Туннель и подземная река: раскрыты тайны знаменитого небоскреба Эмпайр-Стейт-билдинг

Секреты самого знакового небоскреба в мире, величественно возвышающегося в самом сердце Нью-Йорка, наконец-то были раскрыты. Каждый день его посещают около 15 тысяч туристов, но даже они не знают всех секретов здания.

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Об этом пишет Daily Mail.

Экскурсия по Эмпайр-стейт-билдинг

Небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, построенный в 1930-х, возвышается на 103 этажа и является одним из самых известных зданий в мире.

Этот небоскреб, возведенный всего за год и привлекающий более 15 000 посетителей ежедневно, неоднократно появлялся в фильмах и сериалах, но он все еще хранит множество тайн.

В нем находятся офисы, обзорная площадка, рестораны и не только.

"Это центр вещания радио и телевидения. У нас здесь есть офисы авиакомпаний, агентства по трудоустройству, финансовые технологии, компании по обслуживанию социальных сетей, инжиниринговые компании, юридические фирмы и огромное количество арендаторов", — говорит Тони Малкин, председатель правления Empire State Realty Trust.

Вестибюль Эмпайр-стейт-билдинг Фото: Wikipedia

В таком большом здании даже управление температурой — это сложная операция, которой занимается специальная группа инженеров, которые тщательно контролируют все — от отопления и кондиционирования воздуха до сантехники и систем безопасности.

Скрытый в подвале Эмпайр-стейт-билдинг секретный аэродинамический туннель, предназначенный для подачи свежего воздуха в вентиляционную систему здания, тянется до Пятой авеню. Но также под небоскребом есть тайная подземная река. Поэтому в подвале может быть немного сыро.

"Под этим зданием протекает естественный ручей, поэтому большая часть воды именно оттуда", — рассказывает Ник Мартон, помощник главного инженера Эмпайр-стейт-билдинг.

Одним из самых знаменитых помещений здания является 102-й этаж, где находится потрясающая смотровая площадка с обзором в 360 градусов, откуда открывается панорамный вид на Нью-Йорк.

"TripAdvisor назвал обсерваторию Эмпайр-стейт-билдинг достопримечательностью номер один в мире", — сказал Малкин.

Эмпайр-стейт-билдинг Фото: Wikipedia

А на шестом этаже находятся ульи с пчелами.

Морган Джарретт, шеф-повар флагманского ресторана здания State Grill and Bar, рассказал, что Эмпайр-стейт-билдинг собирает пчелиный мед примерно каждые шесть месяцев, а затем ресторан добавляет его в свои блюда.

Напомним, ранее Фокус писал о таинственном небоскребе без окон, который находится в центре Манхэттена. Он снимался в сериале "Секретные материалы", а Том Хэнкс называл его "пугающим".