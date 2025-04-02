2 апреля 2025 года: Тита Чудотворца — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя поддаваться унынию и конфликтовать с кем-либо. Если лед еще не сошел — будет плохо ловиться рыба.

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Что случилось 2 апреля:

Сегодня православная церковь почитает память Тита Чудотворца. Тит прославился тем, что отстаивал почитание икон во время иконоборческой ереси в IX веке. За это Господь наградил его способностью совершать чудеса.

Что нельзя делать 2 апреля:

поддаваться унынию;

конфликтовать и ссориться;

завидовать;

точить ножи;

делать операции, связанные с внешностью.

Народные приметы и поверья:

по полям мало рек разлилось — сенокос и урожай будут слабыми;

воркуют голуби — ждите теплый день;

синие облака – к теплому дождю;

если лед еще не сошел — будет плохо ловиться рыба.

День ангела празднуют:

Григорий, Поликарп, Ефим, Никита, Савва, Тит.

Родились 2 апреля:

747 год — Карл Великий, король франков, герцог Баварии, император Запада.

1151 год — Игорь Святославич, Новгород-Северский князь и князь черниговский;

1805 год — Ганс Кристиан Андерсен, датский писатель, поэт и сказочник;

1840 год — Эмиль Золя, французский писатель, публицист.

Также в этот день:

1912 год — лайнер "Титаник" выходит в море для проверки успешно проходящих ходовых экзаменов. Они прошли успешно;

1967 год — в день рождения сказочника Ганса Кристиана Андерсена учреждают Международный день детской книги;

2007 год — Президент Украины Виктор Ющенко подписывает указ "О роспуске Верховной Рады Украины" на основании статьи 90 Конституции Украины.

Также Фокус писал церковный календарь на апрель 2025 года.