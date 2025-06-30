Мел Гибсон тайно посетил сербский монастырь: названа причина

Оказалось, что знаменитый актер и режиссер провел несколько дней в монастыре Хиландар на Афоне, где живут сербские монахи. Звезда "Безумного Макса" готовится к съемкам фильма "Воскрешение" об Иисусе Христе.

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Визит Мела Гибсона в сербский монастырь на Афоне в Греции был тайным. А о том, что он несколько дней жил в монастыре и вовсе стало известно только после его отъезда, пишет Religija.

Мел Гибсон сфотографировался с монахами

Отмечается, что актер проводил время в "тишине, молитве и созерцании".

"По секрету он сказал монахам слова, которые звучат как истинное свидетельство его путешествия: "Здесь нет зрителей. Здесь есть только Бог и его тишина. В Голливуде, напротив, есть только шум и гордыня", - процитировал настоятель актера.

Отмечается, что Мел Гибсон пробыл в монастыре с 27 по 29 июня. Во время своего визита он присутствовал на всенощном бдении и праздновании дня основателя Хиландара, дня святого великомученика князя Лазаря – Видовдана.

"Особое впечатление на Гибсона произвела история Видовдана, Косово и жертвы сербского народа, о которой ему рассказал игумен Мефодий, подчеркивая значение Косовского завета и жертвы, которую принес сербский народ ради Царства Небесного, в борьбе за свободу и защиту христианской веры", — говорится в сообщении.

Мел Гибсон в сербском монастыре Хиландар Фото: Соцсети Мел Гибсон в сербском монастыре Хиландар Фото: Соцсети

В монастыре также назвали Мела Гибсона художником, чьи работы "пронизаны темами искушения и спасения".

Оказывается Гибсон, который снял фильм "Страсти Христовы", сейчас работает над сиквелом, фильмом "Воскрешение" и искал духовного вдохновения. Съемки планируют начать в сентябре 2025 года.

Ранее, в интервью известному блогеру Джо Рогану Мел Гибсон заявил, что Голливуд – это антихристианское место. И ему, как христианину, приходится очень нелегко.

Напомним, монастырь Хиландар состоит в юрисдикции Константинопольского патриарха, но исторически связан с Сербской, а также Болгарской церквями. Находится на северо-восточной стороне Афонского полуострова в Греции.

Монастырь основан в 1198 году сербским архиепископом Святым Саввой и его отцом, сербским князем Стефаном Неманей. Первоначально они приняли постриг в соседнем монастыре Ватопед. Достопримечательностью монастыря является виноградная лоза, растущая из гроба святого Симеона Симеонова лоза якобы исцеляет от бесплодия. Сейчас в монастыре проживают 60 сербских монахов.

Напомним, ранее Мела Гибсона обвиняли в антисемитизме, причем неоднократно.

Также 69-летний актер известен своими скандальными браками и разводами. Некоторые его подруги обвиняли Гибсона в домашнем насилии. Сейчас звезда "Храброго сердца" в отношениях с писательницей Розалиндой Росс, которая годится ему в внучки.