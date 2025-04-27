27 апреля 2025 года: апостола Симеона — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать с острыми предметами и поливать растения. Если утром на траве нет росы – ждите вечерний дождь.

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Что случилось 27 апреля:

Сегодня православная церковь чтит память апостола Симеона. Апостол Симеон, племянник Иосифа Обручника, был одним из избранных учеников Господа и апостолов, из числа семидесяти. Согласно церковной традиции, после смерти Иакова и разрушения Иерусалима, оставшиеся в живых ученики Господа и апостолы собрались вместе для принятия важного решения — выбора преемника Иакова. Среди всех присутствующих, выбор пал на Симеона, так как он вел праведную жизнь. Он был посвящен в епископа Иерусалима, и это произошло не позднее 63 года от Рождества Христова.

Что нельзя делать 27 апреля:

работать с острыми предметами;

готовить или есть вареники;

поливать комнатные растения – можно поссориться с близкими людьми.

Народные приметы и поверья:

слышно крик совы – будет похолодание;

утром на траве нет росы – ждите вечерний дождь;

увидели радугу — к хорошей погоде;

дождливый день к хорошему урожаю ржи.

День ангела празднуют:

Анастасия, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

Родились 27 апреля:

1494 год — Сулейман I Пышный, муж Роксоланы, османский султан при котором Османская империя получила наибольшее расширение;

1791 год — Сэмюэл Морзе, американский художник и изобретатель, создатель пишущего телеграфа и азбуки Морзе.

Также в этот день:

1644 год — впервые в Канаде высаживают пшеницу;

1965 год — в США запатентованы подгузники "Памперс";

1981 год — компания "Xerox" анонсировала выход "STAR 8010" — первого компьютера с мышкой и графическим интерфейсом;

1992 год — совет руководителей Международного валютного фонда голосует за принятие Украины в состав МВФ;

1995 год — День основания Государственного казначейства (казны) Украины.

Также Фокус писал церковный календарь на апрель 2025 года.