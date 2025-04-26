Вознесіння Господнє і знайдення голови Іоанна Предтечі: церковний календар на травень 2025 року

Вознесіння Господнє в травні відзначатимемо 29 числа, а третє знайдення голови Іоанна Предтечі — 25 травня. Які ще дати церковних свят у травні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

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У травні на нас чекають свята на честь святих і велике свято — Вознесіння Господнє. Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у травні 2025 року.

Календар церковних свят на травень 2025 року:

1 травня — священномученика Макарія, митрополита Київського і всієї Русі.

2 травня — перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, святителя Афанасія, патріарха Константинопольського, Лубенського чудотворця.

3 травня — преподобного Феодосія Печерського, ікон Божої Матері Успіння Києво-Печерська і Києво-Печерська (з Антонієм і Феодосієм).

4 травня — святих жон-мироносиць.

5 травня — великомучениці Ірини, ікони Божої Матері "Невипивана чаша".

6 травня — преподобного Іова Почаївського.

7 травня — Любецької ікони Божої Матері.

8 травня — апостола і євангеліста Іоанна Богослова, преподобних Арсенія Працьовитого і Пимена, пісника, Києво-Печерських, поминання загиблих у II Світовій війні.

9 травня — перенесення мощей святителя Миколая.

10 травня — апостола Симона Зилота, святителя Симона Києво-Печерського, єпископа Володимирського і Суздальського, Києво-Братської ікони Божої Матері.

11 травня — рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов'янських, преподобного Софронія, затворника Києво-Печерського.

12 травня — святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського, преподобного Амфілохія Почаївського, день тезоіменитства блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

13 травня — перенесення мощей преподобномученика Макарія, архімандрита Канівського, ігумена Пінського, Переяславського чудотворця.

14 травня — Преполовіння П'ятидесятниці, преподобного Микити, затворника Києво-Печерського, єпископа Новгородського.

15 травня — святителя Ісаї Києво-Михайлівського, єпископа Ростовського, чудотворця, преподобного Ісаї Києво-Печерського.

16 травня — преподобного Федора Освяченого.

17 травня — апостола Андроніка і святої Юнії.

18 травня — святих отців сімох Вселенських соборів.

19 травня — мученика Парфенія Жовківського, Римського, преподобного Іоанна, єпископа Готського.

20 травня — обрітення мощей святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, чудотворця.

21 травня — рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени.

22 травня — мученика Василіска.

23 травня — обрітення мощей святителя Леонтія Києво-Печерського, єпископа Ростовського, преподобної Єфросинії, ігумені Полоцької.

24 травня — преподобного Симеона стовпника на Дивній горі.

25 травня — третє знайдення голови Іоанна Предтечі, святителя Інокентія, архієпископа Херсонського, святкування відновлення Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

26 травня — апостолів від 70-ти Карпа та Алфея.

27 травня — знайдення мощей святителів Київських Кипріяна і Фотія, праведного Іоанна Русина, сповідника.

28 травня — преподобного Микити, сповідника, єпископа Халкідонського.

29 травня — Вознесіння Господнє — свято належить до двунадесятих, тобто, дванадцяти найважливіших, мучениці Феодосії діви, Тирської.

30 травня — преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена обителі Далматської.

31 травня — апостола від 70-ти Єрма.

Також Фокус писав календар церковних свят на квітень 2025 року