Вознесение Господне и обретение главы Иоанна Предтечи: церковный календарь на май 2025 года
Вознесение Господне в мае будем отмечать 29 числа, а третье обретение главы Иоанна Предтечи — 25 мая. Какие еще даты церковных праздников в мае 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.
В мае нас ждут праздники в честь святых и большой праздник — Вознесение Господне. Фокус подготовил полный список церковных праздников на каждый день в мае 2025 года.
Календарь церковных праздников на май 2025 года:
1 мая — священномученика Макария, митрополита Киевского и всея Руси.
2 мая — перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, Лубенского чудотворца.
3 мая — преподобного Феодосия Печерского, икон Божьей Матери Успение Киево-Печерская и Киево-Печерская (с Антонием и Феодосием).
4 мая — святых жен-мироносиц.
5 мая — великомученицы Ирины, иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".
6 мая — преподобного Иова Почаевского.
7 мая — Любецкой иконы Божией Матери.
8 мая — апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобных Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских, поминовение погибших во II Мировой войне.
9 мая — перенесение мощей святителя Николая.
10 мая — апостола Симона Зилота, святителя Симона Киево-Печерского, епископа Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.
11 мая — равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского.
12 мая — святителя Епифания, епископа Кипрского, преподобного Амфилохия Почаевского, день тезоименитства блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания.
13 мая — перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца.
14 мая — Преполовение Пятидесятницы, преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского.
15 мая — святителя Исаи Киево-Михайловского, епископа Ростовского, чудотворца, преподобного Исаи Киево-Печерского.
16 мая — преподобного Федора Освященного.
17 мая — апостола Андроника и святой Юнии.
18 мая — святых отцов семерых Вселенских соборов.
19 мая — мученика Парфения Жовкивского, Римского, преподобного Иоанна, епископа Готского.
20 мая — обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.
21 мая — равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.
22 мая — мученика Василиска.
23 мая — обретение мощей святителя Леонтия Киево-Печерского, епископа Ростовского, преподобной Ефросинии, игумении Полоцкой.
24 мая — преподобного Симеона столпника на Дивной горе.
25 мая — третье обретение главы Иоанна Предтечи, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора в Киеве.
26 мая — апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.
27 мая — обретение мощей святителей Киевских Киприана и Фотия, праведного Иоанна Русина, исповедника.
28 мая — преподобного Никиты, исповедника, епископа Халкидонского.
29 мая — Вознесение Господне — праздник относится к двунадесятым, то есть, двенадцати самым важным, мученицы Феодосии девы, Тирской.
30 мая — преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской.
31 мая — апостола от 70-ти Ерма.
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