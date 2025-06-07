Не таблетки: врачи назвали лучшее лекарство от беспокойства и тревоги

Тревожность, стресс и фоновое беспокойство стали обычным явлением в повседневной жизни как украинцев, так и жителей других стран по разным причинам. Большинство ищет лекарства и антидепрессанты, чтобы унять панику или угрюмые мысли. Но что, если эффективное лекарство от беспокойства доступно абсолютно всем и не стоит, как крыло самолета?

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Что это за спасительный метод, рассказывает New York Post.

Доктор Стивен Оллдер, консультант-невролог в Re:Cognition Health, назвал восьмиминутный эмбиент-трек 2014 года "Weightless" британской группы Marconi Union музыкальным эквивалентом успокоительной таблетки.

Мелодия на самом деле была создана для того, чтобы снять стресс у слушателей.

В исследовании Mindlab International участники, которым было поручено решать сложные головоломки, надев биометрические датчики, испытали поразительное снижение тревожности на 65 %, когда звучала "Weightless".

Композиция "Weightless" расслабляет и успокаивает

"В отличие от большинства песен, она была написана в сотрудничестве со звуковыми терапевтами с [главной] целью — замедлить реакцию организма на стресс", — подчеркнул Оллдер.

Мелодия начинается с 60 ударов в минуту — средней частоты сердечных сокращений в состоянии покоя — и постепенно замедляется до 50, синхронизируясь с ритмом тела, как колыбельная для нервной системы.

"Это легкое замедление стимулирует процесс, известный как увлечение, когда частота сердечных сокращений и дыхания слушателя естественным образом начинают соответствовать темпу музыки, физиологический сдвиг, способствующий расслаблению", — объяснил невролог.

"Weightless" также не имеет резких или внезапных переходов в ритме, тоне или громкости. Избегая этих колебаний, композиция поддерживает постоянный слуховой ландшафт, который способствует спокойствию и снижает умственную стимуляцию.

Мелодия "Weightless" пополнила копилку музыкальных произведений, которые могут делать все: от обострения внимания до смягчения боли, если выбрать правильные ноты.

По словам нейробилога и писательницы Фридерики Фабрициус, когда ей нужно сосредоточиться, она включает "Гольдберг-вариации" Иоганна Себастьяна Баха:

"Когда мне нужно сосредоточиться, я всегда слушаю [ту] одну и ту же песню, и я мгновенно вхожу в поток".

"Гольдберг-вариации" Иоганна Себастьяна Баха помогают собраться с мыслями

Классическая музыка — разумный выбор для учебных мелодий, также рассказала изданию доктор Эрин Хэннон из Университета Невады в Лас-Вегасе. Она рекомендует треки с "медленным или умеренным темпом, с умеренно предсказуемой высотой тона и ритмической структурой и более низким уровнем хаотического шума и диссонанса, например, крика".

Доктор Кристина Агвент в исследовании, проведенном OnePoll от имени онлайн-университета CSU Global, отметила, что "прослушивание музыки во время учебы может быть чрезвычайно полезным инструментом для некоторых студентов, помогающим им сосредоточиться".

Музыка также может помочь снизить физическую боль. В недавнем исследовании Университета Макгилла участники сообщили о более низком уровне боли при прослушивании мелодий, настроенных на их собственный естественный ритм.

По словам Кэролайн Палмер, профессора психологии, "успокаивающая или расслабляющая музыка лучше всего снимает боль".

Ранее Фокус писал, что:

У больших синиц обнаружили необычный музыкальный вкус. Ученые расшифровали сложные закономерности в песнях птиц, проследив, как одни мелодии остаются популярными в разных стаях, а другие остаются у нескольких преданных певцов, исчезая со временем, когда эти птицы мигрируют или уходят из жизни.

Цикад превратили в "музыкальные инструменты".

Мы также писали, что наши музыкальные вкусы зависят от генетики.

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