У Парижі продадуть найпершу оригінальну сумку Hermès Birkin

Легендарна сумка належала акторці та співачці Джейн Біркін, і була зроблена спеціально для неї. Тож сумка "Біркін" відрізняється від тих, які зараз продаються в магазинах.

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Про це пише CNN.

Оригінальна сумка Hermès Birkin, яка послужила прототипом одного з найбажаніших символів статусу знаменитостей у світі, піде з молотка в Парижі наступного місяця.

Серж Генсбур і Джейн Біркін Фото: Getty

Містка сумка, натхненна акторкою і співачкою Джейн Біркін, яка померла 2023 року, стане головним лотом торгів "Ікони моди" на аукціоні Sotheby's 10 липня.

Ця повністю чорна шкіряна сумка, відома як "Оригінальна Birkin", є першою версією непідвладного часу предмета розкоші, ідея якого виникла близько 40 років тому після випадкової зустрічі в літаку між Джейн Біркін і тодішнім генеральним директором Hermès Жаном-Луї Дюма.

Джейн Біркін та її найзнаменитіша сумка Фото: Getty Images

"У світі моди бувають рідкісні моменти, коли об'єкт виходить за рамки тенденцій і стає легендою. Оригінальна сумка Birkin Джейн Біркін — саме такий момент", — сказала у своїй заяві Моргана Халімі, глобальний керівник відділу сумок і моди Sotheby's.

Халімі сказав, що сумка "стоїть пліч-о-пліч з іншими винятковими предметами настільки ж сліпучого походження", як-от светр "паршива вівця" принцеси Діани та корона і мантія британської рок-зірки Фредді Мерк'юрі.

"Як і вони, Original Birkin має потенціал для того, щоб перевстановити рекорди", — додала Халімі. Sotheby's поки навіть не може припустити, за скільки буде продана найперша "Біркін".

Сама Джейн Біркін визнавала, що сумка, названа на її честь, стала феноменом поп-культури.

Джейн Біркін не надто дорожила найбажанішими сумками у світі Фото: Getty Images

2020 року вона розповідала в інтерв'ю, що після того, як сумки стали популярними, вона поставила собі питання, чи може сумка — а не її фільми або хіт "Je T'aime... Moi Non Plus" — стати тим, за чим її пам'ятатимуть найбільше.

"Боже мій, коли я помру, люди, можливо, говоритимуть тільки про сумку", — пожартувала вона.

Історія Hermès Birkin

Сумка була придумана випадково. У 1984 році Джейн Біркін опинилася поруч із генеральним директором Hermès Жаном-Луї Дюма. У них зав'язалася розмова, під час якої Джейн зізналася, що хоче сумку "розміром у половину своєї валізи".

Джейн Біркін і одна з її сумок Фото: Getty Images

"Він сказав: "Ну, намалюй це для мене", і я накидала ескіз на паперовому пакеті, які роздають у літаках", — згадувала Джейн.

За даними Sotheby's, оригінальна сумка Birkin відрізняється від наступних версій за сімома параметрами: розмір, металеві кільця, латунна фурнітура, плечовий ремінь, блискавка і нижні заклепки, що відрізняє прототип від інших сумок.

Аукціонний дім повідомив, що на сумці, на передньому клапані якої красуються ініціали Біркін — "JB", також є пара щипчиків для нігтів, що висять на плечовому ремені.

Нагадаємо, Джейн Біркін померла 2023 року, вперше за два роки залишившись сама. Вона сама попросила про це своїх опікунів.

Протягом усього її життя, Джейн володіла щонайменше п'ятьма сумками імені себе, які вона носила роками, а потім продавала на благодійних аукціонах. Фокус розповідав, що з ними сталося.