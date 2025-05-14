Самое романтичное фото поцелуя в мире оказалось постановкой и спровоцировало скандал

Снимок "Поцелуй у ратуши" Робера Дуано казался спонтанным и должен был показать возвращение романтики в Париж после Второй мировой войны. Но оказалось, что влюбленную пару изображали нанятые актеры.

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Об этом пишет Daily Mail.

Фото "Поцелуй у ратуши" было постановочным

Влюбленную пару на черно-белом снимке 1950 года, который уже стал культовым, изображали Франсуаза Дельбар и Жак Карто. Фотографировал их Робер Дуано по заказу американского журнала Life.

Снимок, получивший название "Поцелуй у ратуши" (Le Baiser de l’Hôtel de Ville), впоследствии появился на страницах журнала, был забыт до 1986 года, но снова стал мега-популярным, когда компания, выпускающая плакаты, обнаружила его в архивах и превратила в мировой хит.

К 1990-м годам "Поцелуй" украшал сотни тысяч плакатов, а также открытки, кухонные полотенца, коробки конфет, футболки и чашки. Теперь 400 самых ярких работ Дуано (не считая "Поцелуя") представлены на выставке в парижском музее Майоля. Изображения были отобраны из примерно 450 000, сделанных фотографом за время его карьеры.

Франсуазе Дельбар, которая умерла в возрасте 93 лет в Рождество 2023 года, было 20 лет, когда Дуано сделал ее знаменитой. Но ее личность и личность ее партнера оставалась тайной на протяжении десятилетий.

Многие считали, что Дуано случайно сфотографировал романтическую пару.

Несколько пар заявили, что именно они являются любовниками, изображенными на фотографии.

Среди них были Жиль-Луи и Дениз Лавернь, которые подали иск в 1992 году.

Это заявление побудило Дельбар предоставить подписанный оригинал снимка Дуано, доказав, что именно она является женщиной на фотографии.

Франсуаза Дельбар и культовый снимок Фото: Le Parisien

Она также обратилась в суд и потребовала 100 000 франков в качестве доли от прибыли, полученной от использования изображения.

Хотя суд отклонил оба иска, Дуано подтвердил, что Дельбар и Карто были любовниками и позировали ему добровольно.

Перед своей смертью в 1994 году он сказал: "Я бы никогда не осмелился фотографировать людей подобным образом. Влюбленные, целующиеся на улице, это чревато проблемами".

Но роман пары с фотографии продлился недолго. Жак Карто и Франсуаза вскоре расстались, он женился на другой, занялся виноделием и умер в 2006 году.

Франсуаза Дельбар снималась в кино и вышла замуж за Алена Борне, режиссера и сценариста.

Сам Робер Дуано, автор популярного снимка вырос в сложное послевоенное время: его мать умерла, отец погиб в Первой мировой войне. Он получил образование в ремесленном училище, а затем устроился фотографом на автомобильный завод Renault в Париже.

Но его уволили за опоздание и подделку табелей учета рабочего времени. После Второй мировой войны он устроился работать в Vogue в качестве модного фотографа.

Напомним, ранее Фокус писал о еще одном культовом снимке. Герой фото "Поцелуй на Таймс-сквер", ветеран Второй мировой Джордж Мендоса умер в 2019 году.

А первое фото в газете появилось еще в 19 веке. Ранее статьи и новости украшали нарисованные от руки иллюстрации.