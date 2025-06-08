В Париже продадут самую первую оригинальную сумку Hermès Birkin

Легендарная сумка принадлежала актрисе и певице Джейн Биркин, и была сделана специально для нее. Так что сумка "Биркин" отличается от тех, которые сейчас продаются в магазинах.

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Об этом пишет CNN.

Оригинальная сумка Hermès Birkin, которая послужила прототипом одного из самых желанных символов статуса знаменитостей в мире, уйдет с молотка в Париже в следующем месяце.

Серж Генсбур и Джейн Биркин Фото: Getty

Вместительная сумка, вдохновленная актрисой и певицей Джейн Биркин, которая умерла в 2023 году, станет главным лотом торгов "Иконы моды" на аукционе Sotheby's 10 июля.

Эта полностью черная кожаная сумка, известная как "Оригинальная Birkin", является первой версией неподвластного времени предмета роскоши, идея которого возникла около 40 лет назад после случайной встречи в самолете между Джейн Биркин и тогдашним генеральным директором Hermès Жаном-Луи Дюма.

Джейн Биркин и ее самая знаменитая сумка Фото: Getty Images

"В мире моды бывают редкие моменты, когда объект выходит за рамки тенденций и становится легендой. Оригинальная сумка Birkin Джейн Биркин — именно такой момент", — сказала в своем заявлении Моргана Халими, глобальный руководитель отдела сумок и моды Sotheby's.

Халими сказал, что сумка "стоит плечом к плечу с другими исключительными предметами столь же ослепительного происхождения", такими как свитер "паршивая овца" принцессы Дианы и корона и мантия британской рок-звезды Фредди Меркьюри.

"Как и они, Original Birkin обладает потенциалом для того, чтобы переустановить рекорды", — добавила Халими. Sotheby's пока даже не может предположить за сколько будет продана самая первая "Биркин".

Сама Джейн Биркин признавала, что сумка, названная в ее честь, стала феноменом поп-культуры.

Джейн Биркин не слишком дорожила самыми желанными сумками в мире Фото: Getty Images

В 2020 году она рассказывала в интервью, что после того, как сумки стали популярны, она задалась вопросом, может ли сумка — а не ее фильмы или хит "Je T'aime… Moi Non Plus" — стать тем, по чему ее будут помнить больше всего.

"Боже мой, когда я умру, люди, возможно, будут говорить только о сумке", — пошутила она.

История Hermès Birkin

Сумка была придумана случайно. В 1984 году Джейн Биркин оказалась рядом с генеральным директором Hermès Жаном-Луи Дюма. У них завязался разговор, во время которого Джейн призналась, что хочет сумку "размером в половину своего чемодана".

Джейн Биркин и одна из ее сумок Фото: Getty Images

"Он сказал: "Ну, нарисуй это для меня", и я набросала эскиз на бумажном пакете, которые раздают в самолетах", — вспоминала Джейн.

По данным Sotheby's, оригинальная сумка Birkin отличается от последующих версий по семи параметрам: размер, металлические кольца, латунная фурнитура, плечевой ремень, молния и нижние заклепки, что отличает прототип от других сумок.

Аукционный дом сообщил, что на сумке, на переднем клапане которой красуются инициалы Биркин — "JB", также имеется пара щипчиков для ногтей, висящих на плечевом ремне.

Напомним, Джейн Биркин умерла в 2023 году, впервые за два года оставшись одна. Она сама попросила об этом своих опекунов.

На протяжении всей ее жизни, Джейн владела по меньшей мере пятью сумками имени себя, которые она носила годами, а потом продавала на благотворительных аукционах. Фокус рассказывал, что с ними произошло.