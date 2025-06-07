Не пігулки: лікарі назвали найкращі ліки від занепокоєння і тривоги

Тривожність, стрес і фонове занепокоєння стали звичним явищем у повсякденному житті як українців, так і жителів інших країн з різних причин. Більшість шукає ліки та антидепресанти, щоб вгамувати паніку або похмурі думки. Але що, якщо ефективні ліки від занепокоєння доступні абсолютно всім і не коштують, як крило літака?

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Що це за рятівний метод, розповідає New York Post.

Доктор Стівен Оллдер, консультант-невролог у Re:Cognition Health, назвав восьмихвилинний ембієнт-трек 2014 року "Weightless" британського гурту Marconi Union музичним еквівалентом заспокійливої таблетки.

Мелодія насправді була створена для того, щоб зняти стрес у слухачів.

У дослідженні Mindlab International учасники, яким було доручено розв'язувати складні головоломки, надівши біометричні датчики, зазнали вражаючого зниження тривожності на 65 %, коли звучала "Weightless".

Композиція "Weightless" розслабляє і заспокоює

"На відміну від більшості пісень, вона була написана у співпраці зі звуковими терапевтами з [головною] метою — уповільнити реакцію організму на стрес", — підкреслив Оллдер.

Мелодія починається з 60 ударів на хвилину — середньої частоти серцевих скорочень у стані спокою — і поступово сповільнюється до 50, синхронізуючись із ритмом тіла, як колискова для нервової системи.

"Це легке уповільнення стимулює процес, відомий як захоплення, коли частота серцевих скорочень і дихання слухача природним чином починають відповідати темпу музики, фізіологічний зсув, що сприяє розслабленню", — пояснив невролог.

"Weightless" також не має різких або раптових переходів у ритмі, тоні чи гучності. Уникаючи цих коливань, композиція підтримує постійний слуховий ландшафт, що сприяє спокою та знижує розумову стимуляцію.

Мелодія "Weightless" поповнила скарбничку музичних творів, які можуть робити все: від загострення уваги до пом'якшення болю, якщо вибрати правильні ноти.

За словами нейробілогині та письменниці Фридерики Фабриціус, коли їй потрібно зосередитися, вона вмикає "Гольдберг-варіації" Йоганна Себастьяна Баха:

"Коли мені потрібно зосередитися, я завжди слухаю [ту] одну й ту саму пісню, і я миттєво входжу в потік".

"Гольдберг-варіації" Йоганна Себастьяна Баха допомагають зібратися з думками

Класична музика — розумний вибір для навчальних мелодій, також розповіла виданню доктор Ерін Хеннон з Університету Невади в Лас-Вегасі. Вона рекомендує треки з "повільним або помірним темпом, з помірно передбачуваною висотою тону і ритмічною структурою та нижчим рівнем хаотичного шуму і дисонансу, наприклад, крику".

Докторка Крістіна Агвент у дослідженні, проведеному OnePoll від імені онлайн-університету CSU Global, зазначила, що "прослуховування музики під час навчання може бути надзвичайно корисним інструментом для деяких студентів, що допомагає їм зосередитися".

Музика також може допомогти знизити фізичний біль. У недавньому дослідженні Університету Макгілла учасники повідомили про нижчий рівень болю під час прослуховування мелодій, налаштованих на їхній власний природний ритм.

За словами Керолайн Палмер, професорки психології, "заспокійлива або розслаблювальна музика найкраще знімає біль".

Раніше Фокус писав, що:

У великих синиць виявили незвичайний музичний смак. Учені розшифрували складні закономірності в піснях птахів, простеживши, як одні мелодії залишаються популярними в різних зграях, а інші — в кількох відданих співаків, зникаючи згодом, коли ці птахи мігрують або йдуть із життя.

Цикад перетворили на "музичні інструменти".

Ми також писали, що наші музичні смаки залежать від генетики.

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