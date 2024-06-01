Ховали афінян впродовж 1500 років: що відомо про найбільший некрополь Греції (фото)

Місце, яке колись дало назву кераміці, зараз є найбільшим некрополем Греції. Мова йде про Керамікос, на території якого ховали людей ще 2500 років тому.

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Керамікос, стародавній район Афін, колись відомий як Квартал гончарів, зараз є найбільшим некрополем Греції. Історія цього місця тісно переплетена з його географічними особливостями, адже багаті на глину відкладення потоку Еридан зробили його ідеальним місцем для гончарів, пише Greek Reporter.

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Історик Геродот задокументував, що Керамікос став важливим місцем під час греко-перських воєн у 487 році до н. е., коли Фемістокл побудував оборонну стіну, щоб захистити міський ринок. Ця стіна розділила Керамікос на дві частини, причому зовнішню частину використовували як місце поховання солдатів.

Цей поділ поклав початок перетворенню Керамікоса на некрополь. У 1862 році під час будівництва дороги з Афін до Пірея було відкопано три надгробні камені з написами, що спонукало грецький уряд ініціювати подальші археологічні розкопки.

Фото: Public Domain

Перші розкопки привели до знахідки мармурової плити з іменами двох сестер та їхнього батька, що відкрило фрагмент родинної гробниці. До 1872 року на цьому місці знайшли численні артефакти, а наступного року відкриття Дипілону та Священних воріт ще більше зміцнило репутацію Керамікоса як значного некрополя.

Попри масштабні розкопки, повна площа некрополя залишається невизначеною. Німецький професор Альфред Брюкнер, усвідомлюючи величезний потенціал цього місця, провів дослідницькі розкопки та опублікував у 1909 році свою працю "Кладовище Еридан", надавши цінну інформацію та карти місцевості.

Ця територія слугувала місцем поховання афінян протягом приблизно 1500 років. Серед знахідок — керамічні вироби з геометричними візерунками, що дають змогу зазирнути в давньогрецьку історію. Перша значна знахідка, група мисок, виявлена у 1871 році, використовувалася для ритуальних підношень і вирізнялася складним дизайном, включаючи фігурки тварин і людей, датовані восьмим століттям до нашої ери.

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У 1913 році грецький уряд доручив розкопки Керамікоса Афінському археологічному інституту. Хоча Перша світова війна зупинила процес, розкопки відновилися у 1926 році за підтримки Густава Оберлендера, американця німецького походження. Музей Оберлендера, заснований у 1937 році, демонстрував колекцію надгробків, посудин і поховальних предметів у хронологічному порядку, приваблюючи численних відвідувачів.

Раніше Фокус писав про стародавню гробницю, яку виявили турецькі вчені. Вона є частиною некрополя Тарси й вирізняється з-поміж інших.

Також ми розповідали про знайдену біля Теракотової армії гробницю. Вчені вважають, що у ній могли поховати сина першого імператора Китаю.