Найромантичніше фото поцілунку у світі виявилося постановкою і спровокувало скандал

Знімок "Поцілунок біля ратуші" Робера Дуано здавався спонтанним і мав показати повернення романтики в Париж після Другої світової війни. Але виявилося, що закохану пару зображували найняті актори.

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Про це пише Daily Mail.

Фото "Поцілунок біля ратуші" було постановочним

Закохану пару на чорно-білому знімку 1950 року, який вже став культовим, зображували Франсуаза Дельбар і Жак Карто. Фотографував їх Робер Дуано на замовлення американського журналу Life.

Знімок, що отримав назву "Поцілунок біля ратуші" (Le Baiser de l'Hôtel de Ville), згодом з'явився на сторінках журналу, був забутий до 1986 року, але знову став мега-популярним, коли компанія, що випускає плакати, виявила його в архівах і перетворила на світовий хіт.

До 1990-х років "Поцілунок" прикрашав сотні тисяч плакатів, а також листівки, кухонні рушники, коробки цукерок, футболки і чашки. Тепер 400 найяскравіших робіт Дуано (не рахуючи "Поцілунку") представлені на виставці в паризькому музеї Майоля. Зображення були відібрані з приблизно 450 000, зроблених фотографом за час його кар'єри.

Франсуазі Дельбар, яка померла у віці 93 років на Різдво 2023 року, було 20 років, коли Дуано зробив її знаменитою. Але її особистість і особистість її партнера залишалася таємницею протягом десятиліть.

Багато хто вважав, що Дуано випадково сфотографував романтичну пару.

Кілька пар заявили, що саме вони є коханцями, зображеними на фотографії.

Серед них були Жиль-Луї та Деніз Лавернь, які подали позов 1992 року.

Ця заява спонукала Дельбар надати підписаний оригінал знімка Дуано, довівши, що саме вона є жінкою на фотографії.

Франсуаза Дельбар і культовий знімок Фото: Le Parisien

Вона також звернулася до суду і зажадала 100 000 франків як частку від прибутку, отриманого від використання зображення.

Хоча суд відхилив обидва позови, Дуано підтвердив, що Дельбар і Карто були коханцями і позували йому добровільно.

Перед своєю смертю 1994 року він сказав: "Я б ніколи не наважився фотографувати людей подібним чином. Закохані, які цілуються на вулиці, це загрожує проблемами".

Але роман пари з фотографії тривав недовго. Жак Карто і Франсуаза незабаром розлучилися, він одружився з іншою, зайнявся виноробством і помер 2006 року.

Франсуаза Дельбар знімалася в кіно і вийшла заміж за Алена Борне, режисера і сценариста.

Сам Робер Дуано, автор популярного знімка виріс у складний повоєнний час: його мати померла, батько загинув у Першій світовій війні. Він здобув освіту в ремісничому училищі, а потім влаштувався фотографом на автомобільний завод Renault у Парижі.

Але його звільнили за запізнення і підробку табелів обліку робочого часу. Після Другої світової війни він влаштувався працювати у Vogue як модний фотограф.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про ще один культовий знімок. Герой фото "Поцілунок на Таймс-сквер", ветеран Другої світової Джордж Мендоса помер у 2019 році.

А перше фото в газеті з'явилося ще в 19 столітті. Раніше статті та новини прикрашали намальовані від руки ілюстрації.