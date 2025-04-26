Вознесение Господне и обретение главы Иоанна Предтечи: церковный календарь на май 2025 года

Вознесение Господне в мае будем отмечать 29 числа, а третье обретение главы Иоанна Предтечи — 25 мая. Какие еще даты церковных праздников в мае 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

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В мае нас ждут праздники в честь святых и большой праздник — Вознесение Господне. Фокус подготовил полный список церковных праздников на каждый день в мае 2025 года.

Календарь церковных праздников на май 2025 года:

1 мая — священномученика Макария, митрополита Киевского и всея Руси.

2 мая — перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, Лубенского чудотворца.

3 мая — преподобного Феодосия Печерского, икон Божьей Матери Успение Киево-Печерская и Киево-Печерская (с Антонием и Феодосием).

4 мая — святых жен-мироносиц.

5 мая — великомученицы Ирины, иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

6 мая — преподобного Иова Почаевского.

7 мая — Любецкой иконы Божией Матери.

8 мая — апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобных Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских, поминовение погибших во II Мировой войне.

9 мая — перенесение мощей святителя Николая.

10 мая — апостола Симона Зилота, святителя Симона Киево-Печерского, епископа Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.

11 мая — равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского.

12 мая — святителя Епифания, епископа Кипрского, преподобного Амфилохия Почаевского, день тезоименитства блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

13 мая — перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца.

14 мая — Преполовение Пятидесятницы, преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского.

15 мая — святителя Исаи Киево-Михайловского, епископа Ростовского, чудотворца, преподобного Исаи Киево-Печерского.

16 мая — преподобного Федора Освященного.

17 мая — апостола Андроника и святой Юнии.

18 мая — святых отцов семерых Вселенских соборов.

19 мая — мученика Парфения Жовкивского, Римского, преподобного Иоанна, епископа Готского.

20 мая — обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.

21 мая — равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.

22 мая — мученика Василиска.

23 мая — обретение мощей святителя Леонтия Киево-Печерского, епископа Ростовского, преподобной Ефросинии, игумении Полоцкой.

24 мая — преподобного Симеона столпника на Дивной горе.

25 мая — третье обретение главы Иоанна Предтечи, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

26 мая — апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.

27 мая — обретение мощей святителей Киевских Киприана и Фотия, праведного Иоанна Русина, исповедника.

28 мая — преподобного Никиты, исповедника, епископа Халкидонского.

29 мая — Вознесение Господне — праздник относится к двунадесятым, то есть, двенадцати самым важным, мученицы Феодосии девы, Тирской.

30 мая — преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской.

31 мая — апостола от 70-ти Ерма.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на апрель 2025 года