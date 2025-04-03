3 апреля 2025 года: Никиты Исповедника - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя поливать комнатные цветы и лениться. Синее ясное небо в этот день – к теплой, но дождливой погоде.

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Что случилось 3 апреля?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Никиты Исповедника. Родился в Кесарии, рано остался без родителей. Мать умерла, когда он был еще маленьким, а отец с горя ушел в монахи. Никиту воспитывала бабушка, которая с детских лет внушала ему страх перед Богом и наставляла жить по заповедям. Повзрослев, Никита поступил на службу в монастырь, где спустя несколько лет стал настоятелем. Тогда был период иконоборчества, которое он не поддерживал, за что часто страдал.

Что нельзя делать 3 апреля:

поливать комнатные цветы;

стирать белье, чтобы не потревожить водяного.

завидовать;

лениться.

Народные приметы и поверья:

слышно гром — ждите урожайный год;

береза дает много сока – будет много дождей летом;

синее ясное небо – к теплой, но дождливой погоде.

День ангела празднуют:

Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

Родились 3 апреля:

1918 год — Олесь Гончар, украинский советский писатель, общественный деятель.

1958 год — Алек Болдуин, американский актер, лауреат трех премий "Золотой глобус", трех "Эмми", др. наград.

1961 год — Эдди Мерфи, американский актер, кинорежиссер, продюсер, певец, лауреат "Золотого глобуса", "Грэмми" и др. наград.

Также в этот день:

1933 год — в Херсоне украинский хирург Юрий Вороный впервые в мире выполняет клиническую пересадку почки (26-летней женщине пересадили орган 60-летнего умершего мужчины);

1973 год — Мартин Купер показал миру первый мобильный телефон и совершил первый мобильный звонок.

Также Фокус писал церковный календарь на апрель 2025 года.