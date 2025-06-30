Мел Гібсон таємно відвідав сербський монастир: названо причину

Виявилося, що знаменитий актор і режисер провів кілька днів у монастирі Хіландар на Афоні, де живуть сербські ченці. Зірка "Божевільного Макса" готується до зйомок фільму "Воскресіння" про Ісуса Христа.

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Візит Мела Гібсона в сербський монастир на Афоні в Греції був таємним. А про те, що він кілька днів жив у монастирі, і зовсім стало відомо тільки після його від'їзду, пише Religija.

Мел Гібсон сфотографувався з ченцями

Зазначається, що актор проводив час у "тиші, молитві та спогляданні".

"По секрету він сказав ченцям слова, які звучать як справжнє свідчення його подорожі: "Тут немає глядачів. Тут є тільки Бог і його тиша. У Голлівуді, навпаки, є тільки шум і гординя", — процитував настоятель актора.

Зазначається, що Мел Гібсон пробув у монастирі з 27 по 29 червня. Під час свого візиту він був присутній на всенічному бдінні та святкуванні дня засновника Хіландара, дня святого великомученика князя Лазаря — Відовдана.

"Особливе враження на Гібсона справила історія Відовдану, Косова та жертви сербського народу, про яку йому розповів ігумен Мефодій, наголошуючи на значенні Косовського заповіту та жертви, яку приніс сербський народ заради Царства Небесного, в боротьбі за свободу та захист християнської віри", — йдеться в повідомленні.

Мел Гібсон у сербському монастирі Хіландар Фото: Соцсети Мел Гібсон у сербському монастирі Хіландар Фото: Соцсети

У монастирі також назвали Мела Гібсона художником, чиї роботи "пронизані темами спокуси і спасіння".

Виявляється Гібсон, який зняв фільм "Страсті Христові", зараз працює над сиквелом, фільмом "Воскресіння", і шукав духовного натхнення. Зйомки планують розпочати у вересні 2025 року.

Раніше, в інтерв'ю відомому блогеру Джо Рогану Мел Гібсон заявив, що Голлівуд — це антихристиянське місце. І йому, як християнину, доводиться дуже нелегко.

Нагадаємо, монастир Хіландар перебуває в юрисдикції Константинопольського патріарха, але історично пов'язаний із Сербською, а також Болгарською церквами. Знаходиться на північно-східній стороні Афонського півострова в Греції.

Монастир засновано 1198 року сербським архієпископом Святим Савою і його батьком, сербським князем Стефаном Неманею. Спочатку вони прийняли постриг у сусідньому монастирі Ватопед. Визначною пам'яткою монастиря є виноградна лоза, що росте з труни святого Симеона Симеонова лоза нібито зцілює від безпліддя. Зараз у монастирі проживають 60 сербських ченців.

Нагадаємо, раніше Мела Гібсона звинувачували в антисемітизмі, причому неодноразово.

Також 69-річний актор відомий своїми скандальними шлюбами та розлученнями. Деякі його подруги звинувачували Гібсона в домашньому насильстві. Нині зірка "Хороброго серця" у стосунках із письменницею Розаліндою Росс, яка годиться йому в онуки.