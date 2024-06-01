Хоронили афинян на протяжении 1500 лет: что известно о крупнейшем некрополе Греции (фото)

Место, которое когда-то дало название керамике, сейчас является самим крупным некрополем Греции. Речь идет о Керамике, на территории которого хоронили людей еще 2500 лет назад.

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Керамик, древний район Афин, когда-то известный как Квартал гончаров, сейчас является крупнейшим некрополем Греции. История этого места тесно переплетена с его географическими особенностями, ведь богатые глиной отложения потока Эриданос сделали его идеальным местом для гончаров, пишет Greek Reporter.

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Историк Геродот задокументировал, что Керамик стал важным местом во время греко-персидских войн в 487 году до н. э., когда Фемистокл построил оборонительную стену, чтобы защитить городской рынок. Эта стена разделила Керамик на две части, причем внешнюю часть использовали как место захоронения солдат.

Это разделение положило начало превращению Керамика в некрополь. В 1862 году во время строительства дороги из Афин в Пирей были откопаны три надгробных камня с надписями, что побудило греческое правительство инициировать дальнейшие археологические раскопки.

Фото: Public Domain

Первые раскопки привели к находке мраморной плиты с именами двух сестер и их отца, что открыло фрагмент семейной гробницы. К 1872 году на этом месте нашли многочисленные артефакты, а в следующем году открытие Дипилона и Священных ворот еще больше укрепило репутацию Керамика как значительного некрополя.

Несмотря на масштабные раскопки, полная площадь некрополя остается неопределенной. Немецкий профессор Альфред Брюкнер, осознавая огромный потенциал этого места, провел исследовательские раскопки и опубликовал в 1909 году свой труд "Кладбище Эриданос", предоставив ценную информацию и карты местности.

Эта территория служила местом захоронения афинян в течение примерно 1500 лет. Среди находок — керамические изделия с геометрическими узорами, позволяющие заглянуть в древнегреческую историю. Первая значительная находка, группа мисок, обнаруженная в 1871 году, использовалась для ритуальных подношений и отличалась сложным дизайном, включая фигурки животных и людей, датированные восьмым веком до нашей эры.

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В 1913 году греческое правительство поручило раскопки Керамика Афинскому археологическому институту. Хотя Первая мировая война остановила процесс, раскопки возобновились в 1926 году при поддержке Густава Оберлендера, американца немецкого происхождения. Музей Оберлендера, основанный в 1937 году, демонстрировал коллекцию надгробий, сосудов и погребальных предметов в хронологическом порядке, привлекая многочисленных посетителей.

Ранее Фокус писал о древней гробнице, которую обнаружили турецкие ученые. Она является частью некрополя Тарсы и отличается от других.

Также мы рассказывали о найденной возле Терракотовой армии гробнице. Ученые считают, что в ней могли похоронить сына первого императора Китая.