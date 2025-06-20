Мужчины на каблуках, которых пародировал Зеленский, возвращаются на сцену (фото)

Участники украинской мужской танцевальной группы Kazaky снова напомнили о себе и намекнули на скорое возвращение.

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Соответствующее сообщение появилось на странице коллектива в Instagram.

"Привет, ребята, надеюсь, у вас все хорошо! Мы почти закончили собирать ремиксы — и совсем скоро вы услышите наши новые совместные работы с некоторыми потрясающими артистами", – говорится в публикации. Пока же парни решили напомнить о том, что в 1 августа 2012 года статья о них появилась в крупнейшем американском издании The New York Times.

В комментариях к публикации поклонники выражают неподдельную радость по поводу возвращения группы на сцену, отмечая, что ждут этого с нетерпением.

Что известно о группе Kazaky

Группа Kazaky была основана в 2010 году. У ее истоков стоит хореограф Олег Жежель, поставивший номер Тины Кароль на "Евровидении-2006". В первый состав коллектива вошли также Артур Гаспар, Кирилл Федоренко и Стас Павлов. Последний покинул группу в 2011-м, а на его место пришел итальянец Франческо Боргато. Через некоторое время Стас вернулся, но затем окончательно ушел из Kazaky. Его сменил Артем Лазарев.

В 2013-м танцевать перестал и сам Жежель, объяснив, что всему виной – травма ноги. Однако он продолжил работать над хореографией и музыкой бэнда.

Клип на песню In The Middle сделал группу феноменом в украинском шоу-бизнесе из-за сложной и необычной хореографии

Для своего времени коллектив был новым и необычным явлением, поскольку его участники выступали в обуви на высоком каблуке. Это сразу же породило слухи о нетрадиционной ориентации танцоров, хотя те опровергли такие домыслы. По их словам, каблуки – это только сценический образ. Но в то же время такая обувь открыла для них новые горизонты в хореографии.

"Пришла подруга с довольно большим размером ноги, и как-то так в шутку примеряли. Раз – раз, а потом оказалось, что пластика кардинально меняется на каблуке", — рассказывали участники коллектива в беседе с "ТСН".

Поначалу, признаются они, очень уставали во время репетиций.

"Ходить – это одно. А танцевать и делать какие-то трюки – это нелегко, но уже опыт есть, уже нужные мышцы работают, потому что бывали такие моменты: ты стоишь на сцене, на краю сцены, там темно, какие-то руки, люди, шум, в глаза бьют софиты, и ты понимаешь, что у тебя вес туда, ты начинаешь. То есть нужно напрячься, зажать все, скажем, зажать булки, ноги, все-все-все зажать, чтобы удержаться и не упасть вперед. То есть, весь вес тела аккуратно перенести так, чтобы никто не заметил, что там что-то произошло не то", — продолжили танцоры.

Методом проб участники остановились на высоте каблука 13 см. Именно такие размеры позволяли достичь максимально идеальной хореографии.

Успех пришел к группе после выхода сингла In The Middle.

Мужчины с атлетическим телосложением, в латексе и на каблуках привлекли внимание не только украинской публики, но прославились далеко за пределами страны. Настоящим признанием коллектива стали их съемки в клипе Мадонны на песню Girl Gone Wild в 2012 году.

Kazaky в клипе Мадонны

Годом ранее, в марте 2011-го, Kazaky выступили перед показом Anouki Bicholla на Ukrainian Fashion Week, а в июне уже радовали публику на Неделе моды в Милане.

Kazaky на Неделе моды в Милане

В 2016 году группа взяла паузу, в 2019-м представила обновленный состав, в котором к Артуру Гаспару, Кириллу Федоренко и Артему Лазареву присоединились Влад Коваль и Евгений Гончаренко.

В 2019 году состав Kazaky обновился Фото: Kazaky

В свое время "Квартал 95" вместе с нынешним президентом Владимиром Зеленским снял пародию на песню Kazaky под названием Love.

Пародия студии "Квартал 95" на песню группы Kazaky

Весной 2025-го коллектив снова на слуху благодаря тому, что их песня Milk-Choc, выпущенная в 2017 году, завирусилась в соцсетях.Она, кстати, звучала в сериале "Киев днем и ночью".

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