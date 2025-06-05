Мисс Атомная бомба: история самого противоречивого тренда США (фото)

В 1950-е в Лас-Вегасе решили объединить две главные достопримечательности города: атомные взрывы и шоу. Результатом стали конкурсы красоты, где побеждали красавицы в костюмах ядерных взрывов. Личность одной из самых популярных красавиц долго оставалась тайной.

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Об этом пишет АР.

В 1945 году стартовал период, известный также как Атомный век, или Атомная эра. В то время атомная энергия пропагандировалась как олицетворение прогресса и современности. Закончилось это, когда возрос риск обмена ядерными ударами и начались аварии на атомных электростанциях.

Но после Второй мировой войны главным испытательным полигоном в США стала пустыня Невада. Считалось хорошим тоном снять номер с видом на грибовидное облако, или устроить ужин во время испытаний ядерной бомбы. Между 1951 и 1992 годами были проведены сотни ядерных испытаний, в основном под землей, в пустыне за пределами Лас-Вегаса. Но именно огромные грибовидные облака от надземных ядерных взрывов захватили воображение общественности на протяжении 1950-х и начала 1960-х годов.

Туристы в Лас-Вегасе наблюдают за ядерным взрывом Фото: Wikipedia

Один журналист, писавший для Госдепартамента, так описал, как стал свидетелем атомного взрыва: "Вы надеваете темные очки, поворачиваете голову и ждете сигнала. Вот — бомба сброшена. Вы ждете положенное время, затем поворачиваете голову и смотрите. Фантастически яркое облако поднимается, словно огромный зонтик… Вы готовитесь к ударной волне, которая следует за атомным взрывом. Сначала наступает волна тепла, затем шок, достаточно сильный, чтобы сбить с ног неподготовленного человека. Затем, спустя, как кажется, часы, искусственный солнечный всплеск исчезает".

Реклама атомного туризма в Лас-Вегас Фото: Reddit

Лас-Вегас, который уже тогда славился казино и шоу с танцовщицами, старался привлечь внимание туристов, объединив два этих тренда.

Танцовщица позирует на фоне ядерного взрыва Фото: Reddit

Результатом стал конкурс красоты Miss Atomic на котором участницы позировали с ядерным взрывом на голове, или на купальнике. Отмечается, что это не был конкурс в традиционном понимании, большинство "королев" были просто танцовщицами, выбранными "за их сияющую внешность".

Еще одна Мисс Атомная бомба с американскими солдатами Фото: Facebook American Veterans Center

Было всего четыре мисс Атомная бомба. Но самой популярной стала последняя, выбранная в 1957 году: танцовщица из шоу отеля Sands, которая выступала под псевдонимом Ли А. Мерлин (настоящее имя Анна Ли Махони).

Махони сфотографировал Дон Инглиш из Las Vegas Sun в рамках рекламной кампании атомного туризма, совпадающей с операцией Plumbbob. Популярная фотография, изображающая Махони в купальнике с изображением атомного взрыва стала вирусной, а сама танцовщица – знаменитостью. Примечательно, но ее личность была раскрыта только через несколько десятилетий, так как до этого ее знали только, как "Мисс Атомная бомба".

Анна Ли Махони, ставшая самой известной Мисс Атомной бомбой Фото: Wikipedia

Расследованием занимался Роберт Фридрихс, историк и бывший ученый-ядерщик в 2000 году. Через несколько лет в Лас-Вегасе должен был открыться Атомный музей, и как один из его основателей он "надеялся вопреки всему" отыскать девушку с фото.

Он разыскал фотографа той знаменитой фотосессии и взял интервью у бывших танцовщиц, которые подтвердили сценический псевдоним Мисс Атомной Бомбы. В итоге только в прошлом году ему прислали некролог. Оказалось, что "Мисс Атомной бомбой" была Анна Ли Махони, которая родилась 14 августа 1927 года в Бронксе и обучалась балету в Нью-Йорке, прежде чем выступать в шоу и мюзиклах под своим сценическим именем Ли А. Мерлин.

Анна Ли Махони, ставшая самой известной Мисс Атомной бомбой Фото: скриншот

К 1957 году она была ведущей танцовщицей отеля Sands, частом месте тусовки Rat Pack (группа музыкантов, в которую входил Фрэнк Синатра) и гангстеров. Она выступала перед элитной аудиторией, включая Синатру и Луи Армстронга, согласно ее некрологу.

После карьеры танцовщицы Махони 30 лет проработала консультантом по вопросам психического здоровья, переехала на Гавайи и вышла замуж. Она умерла в 2001 году в Санта-Круз, Калифорния.

Ее фотография — одна из самых востребованных из 7,5 миллиона изображений, хранящихся в архиве Las Vegas Convention Center и Visitors Authority. Она вдохновила любителей костюмов на Хэллоуин, а бывшая звезда Playboy Холли Мэдисон воссоздала ее в 2012 году. Группа The Killers посвятила ей песню в 2012 году и поместила знаменитое фото на обложку альбома.

Песня, посвященная Мисс Атомной бомбе

"Просто удивительно, что один щелчок затвора может иметь такое влияние", — сказал Фридрихс.

Фотограф Инглиш умер в 2006 году, задолго до того, как Фридрихс разгадал тайну Мисс Атомной бомбы.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю знаменитого снимка "Поцелуй у ратуши" Робера Дуано. Он казался спонтанным и должен был показать возвращение романтики в Париж после Второй мировой войны. Но оказалось, что влюбленную пару изображали нанятые актеры.

А также писал о еще одном культовом снимке. Герой фото "Поцелуй на Таймс-сквер", ветеран Второй мировой Джордж Мендоса умер в 2019 году.