Барикади на вулицях Парижа: де і коли опублікували першу фотографію в газеті (фото)

Зараз ми звикли до того, що фотографії ілюструють новини, проте так було не завжди. Перша в історії фотографія зображала страйк французьких робітників у червні 1848 року.

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У липні 1848 року у французькому щотижневику L'Illustration з'явилася перша в історії фотографія, опублікована разом із новинною статтею. Зображення демонструвало забарикадовані вулиці Парижа, що стали результатом страйку робітників під час Червневого повстання, пише Greek Reporter.

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Хоча повстання відбувалося з 22 по 26 червня, фотографію та пов'язану з нею статтю опублікували аж 1 липня через повільні процеси збору новин у той час. Зображення, найімовірніше, було гравюрою, зробленою з оригінальної фотографії.

Червневе повстання було великим конфліктом у Франції, розпочатим робітниками у відповідь на плани закриття Національних майстерень. Ці майстерні створила Друга французька республіка для забезпечення зайнятості та мінімального доходу для безробітних.

Конфлікт призвів до понад 10 000 жертв і депортації 4 000 повстанців до Французького Алжиру. Ця подія ознаменувала кінець надій на "Демократичну і соціальну республіку" і засвідчила перемогу лібералів над радикальними республіканцями.

Фотографія Роджера Фентона Фото: Public Domain

Перша фотографія надала новий спосіб документування та переживання поточних подій. Досі нововведення газети залежали від ілюстрацій художників, які часто були суб'єктивними і забирали багато часу, в той час як поява фотографій забезпечила більш об'єктивний і своєчасний метод фіксації реальних подій.

Хоча оригінальне зображення було репродукцією, воно заклало основу для майбутніх досягнень, які врешті-решт дозволили б безпосередньо включати фотографії в газети.

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Попри ранні досягнення, справжній розквіт фотожурналістики настав з появою швидших фотографічних процесів і вдосконалених методів друку, що зробило легшим включення реальних фотографій у газети.

Крім того, винахід невеликих портативних камер дозволив фотожурналістам бути більш мобільними, фіксуючи події, що відбуваються в режимі реального часу. Ця еволюція змінила спосіб подачі та споживання новин, надаючи читачам безпосередній досвід.

Раніше Фокус писав про місце, яке колись дало назву кераміці. Зараз воно є найбільшим некрополем Греції.

А також ми розповідали, як люди можуть подолати старіння вже у 2030-х роках. Деякі експерти припускають, що науковий прогрес може дозволити людям жити вічно протягом наступного десятиліття.