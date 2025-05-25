Пресвятая Троица и день Петра и Павла: церковный календарь на июнь 2025 года
День Пресвятой Троицы в июне будем отмечать 8 числа, а святых Петра и Павла — 29 июня. Какие еще даты церковных праздников в июне 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.
В июне нас ждут праздники в честь святых и большой праздник — Пресвятой Троицы. Фокус подготовил полный список церковных праздников на каждый день в июне 2025 года.
Календарь церковных праздников на июнь 2025 года:
1 июня — святого мученика Юстина Философа и других;
2 июня — святого Никифора, патриарха Царьградского;
3 июня — святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним;
4 июня — святого Митрофана, патриарха Царьградского;
5 июня — святого священномученика Доротея, епископа Тирского;
6 июня — святых преподобных Висариона и Иллариона;
7 июня — святого священномученика Теодота, епископа Анкирского;
8 июня — Пресвятой Троицы; Перенесение мощей святого великомученика Теодора Стратилата;
9 июня — святого Кирилла, архиепископа Александрийского;
10 июня — святого священномученика Тимофея, епископа Прусского;
11 июня — святых апостолов Вартоломея и Варнавы;
12 июня — святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского;
13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия;
14 июня — святого пророка Елисея;
15 июня — святого пророка Амоса; святого преподобного Иеронима Стридонского;
16 июня — святых Отцов I-го Вселенского Собора; святого Тихона епископа;
17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Измаила; преподобного Ипатия;
18 июня — святого мученика Леонтия;
19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня;
20 июня — святого священномученика Мефодия, епископа Патарского;
21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского;
22 июня — святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
23 июня — святой мученицы Агриппины;
24 июня — Рождество святого Иоанна Крестителя;
25 июня — святой преподобной мученицы Февронии;
26 июня — святого преподобного Давида Солунского;
27 июня — блаженного священномученика Николая (Чарнецкого); блаженного священномученика Емельяна (Ковча) и других; преподобного Самсона врача;
28 июня — перенесение мощей святых бессеребренников Кира и Иоанна;
29 июня — святых верховных апостолов Петра и Павла;
30 июня — Всех святых; Собор 12 апостолов.
Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.