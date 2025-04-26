Вознесіння Господнє і знайдення голови Іоанна Предтечі: церковний календар на травень 2025 року
Вознесіння Господнє в травні відзначатимемо 29 числа, а третє знайдення голови Іоанна Предтечі — 25 травня. Які ще дати церковних свят у травні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.
У травні на нас чекають свята на честь святих і велике свято — Вознесіння Господнє. Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у травні 2025 року.
Календар церковних свят на травень 2025 року:
1 травня — священномученика Макарія, митрополита Київського і всієї Русі.
2 травня — перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, святителя Афанасія, патріарха Константинопольського, Лубенського чудотворця.
3 травня — преподобного Феодосія Печерського, ікон Божої Матері Успіння Києво-Печерська і Києво-Печерська (з Антонієм і Феодосієм).
4 травня — святих жон-мироносиць.
5 травня — великомучениці Ірини, ікони Божої Матері "Невипивана чаша".
6 травня — преподобного Іова Почаївського.
7 травня — Любецької ікони Божої Матері.
8 травня — апостола і євангеліста Іоанна Богослова, преподобних Арсенія Працьовитого і Пимена, пісника, Києво-Печерських, поминання загиблих у II Світовій війні.
9 травня — перенесення мощей святителя Миколая.
10 травня — апостола Симона Зилота, святителя Симона Києво-Печерського, єпископа Володимирського і Суздальського, Києво-Братської ікони Божої Матері.
11 травня — рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов'янських, преподобного Софронія, затворника Києво-Печерського.
12 травня — святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського, преподобного Амфілохія Почаївського, день тезоіменитства блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія.
13 травня — перенесення мощей преподобномученика Макарія, архімандрита Канівського, ігумена Пінського, Переяславського чудотворця.
14 травня — Преполовіння П'ятидесятниці, преподобного Микити, затворника Києво-Печерського, єпископа Новгородського.
15 травня — святителя Ісаї Києво-Михайлівського, єпископа Ростовського, чудотворця, преподобного Ісаї Києво-Печерського.
16 травня — преподобного Федора Освяченого.
17 травня — апостола Андроніка і святої Юнії.
18 травня — святих отців сімох Вселенських соборів.
19 травня — мученика Парфенія Жовківського, Римського, преподобного Іоанна, єпископа Готського.
20 травня — обрітення мощей святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, чудотворця.
21 травня — рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени.
22 травня — мученика Василіска.
23 травня — обрітення мощей святителя Леонтія Києво-Печерського, єпископа Ростовського, преподобної Єфросинії, ігумені Полоцької.
24 травня — преподобного Симеона стовпника на Дивній горі.
25 травня — третє знайдення голови Іоанна Предтечі, святителя Інокентія, архієпископа Херсонського, святкування відновлення Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.
26 травня — апостолів від 70-ти Карпа та Алфея.
27 травня — знайдення мощей святителів Київських Кипріяна і Фотія, праведного Іоанна Русина, сповідника.
28 травня — преподобного Микити, сповідника, єпископа Халкідонського.
29 травня — Вознесіння Господнє — свято належить до двунадесятих, тобто, дванадцяти найважливіших, мучениці Феодосії діви, Тирської.
30 травня — преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена обителі Далматської.
31 травня — апостола від 70-ти Єрма.
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