше сосредоточиться на позитиве.

Отказываться от помощи и добрых поступков. В этот день важно проявлять заботу и внимание к окружающим, иначе можно упустить шанс на положительные перемены.

Начинать дела с плохими намерениями. Любые поступки, совершенные с негативом или корыстью, могут обернуться неудачами в будущем.

Весеннее равноденствие — это день, когда можно очистить свою жизнь от ненужного, зарядиться энергией и сделать шаг навстречу позитивным переменам. Проведите его осознанно и с добрыми мыслями.

Также Фокус публиковал церковный календарь на март 2025 года.