27 апреля 2025 года: апостола Симеона — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать с острыми предметами и поливать растения. Если утром на траве нет росы – ждите вечерний дождь.
Что случилось 27 апреля:
Сегодня православная церковь чтит память апостола Симеона. Апостол Симеон, племянник Иосифа Обручника, был одним из избранных учеников Господа и апостолов, из числа семидесяти. Согласно церковной традиции, после смерти Иакова и разрушения Иерусалима, оставшиеся в живых ученики Господа и апостолы собрались вместе для принятия важного решения — выбора преемника Иакова. Среди всех присутствующих, выбор пал на Симеона, так как он вел праведную жизнь. Он был посвящен в епископа Иерусалима, и это произошло не позднее 63 года от Рождества Христова.
Что нельзя делать 27 апреля:
- работать с острыми предметами;
- готовить или есть вареники;
- поливать комнатные растения – можно поссориться с близкими людьми.
Народные приметы и поверья:
- слышно крик совы – будет похолодание;
- утром на траве нет росы – ждите вечерний дождь;
- увидели радугу — к хорошей погоде;
- дождливый день к хорошему урожаю ржи.
День ангела празднуют:
Анастасия, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.
Родились 27 апреля:
1494 год — Сулейман I Пышный, муж Роксоланы, османский султан при котором Османская империя получила наибольшее расширение;
1791 год — Сэмюэл Морзе, американский художник и изобретатель, создатель пишущего телеграфа и азбуки Морзе.
Также в этот день:
1644 год — впервые в Канаде высаживают пшеницу;
1965 год — в США запатентованы подгузники "Памперс";
1981 год — компания "Xerox" анонсировала выход "STAR 8010" — первого компьютера с мышкой и графическим интерфейсом;
1992 год — совет руководителей Международного валютного фонда голосует за принятие Украины в состав МВФ;
1995 год — День основания Государственного казначейства (казны) Украины.
Также Фокус писал церковный календарь на апрель 2025 года.