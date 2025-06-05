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Мисс Атомная бомба: история самого противоречивого тренда США (фото)

Мисс Атомная бомба, лас вегас, ядерный взрыв, сша
Фото: Wikipedia | Мисс Атомная бомба - символ Лас-Вегаса 1950-х

В 1950-е в Лас-Вегасе решили объединить две главные достопримечательности города: атомные взрывы и шоу. Результатом стали конкурсы красоты, где побеждали красавицы в костюмах ядерных взрывов. Личность одной из самых популярных красавиц долго оставалась тайной.

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Об этом пишет АР.

В 1945 году стартовал период, известный также как Атомный век, или Атомная эра. В то время атомная энергия пропагандировалась как олицетворение прогресса и современности. Закончилось это, когда возрос риск обмена ядерными ударами и начались аварии на атомных электростанциях.

Но после Второй мировой войны главным испытательным полигоном в США стала пустыня Невада. Считалось хорошим тоном снять номер с видом на грибовидное облако, или устроить ужин во время испытаний ядерной бомбы. Между 1951 и 1992 годами были проведены сотни ядерных испытаний, в основном под землей, в пустыне за пределами Лас-Вегаса. Но именно огромные грибовидные облака от надземных ядерных взрывов захватили воображение общественности на протяжении 1950-х и начала 1960-х годов.

Мисс Атомная бомба, лас вегас, ядерный взрыв, сша Fullscreen
Туристы в Лас-Вегасе наблюдают за ядерным взрывом
Фото: Wikipedia

Один журналист, писавший для Госдепартамента, так описал, как стал свидетелем атомного взрыва: "Вы надеваете темные очки, поворачиваете голову и ждете сигнала. Вот — бомба сброшена. Вы ждете положенное время, затем поворачиваете голову и смотрите. Фантастически яркое облако поднимается, словно огромный зонтик… Вы готовитесь к ударной волне, которая следует за атомным взрывом. Сначала наступает волна тепла, затем шок, достаточно сильный, чтобы сбить с ног неподготовленного человека. Затем, спустя, как кажется, часы, искусственный солнечный всплеск исчезает".

Мисс Атомная бомба, лас вегас, ядерный взрыв, сша, атомный туризм Fullscreen
Реклама атомного туризма в Лас-Вегас
Фото: Reddit

Лас-Вегас, который уже тогда славился казино и шоу с танцовщицами, старался привлечь внимание туристов, объединив два этих тренда.

Мисс Атомная бомба, лас вегас, ядерный взрыв, сша Fullscreen
Танцовщица позирует на фоне ядерного взрыва
Фото: Reddit

Результатом стал конкурс красоты Miss Atomic на котором участницы позировали с ядерным взрывом на голове, или на купальнике. Отмечается, что это не был конкурс в традиционном понимании, большинство "королев" были просто танцовщицами, выбранными "за их сияющую внешность".

Мисс Атомная бомба, лас вегас, ядерный взрыв, сша Fullscreen
Еще одна Мисс Атомная бомба с американскими солдатами
Фото: Facebook American Veterans Center

Было всего четыре мисс Атомная бомба. Но самой популярной стала последняя, выбранная в 1957 году: танцовщица из шоу отеля Sands, которая выступала под псевдонимом Ли А. Мерлин (настоящее имя Анна Ли Махони).

Махони сфотографировал Дон Инглиш из Las Vegas Sun в рамках рекламной кампании атомного туризма, совпадающей с операцией Plumbbob. Популярная фотография, изображающая Махони в купальнике с изображением атомного взрыва стала вирусной, а сама танцовщица – знаменитостью. Примечательно, но ее личность была раскрыта только через несколько десятилетий, так как до этого ее знали только, как "Мисс Атомная бомба".

Мисс Атомная бомба, лас вегас, ядерный взрыв, сша Fullscreen
Анна Ли Махони, ставшая самой известной Мисс Атомной бомбой
Фото: Wikipedia

Расследованием занимался Роберт Фридрихс, историк и бывший ученый-ядерщик в 2000 году. Через несколько лет в Лас-Вегасе должен был открыться Атомный музей, и как один из его основателей он "надеялся вопреки всему" отыскать девушку с фото.

Он разыскал фотографа той знаменитой фотосессии и взял интервью у бывших танцовщиц, которые подтвердили сценический псевдоним Мисс Атомной Бомбы. В итоге только в прошлом году ему прислали некролог. Оказалось, что "Мисс Атомной бомбой" была Анна Ли Махони, которая родилась 14 августа 1927 года в Бронксе и обучалась балету в Нью-Йорке, прежде чем выступать в шоу и мюзиклах под своим сценическим именем Ли А. Мерлин.

Мисс Атомная бомба, лас вегас, ядерный взрыв, сша Fullscreen
Анна Ли Махони, ставшая самой известной Мисс Атомной бомбой
Фото: скриншот

К 1957 году она была ведущей танцовщицей отеля Sands, частом месте тусовки Rat Pack (группа музыкантов, в которую входил Фрэнк Синатра) и гангстеров. Она выступала перед элитной аудиторией, включая Синатру и Луи Армстронга, согласно ее некрологу.

После карьеры танцовщицы Махони 30 лет проработала консультантом по вопросам психического здоровья, переехала на Гавайи и вышла замуж. Она умерла в 2001 году в Санта-Круз, Калифорния.

Ее фотография — одна из самых востребованных из 7,5 миллиона изображений, хранящихся в архиве Las Vegas Convention Center и Visitors Authority. Она вдохновила любителей костюмов на Хэллоуин, а бывшая звезда Playboy Холли Мэдисон воссоздала ее в 2012 году. Группа The Killers посвятила ей песню в 2012 году и поместила знаменитое фото на обложку альбома.

Песня, посвященная Мисс Атомной бомбе

"Просто удивительно, что один щелчок затвора может иметь такое влияние", — сказал Фридрихс.

Фотограф Инглиш умер в 2006 году, задолго до того, как Фридрихс разгадал тайну Мисс Атомной бомбы.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю знаменитого снимка "Поцелуй у ратуши" Робера Дуано. Он казался спонтанным и должен был показать возвращение романтики в Париж после Второй мировой войны. Но оказалось, что влюбленную пару изображали нанятые актеры.

А также писал о еще одном культовом снимке. Герой фото "Поцелуй на Таймс-сквер", ветеран Второй мировой Джордж Мендоса умер в 2019 году.