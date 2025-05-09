Тунель і підземна річка: розкрито таємниці знаменитого хмарочоса Емпайр-Стейт-білдінг

Секрети найзнаковішого хмарочоса у світі, що велично височіє в самому серці Нью-Йорка, нарешті було розкрито. Щодня його відвідують близько 15 тисяч туристів, але навіть вони не знають усіх секретів будівлі.

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Про це пише Daily Mail.

Екскурсія по Емпайр-стейт-білдінгу

Хмарочос Емпайр-стейт-білдінг, побудований у 1930-х, височіє на 103 поверхи і є однією з найвідоміших будівель у світі.

Цей хмарочос, зведений лише за рік, який приваблює понад 15 000 відвідувачів щодня, неодноразово з'являвся у фільмах і серіалах, але він все ще зберігає безліч таємниць.

У ньому розташовані офіси, оглядовий майданчик, ресторани і не тільки.

"Це центр мовлення радіо і телебачення. У нас тут є офіси авіакомпаній, агенції з працевлаштування, фінансові технології, компанії з обслуговування соціальних мереж, інжинірингові компанії, юридичні фірми та величезна кількість орендарів", — каже Тоні Малкін, голова правління Empire State Realty Trust.

Вестибюль Емпайр-стейт-білдінг Фото: Wikipedia

У такій великій будівлі навіть управління температурою — це складна операція, якою займається спеціальна група інженерів, що ретельно контролюють усе — від опалення та кондиціонування повітря до сантехніки та систем безпеки.

Прихований у підвалі Емпайр-стейт-білдінг секретний аеродинамічний тунель, призначений для подачі свіжого повітря у вентиляційну систему будівлі, тягнеться до П'ятої авеню. Але також під хмарочосом є таємна підземна річка. Тому в підвалі може бути трохи сиро.

"Під цією будівлею протікає природний струмок, тому більша частина води саме звідти", — розповідає Нік Мартон, помічник головного інженера Емпайр-Стейт-білдінг.

Одним із найзнаменитіших приміщень будівлі є 102-й поверх, де розташований приголомшливий оглядовий майданчик з оглядом у 360 градусів, звідки відкривається панорамний вид на Нью-Йорк.

"TripAdvisor назвав обсерваторію Емпайр-Стейт-білдінг пам'яткою номер один у світі", — сказав Малкін.

Емпайр-стейт-білдінг Фото: Wikipedia

А на шостому поверсі знаходяться вулики з бджолами.

Морган Джарретт, шеф-кухар флагманського ресторану будівлі State Grill and Bar, розповів, що Емпайр-Стейт-білдінг збирає бджолиний мед приблизно кожні шість місяців, а потім ресторан додає його до своїх страв.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про таємничий хмарочос без вікон, який розташований у центрі Мангеттена. Він знімався в серіалі "Секретні матеріали", а Том Генкс називав його "страшним".