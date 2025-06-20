Чоловіки на підборах, яких пародіював Зеленський, повертаються на сцену (фото)

Учасники українського чоловічого танцювального гурту Kazaky знову нагадали про себе і натякнули на швидке повернення.

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Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці колективу в Instagram.

"Привіт, хлопці, сподіваюся, у вас усе добре! Ми майже закінчили збирати ремікси — і зовсім скоро ви почуєте наші нові спільні роботи з деякими приголомшливими артистами", — йдеться в публікації. Поки ж хлопці вирішили нагадати про те, що 1 серпня 2012 року стаття про них з'явилася в найбільшому американському виданні The New York Times.

У коментарях до публікації шанувальники висловлюють непідробну радість з приводу повернення гурту на сцену, зазначаючи, що чекають цього з нетерпінням.

Що відомо про гурт Kazaky

Гурт Kazaky було засновано 2010 року. Біля її витоків стоїть хореограф Олег Жежель, який поставив номер Тіни Кароль на "Євробаченні-2006". До першого складу колективу увійшли також Артур Гаспар, Кирило Федоренко і Стас Павлов. Останній покинув гурт у 2011-му, а на його місце прийшов італієць Франческо Боргато. Через деякий час Стас повернувся, але потім остаточно пішов з Kazaky. Його змінив Артем Лазарєв.

У 2013-му танцювати перестав і сам Жежель, пояснивши, що всьому виною — травма ноги. Однак він продовжив працювати над хореографією і музикою бенду.

Кліп на пісню In The Middle зробив гурт феноменом в українському шоу-бізнесі через складну і незвичайну хореографію

Для свого часу колектив був новим і незвичайним явищем, оскільки його учасники виступали у взутті на високих підборах. Це одразу ж породило чутки про нетрадиційну орієнтацію танцюристів, хоча ті спростували такі домисли. За їхніми словами, підбори — це лише сценічний образ. Але водночас таке взуття відкрило для них нові горизонти в хореографії.

"Прийшла подруга з досить великим розміром ноги, і якось так жартома приміряли. Раз — раз, а потім виявилося, що пластика кардинально змінюється на підборах", — розповідали учасники колективу в бесіді з "ТСН".

Спочатку, зізнаються вони, дуже втомлювалися під час репетицій.

"Ходити — це одне. А танцювати і робити якісь трюки — це нелегко, але вже досвід є, вже потрібні м'язи працюють, бо бували такі моменти: ти стоїш на сцені, на краю сцени, там темно, якісь руки, люди, галас, в очі б'ють софіти, і ти розумієш, що в тебе вага туди, ти починаєш. Тобто потрібно напружитися, затиснути все, скажімо, затиснути булки, ноги, все-все-все затиснути, щоб утриматися і не впасти вперед. Тобто, всю вагу тіла акуратно перенести так, щоб ніхто не помітив, що там щось сталося не те", — продовжили танцюристи.

Методом проб учасники зупинилися на висоті каблука 13 см. Саме такі розміри давали змогу досягти максимально ідеальної хореографії.

Успіх прийшов до гурту після виходу синглу In The Middle.

Чоловіки з атлетичною статурою, в латексі та на підборах привернули увагу не тільки української публіки, але прославилися далеко за межами країни. Справжнім визнанням колективу стали їхні зйомки в кліпі Мадонни на пісню Girl Gone Wild 2012 року.

Kazaky у кліпі Мадонни

Роком раніше, у березні 2011-го, Kazaky виступили перед показом Anouki Bicholla на Ukrainian Fashion Week, а в червні вже радували публіку на Тижні моди в Мілані.

Kazaky на Тижні моди в Мілані

У 2016 році гурт взяв паузу, у 2019-му представив оновлений склад, у якому до Артура Гаспара, Кирила Федоренка та Артема Лазарєва приєдналися Влад Коваль і Євген Гончаренко.

У 2019 році склад Kazaky оновився Фото: Kazaky

Свого часу "Квартал 95" разом із нинішнім президентом Володимиром Зеленським зняв пародію на пісню Kazaky під назвою Love.

Пародія студії "Квартал 95" на пісню гурту Kazaky

Навесні 2025-го колектив знову на слуху завдяки тому, що їхня пісня Milk-Choc, випущена 2017 року, завірусилася в соцмережах. Вона, до речі, звучала в серіалі "Київ вдень та вночі".

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